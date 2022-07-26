Экс-полицейских осудили за похищение человека в Новосибирске — они требовали с коммерсанта 10 миллионов рублей
Каждый из бывших оперативников отправится в колонию на 7 с половиной лет
В Советском районном суде Новосибирска прозвучал приговор в отношении бывших оперативников уголовного розыска райотдела полиции «Заельцовский». Их обвинили в похищении человека, вымогательстве и превышении должностных полномочий.
По версии следствия, 20 декабря 2019 года майор Антон Ларионов, капитан Александр Парфентьев и лейтенант Андрей Ушаев похитили бизнесмена, находившегося в оперативной разработке — предпринимателя подозревали в мошенничестве с микрозаймами. Мужчину посадили в автомобиль и вывезли в лес. Полагая, что незадолго до похищения бизнесмен нелегально получил крупную сумму денег, полицейские потребовали от него 10 миллионов рублей. В противном случае ему угрожали возбуждением уголовного дела, попутно демонстрируя табельное оружие.
Коммерсанту удалось убедить оперативников, что у него нет столько денег, таким образом, требуемая сумма была снижена до 2,5 миллиона рублей. В тот же день предприниматель передал похитителям 150 тысяч рублей. Полицейские отпустили бизнесмена, чтобы он собрал остальную сумму. Потерпевший обратился в службу собственной безопасности ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что все трое полицейских после возбуждения уголовного дела были уволены со службы в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. 25 июля Ларионов, Ушаев и Парфентьев выслушали приговор.
— В результате всем подсудимым назначено наказание, связанное с реальным лишением свободы в виде 7 лет 6 месяцев заключения. Также им назначено дополнительное наказание — запрет занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителей власти сроком на 3 года, — сообщил НГС помощник прокурора Советского района Игорь Минтенко.
Решение суда в законную силу еще не вступило. У бывших полицейских есть 10 суток на подачу апелляции.
В конце июня Заельцовский районный суд приговорил к условному сроку бывшую сотрудницу полиции, которую уличили в приобретении наркотиков без цели сбыта.