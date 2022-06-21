Однажды в Новосибирске: фото «бригады» из 90-х — кто дожил до сегодняшнего дня и кем стал

По словам источника НГС, во времена СССР Каурдаков «следил за порядком в комсомольском кафе». Взяв на себя управление структурой, он первым начал переводить ее деятельность в легальную плоскость: средства вкладывались в торговлю алкоголем и сигаретами, в скупку акций крупных банков и нефтеперерабатывающих предприятий.



Летом 1994 года Андрей Каурдаков был убит: по автомобилю, в котором он находился, выпустили автоматную очередь из окна проезжавших мимо «Жигулей».



Александр Нестеренко («Нестер»)