Украинцев в суде: скандальному депутату избирают меру пресечения — онлайн с заседания

Против депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева возбудили уголовное дело. Его подозревают получении взятки в 3,5 миллиона рублей. Источники НГС сообщают, что заявление на него написал застройщик и его бывший приятель Игорь Белокобыльский. Сегодня, 31 мая, в Центральном районном суде будут избирать меру пресечения депутату. Мы ведем онлайн-трансляцию с заседания.

