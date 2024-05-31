НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+9°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +5

3 м/c,

сев.

 753мм 40%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,79
EUR 97,13
Реклама

СРОЧНО

Сколько стоит элегантная одежда Надежды Болтенко

Приговор за госизмену
Лайфхаки для работодателей
Онлайн с суда над Украинцевым
Лето с пользой
Жена депутата хейтит город
Необычные дома Новосибирска
Беспредел в Горном
Как не пропустить отпуск
НГС в Telegram
Криминал онлайн-трансляция Украинцев в суде: скандальному депутату избирают меру пресечения — онлайн с заседания

Украинцев в суде: скандальному депутату избирают меру пресечения — онлайн с заседания

Накануне стало известно, что политика обвинили во взяточничестве

3 380
28 комментариев

Против депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева возбудили уголовное дело. Его подозревают получении взятки в 3,5 миллиона рублей. Источники НГС сообщают, что заявление на него написал застройщик и его бывший приятель Игорь Белокобыльский. Сегодня, 31 мая, в Центральном районном суде будут избирать меру пресечения депутату. Мы ведем онлайн-трансляцию с заседания.

Александра Бруня

Игорь Украинцев успокаивает жену в коридоре суда 

Видео, как вели Игоря Украинцева.

Александра Бруня

Сейчас обвинение оглашают за закрытыми дверями.

Александра Бруня

Процесс закрыли от СМИ и слушателей

Игорь Украинцев потребовал открытое заседание. Но судья Руслан Фролов закрыл процесс и попросил СМИ и слушателей покинуть зал заседаний.

Александра Бруня

Украинцева защищают два адвоката: Иван Рассолов (справа) и Геннадий Черкасов. Интересная деталь: оба участвовали в деле экс-вице-мэра Артема Скатова, но по разные стороны баррикад. Черкасов представлял интересы потерпевшего депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева. Рассолов защищал обвиняемого в клевете Скатова.

Адвокаты Иван Рассолов (справа) и Геннадий Черкасов
Александра Бруня

Журналистов пустили в зал заседания.

Александра Бруня

Сейчас начнется процесс. Его жена пытается заглядывать в зал заседания.

Александра Бруня

Игоря Украинцева привели в суд.

Александра Бруня

Заседание должно было начаться в 11:30, но пока оно задерживается.

Александра Бруня

У здания суда собралась группа поддержки депутата.

Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Наталья,  44

Юлия,  44

Твоя дурочка,  40

Станислав ,  50

Ann,  47

Галина,  42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление