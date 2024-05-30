«Оплачивал услуги аниматоров»: новосибирский застройщик раскрыл подробности уголовного дела Игоря Украинцева

Игорь Украинцев работал с Ильей Поляковым Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, zsnso.ru











Глава новосибирской строительной компании, депутат Илья Поляков прокомментировал задержание депутата горсовета Игоря Украинцева. Он считает, что его ему пытаются помешать баллотироваться на следующие выборы в горсовет.



О задержании Игоря Украинцева стало известно 30 мая. По версии следствия, он получил больше 3,5 миллионов рублей от руководителя строительной организации за лоббирование интересов в Совете депутатов в сфере строительства. По информации двух источников НГС, не связанных между собой, речь идёт о главе строительной компании «Стрижи» Игоре Белокобыльском.



Илья Поляков, который работал и с Игорем Украинцевым, и с Игорем Белокобыльским, высказался о задержании в своих соцсетях.

До 5 июля 2022 года Илья Поляков возглавлял совет директоров ГК «Стрижи» и входил в состав учредителей. О выходе из группы он написал на своей странице во «ВКонтакте». По информации сервиса RusProfile, он возглавляет строительную компанию ООО ГК «Поляков». Также Илья Поляков — действующий депутат заксобрания Новосибирской области от 22-го избирательного округа.

— Считаю, что уголовное дело в отношении Украинцева возбуждено на основе ложного доноса со стороны моего бывшего партнёра по ГК «Стрижи» Игоря Белокобыльского, стремящегося, таким образом, получить необоснованные преимущества в конкурентной борьбе. <...>



В период, когда мы вместе с Белокобыльским вели строительный бизнес, Украинцев на протяжении многих лет работал с ГК «Стрижи» в разных статусах. В том числе, в качестве директора по развитию Холдинговой компании ГК «Стрижи», занимавшегося социальными проектами.



Судя по постановлению о возбуждении уголовного дела, Белокобыльский пытается представить ситуацию так, будто средства, перечисленные от подконтрольных ему юрлиц на счет ИП Украинцев, были взяткой. В действительности деньги предназначались на проведение мероприятий с общественностью, на производство печатной продукции, на оплату услуг аниматоров и артистов.



После того, как в июле 2022 году мы с Белокобыльским разделили бизнес, по взаимной договоренности Группа компаний «Стрижи» обязывалась до марта 2023 года продолжать финансирование общественных мероприятий, организованных через ИП Украинцев. Сейчас, судя по имеющейся у меня информации, Белокобыльский называет эти выплаты взяткой. Считаю это местью за то, что впоследствии Украинцев как депутат выступал с критикой действий ГК «Стрижи», угрожающих экологии микрорайона. В том числе, попыток сбрасывать сточные воды со стройплощадки ЖК «Новелла» в озеро Жемчужина Сибири.



Ложный донос может преследовать целью дискредитацию Украинцева, как принципиального независимого политика, чтобы затруднить ему участие в выборах 2025 года. Рассчитываю, что правоохранительные органы детально разберутся в этой фальсификации. <...>, - заявил Поляков.

НГС связывался сегодня с Игорем Белокобыльским для получения комментария, застройщик ответил на звонок, но попросил перезвонить позже. В последствии предприниматель трубку не брал.

Представитель «Стрижей» Наталья Глазачева в разговоре с корреспондентом НГС сообщила, что компания не может подготовить официальный комментарий, так как Игорь Белокобыльский не выходит на связь.



— Комментарий ещё на согласовании. Просто Игорь Юрьевич сейчас не в городе, мы сами не можем до него дозвониться, он недоступен. Он где-то с обеда уехал, — сообщила собеседница издания.

По информации сервиса RusProfile, Игорь Белокобыльский — учредитель нескольких организаций. Среди них: ООО СЗ «Квартал», СЗ «Экострой», «Нормандия-Неман», ООО ИК «Стрижи». Эти организации специализируются на строительстве.

О сбросе воды в озеро Жемчужина Сибири стало известно в апреле этого года. Застройщик заявил, что все работы согласованы.

