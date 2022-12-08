ФСБ задержала пятерых оперативников полиции по подозрению в вымогательстве в Новосибирске

Пятеро оперативных сотрудников межмуниципального отдела «Новосибирский» задержаны сотрудниками УФСБ по НСО по подозрению в вымогательстве. Об этом корреспонденту НГС сообщили три не связанных друг с другом источника в правоохранительных органах.

