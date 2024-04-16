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Политика Кто станет мэром Новосибирска Кандидаты расскажут программу, а депутаты проголосуют: в Новосибирске начали выбирать нового мэра

Кандидаты расскажут программу, а депутаты проголосуют: в Новосибирске начали выбирать нового мэра

Результаты станут известны уже сегодня

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Инаугурация пройдет 26 апреля

В Новосибирске начали выбирать мэра. Сегодня, 16 апреля, два кандидата расскажут свои программы развития города, после депутаты горсовета тайно проголосуют за одного из них.

Два претендента на пост мэра Новосибирска Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев сегодня на сессии горсовета расскажут свои программы по развитию города. По 30 минут уйдет на защиту и презентацию, еще 30 минут — на вопросы депутатов. После презентации депутаты путем тайного голосования выберут главу города, результаты станут известный уже сегодня, а 26 апреля пройдет инаугурация.

Прямые выборы главы Новосибирска отменили в прошлом году, двух претендентов из 18 выбрала специальная комиссия из восьми человек во время конкурса. Кандидаты прошли специальный тест и представили программы.

Среди претендентов были безработные, бизнесмены, политики. Сначала заявки подали 21 человек, но 2 апреля трое Роман Теленчинов (заместитель губернатора), Максим Останин (заместитель министра промышленности) и Эдуард Кожемякин (председатель партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») сами решили отказаться от участия. Ранее эксперты объясняли НГС, что Останин и Теленчинов — страхующие дублеры Максима Кудрявцева.

Конкурсная комиссия до выборов допустила двоих претендентов: Максима Кудрявцева, которого поддержал губернатор региона Андрей Травников, и депутата горсовета Игоря Украинцева. Они единственные смогли справиться с тестом из 30 вопросов, их результаты превысили 20 баллов.

После кандидаты представили комиссии программы по развитию города, специалисты посчитала, что Украинцев получил 2,89 балла, Кудрявцев — 4,48 балла по пятибалльной шкале.

Кстати, СМИ на конкурс по отбору кандидатов не пустили, но разрешили находиться в коридоре, именно там претенденты делились своими впечатлениями о конкурсе и рассказывали, что было в злополучном тесте, которые смогли решить только двое. Всё, что известно о выборах мэра Новосибирска, читайте в нашем сюжете.

ПО ТЕМЕ
Мэр Депутаты Горсовет Выборы Кандидаты Претенденты Голосование Игорь Украинцев Максим Кудрявцев
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