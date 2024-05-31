Украинцев в суде: скандальному депутату избирают меру пресечения — онлайн с заседания

Против депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева возбудили уголовное дело. Его подозревают получении взятки в 3,5 миллиона рублей. Источники НГС сообщают, что заявление на него написал застройщик и его бывший приятель Игорь Белокобыльский. Сегодня, 31 мая, в Центральном районном суде будут избирать меру пресечения депутату. Мы ведем онлайн-трансляцию с заседания.
Игорь Украинцев успокаивает жену в коридоре суда
Видео, как вели Игоря Украинцева.
Сейчас обвинение оглашают за закрытыми дверями.
Процесс закрыли от СМИ и слушателей
Игорь Украинцев потребовал открытое заседание. Но судья Руслан Фролов закрыл процесс и попросил СМИ и слушателей покинуть зал заседаний.
Украинцева защищают два адвоката: Иван Рассолов (справа) и Геннадий Черкасов. Интересная деталь: оба участвовали в деле экс-вице-мэра Артема Скатова, но по разные стороны баррикад. Черкасов представлял интересы потерпевшего депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева. Рассолов защищал обвиняемого в клевете Скатова.
Журналистов пустили в зал заседания.
Сейчас начнется процесс. Его жена пытается заглядывать в зал заседания.
Игоря Украинцева привели в суд.
Заседание должно было начаться в 11:30, но пока оно задерживается.
У здания суда собралась группа поддержки депутата.