Полицейский отдел почти в полном составе отдали под суд в Новосибирске — их обвиняют в вымогательстве

Через несколько месяцев после сделки Семенов якобы предложил предпринимателям новое сотрудничество: на этот раз общее покровительство, а равно защиту от внезапных проверок, уход от ответственности по мелким нарушениям и так далее. По версии следствия, начальник ОЭБиПК предложил передавать ему по 10 тысяч рублей в месяц с каждой точки по продаже контрафактных сигарет. Считается, что за пару лет такого сотрудничества Семёнов получил от предпринимателей более миллиона рублей.

Бывшие подчиненные Анатолия Семенова, по версии следствия, как помогали своему экс-начальнику в коррупционных делах, так и самостоятельно реализовывали похожие схемы. Например, бывшие оперативники Алексей Пирский и Арамаис Асланян (его судят отдельно из-за сделки со следствием) подобным образом вымогали деньги у торговцев контрафактной одеждой и обувью.