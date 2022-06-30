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Сотрудницу полиции, задержанную с 2,9 грамма мефедрона, приговорили к условному сроку — у нее забрали «Айфон 11»

Александра Черемисина в прошлом была королевой красоты

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Девушку приговорили к 4 годам условного срока

Девушку приговорили к 4 годам условного срока

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Заельцовский районный суд вынес приговор Александре Черемисиной, которую в октябре 2021 года задержали с 2,9 грамма мефедрона. Как рассказали на сайте суда, 30-летняя девушка признана виновной в том, что она незаконно приобрела без цели сбыта наркотическое средство — мефедрон массой 2,9 грамма. В тот же день Александру задержали сотрудники полиции, а наркотики изъяли из незаконного оборота.

— В судебном заседании подсудимая частично признала себя виновной, а именно подтвердила изложенные в предъявленном ей обвинении фактические обстоятельства, при этом утверждала, что ее умысел был направлен на приобретение наркотического средства в меньшем размере, — сообщили в пресс-службе Заельцовского суда.

Бывшую королеву красоты судили по части 2 статьи 228 УК РФ за незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере. Девушку приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года.

— Также на основании ст. 104.1 УК РФ судом в приговоре принято решение конфисковать, то есть принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства, принадлежащий Черемисиной А. Н. и изъятый по уголовному делу мобильный телефон «Айфон 11 про» (iPhone 11 pro), используемый ею при совершении преступления, — уточнили в пресс-службе Заельцовского суда.

Приговор не вступил в законную силу.

В марте 2021 года Александра Черемисина стала лауреатом регионального финала международного конкурса красоты, получив титул Гран-при Miss Fashion Siberia 2021 в зрительском голосовании. Блондинка с яркой внешностью вскоре после победы рассказала НГС о своих интересах: она катается на мотоциклах, владеет боевыми приемами и увлекается дорогими автомобилями. Вся семья Александры работает в МВД. Интервью и фото девушки можно найти здесь.

В Новосибирской области, в селе Кубовая, сотрудники ФСБ и Погрануправления задержали 35-летнего местного жителя, который организовал в частном доме нарколабораторию.

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