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Криминал Сумма взятки — 3,5 миллиона: силовики пришли в квартиру депутата Украинцева — видео и подробности дела

Сумма взятки — 3,5 миллиона: силовики пришли в квартиру депутата Украинцева — видео и подробности дела

Предполагается, что он мог получить деньги от крупного новосибирского застройщика

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Депутата доставили в отдел полиции

В прокуратуре Новосибирской области раскрыли подробности уголовного дела против депутата горсовета Игоря Украинцева. Ведомство сообщило, что он получил взятку от представителя строительной компании. Сумма превысила 3,5 миллиона рублей.

30 мая в телеграм-канале «Прокуратура Новосибирской области» рассказали, что Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по материалам ФСБ России по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в отношении депутата.

— По версии следствия, с сентября 2022 года по январь 2023 года, он лично получал взятку в виде денег в общей сумме свыше 3,5 миллиона рублей от руководителя строительной организации, за общее покровительство, выражающееся в лоббировании интересов руководителя и организации при рассмотрении вопросов и принятии решений Советом депутатов Новосибирска в сфере градостроительства, — пишет прокуратура.

На оперативное видео попало, как силовики пришли в квартиру к депутату.

Задержание попало на видео

Депутата доставили во второе ОВД СУ СК России по Новосибирской области. В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили, что в ближайшее время Игорю Украинцеву предъявят обвинение. В суд направят ходатайство об избрании меры пресечения.

Санкцией ч. 6 ст. 290 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

По информации двух источников НГС, не связанных между собой, речь идёт о главе строительной компании «Стрижи» Игоре Белокобыльском. Сам застройщик пообещал прокомментировать ситуацию позднее.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования.

В мае в Новосибирске отправили под арест заместителя главы департамента транспорта мэрии Олесю Богомазову. НГС выяснил подробности громкого задержания.

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Горсовет Новосибирска Депутат Уголовное дело Взятка Игорь Украинцев
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