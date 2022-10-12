Требовали миллион у водителя: экс-полицейских наказали за вымогательство взятки на дороге в Новосибирске

В Заельцовском районном суде Новосибирска огласили приговор по делу бывших сотрудников патрульно-постовой службы Кирилла Семашко и Халида Шамиева. Мужчин приговорили к реальному лишению свободы за вымогательство и превышение должностных полномочий.



По версии следствия, 4 августа 2021 года полицейские были на службе, но без формы. Вне зоны патрулирования они остановили автомобиль, в котором, по их информации, могли находиться наркотики.