Полицейский отдел почти в полном составе отдали под суд в Новосибирске — их обвиняют в вымогательстве

В Калининском районном суде начался процесс над бывшими сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) отдела МВД «Новосибирский». На скамье подсудимых оказались чевтеро экс-полицейских во главе с бывшим начальником отдела, которых обвиняют в вымогательстве взяток у коммерсантов (ч.5,6 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в 2019 году начальник ОЭБиПК ОМВД «Новосибирский» Анатолий Семёнов обратил внимание на предпринимателей, торгующих табачной продукцией. Семёнов инициировал проверку, в ходе которой выяснилось, что коммерсанты продают сигареты без акцизных марок. Контрафактный товар изъяли, а за его возвращение без правовых последствий начальник ОЭБиПК якобы предложил заплатить 150 тысяч рублей. Сделка, уверяют следователи, состоялась.
— После чего Семёнов дал согласие самостоятельно забрать ранее изъятый товар без маркировки из подвального помещения МО МВД «Новосибирский» по адресу улица Объединения, 9, где указанный товар хранился, — сообщила на суде помощник прокурора Калтининского района Ирина Рассохина.
Через несколько месяцев после сделки Семенов якобы предложил предпринимателям новое сотрудничество: на этот раз общее покровительство, а равно защиту от внезапных проверок, уход от ответственности по мелким нарушениям и так далее. По версии следствия, начальник ОЭБиПК предложил передавать ему по 10 тысяч рублей в месяц с каждой точки по продаже контрафактных сигарет. Считается, что за пару лет такого сотрудничества Семёнов получил от предпринимателей более миллиона рублей.
Бывшие подчиненные Анатолия Семенова, по версии следствия, как помогали своему экс-начальнику в коррупционных делах, так и самостоятельно реализовывали похожие схемы. Например, бывшие оперативники Алексей Пирский и Арамаис Асланян (его судят отдельно из-за сделки со следствием) подобным образом вымогали деньги у торговцев контрафактной одеждой и обувью.
Сегодня 11 марта помощник прокурора Ирина Рассохина зачитала часть обвинительного заключения о деятельности Анатолия Семенова. Другие подробности громкого дела станут известны на следующем заседании, которое запланировано на 19 марта.
Осенью прошлого года стало известно, что из СИЗО выпустили бывшего начальника ОЭБиПК ОМВД «Центральный» Александра Умерова. Известно, что экс-силовик пошёл на сделку по громкому делу о «Сибирском Лас-Вегасе» — сети нелегальных игровых клубов, которая долгое время находилась «под крышей» полицейских.