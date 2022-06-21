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Летопись

Однажды в Новосибирске: фото «бригады» из 90-х — кто дожил до сегодняшнего дня и кем стал

НГС опросил бывших предпринимателей и ветеранов МВД на условиях анонимности

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Фотография обновлена с помощью нейросети

Фотография обновлена с помощью нейросети

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В середине мая в группе «Эпоха криминальных войн» во «ВКонтакте» была опубликована групповая фотография мужчин в спортивных костюмах. Администраторы паблика отметили, что снимок — эксклюзивный, поскольку на нём запечатлена «одна из самых влиятельных в преступном мире Новосибирска» ОПГ «Первомайские». Криминальный журналист Павел Тиунов решил выяснить, применимо ли это утверждение к фотографии и кто на ней изображен.

Борис Копылов («Боб»)

Отличительной чертой Копылова, по словам источника НГС из числа ветеранов правоохранительных органов, было неприятие алкоголя и наркотиков

Отличительной чертой Копылова, по словам источника НГС из числа ветеранов правоохранительных органов, было неприятие алкоголя и наркотиков

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Бориса Копылова считают основателем «Первомайской» ОПГ. Якобы еще в середине 70-х годов он начал организовывать вокруг себя спортсменов из Первомайского района, к тому моменту уже имея тюремный опыт, который получил в колонии для малолетних преступников.

В 1977 году Копылов был снова осужден. Освободился в 1991 году, приняв на себя руководство влиятельной структурой. Отличительной чертой Копылова, по словам источника НГС из числа ветеранов правоохранительных органов, было неприятие алкоголя и наркотиков. Своих соратников «Боб» заставлял самих заниматься спортом и привлекать к занятиям единоборствами молодых ребят.

В январе 1993 года «Боб» был застрелен из обреза в палате клиники им. Мешалкина, где проходил обследование после инфаркта. По слухам, убийству Копылова предшествовал конфликт с так называемой «Труновской» ОПГ, возникший из-за передела сфер влияния на новосибирских оптовых рынках. (Александр Трунов в 2012 году был осужден на 22 года лишения свободы за руководство ОПГ. — Прим. ред.).

Андрей Каурдаков («Каурдак»)

Андрей Каурдаков тоже был убит

Андрей Каурдаков тоже был убит

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Андрея Каурдакова называют близким соратником Копылова, который после смерти «Боба» встал у руля структуры. По легенде, с похорон Копылова Каурдаков уехал на одном автомобиле с «ворами в законе».

По словам источника НГС, во времена СССР Каурдаков «следил за порядком в комсомольском кафе». Взяв на себя управление структурой, он первым начал переводить ее деятельность в легальную плоскость: средства вкладывались в торговлю алкоголем и сигаретами, в скупку акций крупных банков и нефтеперерабатывающих предприятий.

Летом 1994 года Андрей Каурдаков был убит: по автомобилю, в котором он находился, выпустили автоматную очередь из окна проезжавших мимо «Жигулей».

Александр Нестеренко («Нестер»)

Основатель спортклуба «Первомаец» Александр Нестеренко

Основатель спортклуба «Первомаец» Александр Нестеренко

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Александр Нестеренко — первый президент основанного им спортивного клуба «Первомаец». В конце 80-х он якобы проходил по уголовному делу об убийстве участкового, позже — по делу об избиении ветерана войны в Афганистане.

В сентябре 1996 года на фоне убийств влиятельных людей из числа криминальных авторитетов Нестеренко был застрелен на крыльце «Первомайца». На момент убийства он являлся вице-президентом новосибирской областной федерации греко-римской борьбы. Оперативники выяснили, что стреляли из окна гостиницы «Первомайская», которая расположена напротив спортклуба. По словам следователей, номер по поддельным документам сняли двое мужчин, личности которых установить не удалось.

В 2003 году на Украине задержали подозреваемого в убийстве Нестеренко — некоего Владимира Половникова. Его впоследствии оправдал Новосибирский областной суд за непричастность к преступлению.

