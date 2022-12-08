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ФСБ задержала пятерых оперативников полиции по подозрению в вымогательстве в Новосибирске

По версии силовиков, правоохранители вымогали деньги с представителей крупной торговой сети

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Все задержанные — сотрудники межмуниципального отдела МВД «Новосибирский»

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Пятеро оперативных сотрудников межмуниципального отдела «Новосибирский» задержаны сотрудниками УФСБ по НСО по подозрению в вымогательстве. Об этом корреспонденту НГС сообщили три не связанных друг с другом источника в правоохранительных органах.

Собеседники редакции отметили, что задержание произошло в ночь на 8 декабря. По предварительной информации, сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями подозревают в вымогательстве денег у представителей торговой сети, занимающейся розничной продажей одежды и обуви.

— Речь о вымогательстве под видом борьбы с контрафактом, — пояснил один из источников.

В настоящее время следователи СКР готовятся выйти в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения. Оперативное сопровождение уголовного дела ведет УФСБ по области.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, но пообещали «уточнить информацию».

В октябре двух бывших сотрудников патрульно-постовой службы приговорили к заключению в колонии общего режима за вымогательство. Экс-полицейские требовали с новосибирца миллион рублей, угрожая возбудить против него уголовное дело о распространении наркотиков.

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