Банды Новосибирска: «король казино» Хипарь в начале головокружительной карьеры — изучаем фото конца 80-х

Сегодня в рамках проекта «Банды Новосибирска» изучаем фото одного из активных членов Первомайской ОПГ, который впоследствии ушел в свободное плавание и достиг солидных результатов, — Игоря Шулякова. Криминальный авторитет сколотил состояние на первых новосибирских казино, купил себе дворянский титул в Италии и погиб как настоящий гангстер. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов показал снимок Хипаря очевидцам «событий лихих
Тернистый путь через психушку
Игорь Шуляков — коренной новосибирец. Родился в 1964 году. До
В 1985 году Шулякова судили за злостное хулиганство и сопротивление милиции. Однако его не посадили, а признали невменяемым. Несколько месяцев он провел в специальной психиатрической лечебнице, потом убыл на домашнее лечение, а впоследствии и вовсе был снят с учета. Сам Шуляков рассказывал, что психушка помогла ему «закосить» от армии, писал «Коммерсант».
Он активно занимался спортом, отдавая предпочтение единоборствам. Имел разряды по боксу, борьбе, популярным на тот момент восточным видам единоборств.
«Коломбо» в гетрах
Шулякову дали прозвище Хипарь из-за страстного желания всегда выглядеть с иголочки — это по одной версии. По другой, подражая гангстеру Коломбо из фильма «В джазе только девушки», он носил белые гетры. Шулякова принято причислять к Первомайской ОПГ, рассказывает НГС подполковник милиции, руководивший пресс-службой областного главка МВД в
— Молодые «первомайцы» взяли под контроль ресторан «Космос», спортклуб «Локомотив», одноименный стадион — во всех этих процессах Шуляков принимал непосредственное участие, — отметил Чеплыгин.
В 1993 году при задержании у Хипаря обнаружили пистолет Макарова. Его арестовали и посадили в следственный изолятор. Ходатайства в его защиту написали вице-мэр Новосибирска Георгий Глебов и депутат Федерального собрания Алексей Мананников. В итоге Шулякова отпустили после того, как за него внесли залог в 1 миллион рублей. Считается, что Хипарь именно после этого случая начал переходить в легальную плоскость — он подался в бизнес: открыл несколько магазинов, начал вникать в игорный бизнес.
«Его особняк обстреливали из гранатомета»
Хипаря принято считать одним из первых владельцев казино в Новосибирске, хотя Шуляков зашел на рынок игорного бизнеса, когда он уже активно формировался. Он основал собственную игорную сеть, в которую вошли несколько заведений: одно из них Хипарь назвал в честь самого себя — «Князь Игорь».
— Оно располагалось в доме, где сейчас находится немецкое посольство, — рассказал НГС активный участник событий
Шуляков являлся президентом Ассоциации игорного бизнеса Сибири. Известно, что он принимал активное участие в дележке казино «Эсмеральда», которое располагалось в пристройке к гостинице «Новосибирск» в Железнодорожном районе. По одной из версий, именно тогда зародилось его противостояние с вице-президентом клуба «Первомаец» Олегом Ивановым (Иванёнок, Чечен).
— Однажды его коттедж обстреляли из гранатомета. Так он после этого даже в огород выходил в бронежилете, — вспоминает собеседник НГС.
Через полгода на Шулякова было совершено еще одно покушение.
Жизнь стоимостью
$ 100 тысяч
Летом 1998 года Игорь Шуляков с семьей и в сопровождении семи телохранителей отдыхал на своей алтайской даче на берегу Телецкого озера. Утром 14 июня он вышел на веранду после завтрака, в этот момент раздалась автоматная очередь. Пули попали криминальному авторитету в живот и поясницу. Раненого Хипаря доставили на вертолете в военный госпиталь, где через пару недель он скончался: казалось, что он идет на поправку, но судьбу Шулякова решил оторвавшийся тромб.
Восемь лет дело о покушении не могло сдвинуться с мертвой точки. В 2006 году оперативники разыскного бюро ГУ МВД по Сибирскому федеральному округу получили информацию о возможных заказчиках и исполнителях убийства. Недалеко от места, где в 1998 году нашли лежбище снайпера и рассыпанные гильзы, криминалисты с помощью миноискателя обнаружили орудие преступления: автомат Калашникова с оптическим прицелом и глушителем был спрятан и брошен в муравейнике. Тогда же стало известно, почему преступников не удалось задержать по горячим следам: уходя, они спилили телефонный столб — обрубили связь с поселком, в котором была дача Шулякова.
Исполнителей задержать не удалось: один из них пропал без вести сразу после покушения, другой — был убит. Следствие пришло к выводу, что убийство Хипаря заказали Олег Иванов (Чечен) и Олег Еременко (Ерема) — руководители клуба «Первомаец». Они якобы оценили жизнь Шулякова в 100 тысяч долларов, которые передали киллерам.
Олега Иванова задержали в конце 2006 года в подконтрольном ему казино «Эсмеральда». В суде Чечен уверял, что не имеет к заказному убийству никакого отношения, поскольку с Хипарем его связывала многолетняя дружба. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.
Олегу Еременко долгое время удавалось скрываться от силовиков. Несколько лет он находился в федеральном розыске. В 2010 году его задержали на юге России.
В суде Ерема отрицал свою причастность к покушению на Шулякова. Его адвокатам удалось убедить часть присяжных заседателей, что «на авторитета наговаривают». В итоге 6 присяжных проголосовали за признание вины Еременко, 6 — против. При равном распределении голосов в жюри присяжных обвиняемый по закону признается невиновным. Судья приказал конвою освободить Олега Еременко из-под стражи.
Ранее редакция НГС получила в распоряжение другую уникальную фотографию, на которой изображен основатель Ленинской ОПГ Игорь Язвенко и «положенец» Новосибирска Леонид Семиколенов.