Михаил «Репа», или «Фигура»

Считается, что Михаил всеми силами старался «делать деньги головой» и чурался «лихих бандюганских методов»

Считается, что Михаил всеми силами старался «делать деньги головой» и чурался «лихих бандюганских методов»

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Человек, которого источник НГС опознал как Михаила «Репу», в конце 90-х годов, по его словам, занимался игорным бизнесом, «держал казино на Ватутина». При этом он якобы поддерживал плотную связь «не с «первомайскими», а «ленинскими» — Сыром, Коммунистом и т. д. Считается, что Михаил всеми силами старался «делать деньги головой» и чурался «лихих бандюганских методов». За свою внушительную комплекцию получил прозвища «Фигура» или «Репа».

В середине 2000-х под его управлением в Новосибирске находилось несколько крупных казино (до введенного в РФ запрета игорного бизнеса в 2009 году). Имя «Репы» звучало в суде при рассмотрении дела влиятельных новосибирских чиновников Александра Солодкина-старшего и Александра Солодкина-младшего. Один из свидетелей обвинения называл его «членом сообщества Трунова».

В настоящее время, по словам источника НГС, «Фигура» является крупным девелопером, занимается строительством и обслуживанием объектов недвижимости.

Владимир «Капуста»

Владимира «Капусту» вспомнила сотрудница Центрального рынка

Владимира «Капусту» вспомнила сотрудница Центрального рынка

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Человека по прозвищу «Капуста» опознала предпринимательница, которая в середине 90-х годов занималась торговлей на Центральном рынке Новосибирска. Она запомнила мужчину по имени Владимир как «улыбчивого симпатичного парня», которому «платили торговцы мясом и мясники-перекупщики с хорошими закрепленными за ними местами торговли».

Его имя в начале 2000-х годов журналисты связывали с делом некого Дмитрия Капустина, который был осужден за торговлю наркотиками. В публикациях Владимира называли «криминальным авторитетом», а Дмитрия — его сыном.

Полный тезка «Капусты» сегодня ведет страницу в «Одноклассниках». В числе опубликованных снимков есть фотографии за рулем Mercedes Gelendwagen и вместе с породистыми собаками.

Сергей «Коновал»

Сергей «Коновал», предположительно, сейчас ведет здоровый образ жизни

Сергей «Коновал», предположительно, сейчас ведет здоровый образ жизни

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Прозвище «Коновал» встречается в журналистских публикациях о «первомайских» наряду с «Бобом», «Нестером» и «Каурдаком», однако подробностей о его роли в деятельности организации нет.

Источник НГС, опознавший Сергея, рассказал, что сегодня мужчина ведет здоровый образ жизни, активно занимается спортом.

Андрей «Горох»

Кожаная коричневая куртка в <nobr class="_">90-х</nobr> указывала на «особое положение»

Кожаная коричневая куртка в 90-х указывала на «особое положение»

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Комментаторы в соцсетях указывают на коричневую кожаную куртку, которая, по их словам, в 90-е указывала на «особое положение». Именно в такую куртку на фото одет человек, которого источник НГС из числа ветеранов правоохранительных органов опознал как Андрея «Гороха».

Пенсионер МВД охарактеризовал его как «неплохого парня», с которым виделся «несколько лет назад» и «хвастался внуками, внучками». По его словам, на момент последней встречи «Горох» «занимался финансами в Москве».

Владимир «Счетный», или «Штатный»

Владимира называют «советником "первомайских" по экономическим вопросам»

Владимира называют «советником "первомайских" по экономическим вопросам»

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Источники НГС назвали разные прозвища человека в очках на фото: в одном случае прозвище прозвучало как «Счетный», в другом — как «Штатный». При этом в имени собеседники сошлись — Владимир.

Его называют «советником "первомайских" по экономическим вопросам». Он присутствовал на похоронах Нестеренко, появился «в дорогом стильном костюме». По словам одного из источников, в настоящее время живет в Испании.

Игорь, «Марик», Марат

Судьбу этих троих молодых мужчинах проследить не удалось

Судьбу этих троих молодых мужчинах проследить не удалось

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О судьбе этих людей журналисту НГС подробности узнать не удалось. Информацией об их жизни можно поделиться в комментариях под публикацией.

Ранее журналисты НГС обнаружили в микрорайоне Западный особняк, который мог принадлежать известному в Новосибирске криминальному авторитету Виктору Аракчееву («Аракчею»). По словам местных жителей, на крыльце собственного коттеджа его и убили.

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