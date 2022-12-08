ФСБ задержала пятерых оперативников полиции по подозрению в вымогательстве в Новосибирске

Пятеро оперативных сотрудников межмуниципального отдела «Новосибирский» задержаны сотрудниками УФСБ по НСО по подозрению в вымогательстве. Об этом корреспонденту НГС сообщили три не связанных друг с другом источника в правоохранительных органах.
Собеседники редакции отметили, что задержание произошло в ночь на 8 декабря. По предварительной информации, сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями подозревают в вымогательстве денег у представителей торговой сети, занимающейся розничной продажей одежды и обуви.
— Речь о вымогательстве под видом борьбы с контрафактом, — пояснил один из источников.
В настоящее время следователи СКР готовятся выйти в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения. Оперативное сопровождение уголовного дела ведет УФСБ по области.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, но пообещали «уточнить информацию».
В октябре двух бывших сотрудников патрульно-постовой службы приговорили к заключению в колонии общего режима за вымогательство. Экс-полицейские требовали с новосибирца миллион рублей, угрожая возбудить против него уголовное дело о распространении наркотиков.