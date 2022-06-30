Сотрудницу полиции, задержанную с
2,9 грамма мефедрона, приговорили к условному сроку — у нее забрали «Айфон 11»
Александра Черемисина в прошлом была королевой красоты
Заельцовский районный суд вынес приговор Александре Черемисиной, которую в октябре 2021 года задержали с
— В судебном заседании подсудимая частично признала себя виновной, а именно подтвердила изложенные в предъявленном ей обвинении фактические обстоятельства, при этом утверждала, что ее умысел был направлен на приобретение наркотического средства в меньшем размере, — сообщили в пресс-службе Заельцовского суда.
Бывшую королеву красоты судили по части 2 статьи 228 УК РФ за незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере. Девушку приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок
— Также на основании
Приговор не вступил в законную силу.
В марте 2021 года Александра Черемисина стала лауреатом регионального финала международного конкурса красоты, получив титул Гран-при Miss Fashion Siberia 2021 в зрительском голосовании. Блондинка с яркой внешностью вскоре после победы рассказала НГС о своих интересах: она катается на мотоциклах, владеет боевыми приемами и увлекается дорогими автомобилями. Вся семья Александры работает в МВД. Интервью и фото девушки можно найти здесь.
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