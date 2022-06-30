Сотрудницу полиции, задержанную с 2,9 грамма мефедрона, приговорили к условному сроку — у нее забрали «Айфон 11»

Заельцовский районный суд вынес приговор Александре Черемисиной, которую в октябре 2021 года задержали с 2,9 грамма мефедрона. Как рассказали на сайте суда, 30-летняя девушка признана виновной в том, что она незаконно приобрела без цели сбыта наркотическое средство — мефедрон массой 2,9 грамма . В тот же день Александру задержали сотрудники полиции, а наркотики изъяли из незаконного оборота.