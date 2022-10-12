Требовали миллион у водителя: экс-полицейских наказали за вымогательство взятки на дороге в Новосибирске
Сотрудники ППС угрожали возбудить уголовное дело
В Заельцовском районном суде Новосибирска огласили приговор по делу бывших сотрудников патрульно-постовой службы Кирилла Семашко и Халида Шамиева. Мужчин приговорили к реальному лишению свободы за вымогательство и превышение должностных полномочий.
По версии следствия, 4 августа 2021 года полицейские были на службе, но без формы. Вне зоны патрулирования они остановили автомобиль, в котором, по их информации, могли находиться наркотики.
Шамиев предъявил водителю удостоверение, продемонстрировал табельное оружие и потребовал показать телефон. Он предполагал, что в телефоне могла быть переписка о приобретении запрещенных веществ. Автомобилист отказал полицейскому, после чего его ударили несколько раз, а на руки надели наручники.
В смартфоне водителя компрометирующих переписок обнаружено не было, в салоне автомобиля наркотики полицейские также не нашли. При этом патрульные уверяли мужчину, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело. Затем они заявили, что за миллион рублей автомобилист сможет избежать ответственности.
Водитель ответил, что у него нет миллиона. Тогда сотрудники ППС снизили требования сначала до 500 тысяч рублей, потом до 300 тысяч. Мужчину отпустили собирать деньги, а он обратился с заявлением в Следственный комитет.
— Подсудимые признавали свою вину частично. Приговором Заельцовского районного суда Халиду Шамиеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, Кириллу Семашко в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Также обоим запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года, — рассказала НГС помощник прокурора Заельцовского района Нина Лисицына.
Приговор в законную силу не вступил.
В июле осудили троих бывших оперативников уголовного розыска Заельцовского отдела полиции за похищение бизнесмена и вымогательство 10 миллионов рублей.