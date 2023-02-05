Банды Новосибирска: «король казино» Хипарь в начале головокружительной карьеры — изучаем фото конца 80-х

В 1985 году Шулякова судили за злостное хулиганство и сопротивление милиции. Однако его не посадили, а признали невменяемым. Несколько месяцев он провел в специальной психиатрической лечебнице, потом убыл на домашнее лечение, а впоследствии и вовсе был снят с учета. Сам Шуляков рассказывал, что психушка помогла ему «закосить» от армии, писал «Коммерсант».



Он активно занимался спортом, отдавая предпочтение единоборствам. Имел разряды по боксу, борьбе, популярным на тот момент восточным видам единоборств.

