Однажды в Новосибирске: фото «бригады» из 90-х — кто дожил до сегодняшнего дня и кем стал

В середине мая в группе «Эпоха криминальных войн» во «ВКонтакте» была опубликована групповая фотография мужчин в спортивных костюмах. Администраторы паблика отметили, что снимок — эксклюзивный, поскольку на нём запечатлена «одна из самых влиятельных в преступном мире Новосибирска» ОПГ «Первомайские». Криминальный журналист Павел Тиунов решил выяснить, применимо ли это утверждение к фотографии и кто на ней изображен.
Борис Копылов («Боб»)
Бориса Копылова считают основателем «Первомайской» ОПГ. Якобы еще в середине
В 1977 году Копылов был снова осужден. Освободился в 1991 году, приняв на себя руководство влиятельной структурой. Отличительной чертой Копылова, по словам источника НГС из числа ветеранов правоохранительных органов, было неприятие алкоголя и наркотиков. Своих соратников «Боб» заставлял самих заниматься спортом и привлекать к занятиям единоборствами молодых ребят.
В январе 1993 года «Боб» был застрелен из обреза в палате клиники им. Мешалкина, где проходил обследование после инфаркта. По слухам, убийству Копылова предшествовал конфликт с так называемой «Труновской» ОПГ, возникший из-за передела сфер влияния на новосибирских оптовых рынках. (Александр Трунов в 2012 году был осужден на 22 года лишения свободы за руководство ОПГ. — Прим. ред.).
Андрей Каурдаков («Каурдак»)
Андрея Каурдакова называют близким соратником Копылова, который после смерти «Боба» встал у руля структуры. По легенде, с похорон Копылова Каурдаков уехал на одном автомобиле с «ворами в законе».
По словам источника НГС, во времена СССР Каурдаков «следил за порядком в комсомольском кафе». Взяв на себя управление структурой, он первым начал переводить ее деятельность в легальную плоскость: средства вкладывались в торговлю алкоголем и сигаретами, в скупку акций крупных банков и нефтеперерабатывающих предприятий.
Летом 1994 года Андрей Каурдаков был убит: по автомобилю, в котором он находился, выпустили автоматную очередь из окна проезжавших мимо «Жигулей».
Александр Нестеренко («Нестер»)
Александр Нестеренко — первый президент основанного им спортивного клуба «Первомаец». В конце
В сентябре 1996 года на фоне убийств влиятельных людей из числа криминальных авторитетов Нестеренко был застрелен на крыльце «Первомайца». На момент убийства он являлся вице-президентом новосибирской областной федерации греко-римской борьбы. Оперативники выяснили, что стреляли из окна гостиницы «Первомайская», которая расположена напротив спортклуба. По словам следователей, номер по поддельным документам сняли двое мужчин, личности которых установить не удалось.
В 2003 году на Украине задержали подозреваемого в убийстве Нестеренко — некоего Владимира Половникова. Его впоследствии оправдал Новосибирский областной суд за непричастность к преступлению.
Михаил «Репа», или «Фигура»
Человек, которого источник НГС опознал как Михаила «Репу», в конце
В середине 2000-х под его управлением в Новосибирске находилось несколько крупных казино (до введенного в РФ запрета игорного бизнеса в 2009 году). Имя «Репы» звучало в суде при рассмотрении дела влиятельных новосибирских чиновников Александра Солодкина-старшего и Александра Солодкина-младшего. Один из свидетелей обвинения называл его «членом сообщества Трунова».
В настоящее время, по словам источника НГС, «Фигура» является крупным девелопером, занимается строительством и обслуживанием объектов недвижимости.
Владимир «Капуста»
Человека по прозвищу «Капуста» опознала предпринимательница, которая в середине
Его имя в начале 2000-х годов журналисты связывали с делом некого Дмитрия Капустина, который был осужден за торговлю наркотиками. В публикациях Владимира называли «криминальным авторитетом», а Дмитрия — его сыном.
Полный тезка «Капусты» сегодня ведет страницу в «Одноклассниках». В числе опубликованных снимков есть фотографии за рулем Mercedes Gelendwagen и вместе с породистыми собаками.
Сергей «Коновал»
Прозвище «Коновал» встречается в журналистских публикациях о «первомайских» наряду с «Бобом», «Нестером» и «Каурдаком», однако подробностей о его роли в деятельности организации нет.
Источник НГС, опознавший Сергея, рассказал, что сегодня мужчина ведет здоровый образ жизни, активно занимается спортом.
Андрей «Горох»
Комментаторы в соцсетях указывают на коричневую кожаную куртку, которая, по их словам, в
Пенсионер МВД охарактеризовал его как «неплохого парня», с которым виделся «несколько лет назад» и «хвастался внуками, внучками». По его словам, на момент последней встречи «Горох» «занимался финансами в Москве».
Владимир «Счетный», или «Штатный»
Источники НГС назвали разные прозвища человека в очках на фото: в одном случае прозвище прозвучало как «Счетный», в другом — как «Штатный». При этом в имени собеседники сошлись — Владимир.
Его называют «советником "первомайских" по экономическим вопросам». Он присутствовал на похоронах Нестеренко, появился «в дорогом стильном костюме». По словам одного из источников, в настоящее время живет в Испании.
Игорь, «Марик», Марат
О судьбе этих людей журналисту НГС подробности узнать не удалось. Информацией об их жизни можно поделиться в комментариях под публикацией.
Ранее журналисты НГС обнаружили в микрорайоне Западный особняк, который мог принадлежать известному в Новосибирске криминальному авторитету Виктору Аракчееву («Аракчею»). По словам местных жителей, на крыльце собственного коттеджа его и убили.