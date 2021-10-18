Королеву красоты, работающую в новосибирской полиции, задержали с 3 граммами мефедрона

Сотрудницу архива областного главка полиции Александру Черемисину подозревают в приобретении и хранении наркотиков. 15 октября у девушки обнаружили и изъяли почти три грамма синтетического наркотика. На выходных, 16 октября, Заельцовский районный суд Новосибирска постановил отправить ее под домашний арест.

В пресс-службе областного главка полиции сообщили о старте служебной проверки и возбуждении уголовного дела.

— Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. По данному факту в ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, — говорится в официальном сообщении ведомства.