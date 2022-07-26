Экс-полицейских осудили за похищение человека в Новосибирске — они требовали с коммерсанта 10 миллионов рублей

В Советском районном суде Новосибирска прозвучал приговор в отношении бывших оперативников уголовного розыска райотдела полиции «Заельцовский». Их обвинили в похищении человека, вымогательстве и превышении должностных полномочий.



По версии следствия, 20 декабря 2019 года майор Антон Ларионов, капитан Александр Парфентьев и лейтенант Андрей Ушаев похитили бизнесмена, находившегося в оперативной разработке — предпринимателя подозревали в мошенничестве с микрозаймами. Мужчину посадили в автомобиль и вывезли в лес. Полагая, что незадолго до похищения бизнесмен нелегально получил крупную сумму денег, полицейские потребовали от него 10 миллионов рублей. В противном случае ему угрожали возбуждением уголовного дела, попутно демонстрируя табельное оружие.