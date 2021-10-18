Королеву красоты, работающую в новосибирской полиции, задержали с 3 граммами мефедрона

Инспектора МВД Новосибирска Александру Черемисину задержали с мефедроном
Сотрудницу архива областного главка полиции Александру Черемисину подозревают в приобретении и хранении наркотиков. 15 октября у девушки обнаружили и изъяли почти три грамма синтетического наркотика. На выходных, 16 октября, Заельцовский районный суд Новосибирска постановил отправить ее под домашний арест.
В пресс-службе областного главка полиции сообщили о старте служебной проверки и возбуждении уголовного дела.
— Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. По данному факту в ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, — говорится в официальном сообщении ведомства.
В Следственном комитете уточнили, какой наркотик изъяли у Александры Черемисиной.
— По данным следствия, с 14 по 15 октября фигурантка по делу, состоящая в должности инспектора одного из подразделений ГУ МВД России по Новосибирской области, на территории Новосибирска незаконно приобрела и хранила у себя без цели сбыта наркотическое средство мефедрон массой 2,9 грамма, что составляет крупный размер, — сообщили НГС в пресс-службе СК НСО.
В марте 2021 Александра Черемисина стала лауреатом регионального финала международного конкурса красоты, получив титул Гран-при Miss Fashion Siberia 2021 в зрительском голосовании. Блондинка с яркой внешностью вскоре после победы рассказала НГС о своих интересах: она катается на мотоциклах, владеет боевыми приемами и увлекается дорогими автомобилями. Все семья Александры работает в МВД. Интервью и фото девушки можно найти здесь.
— Мужчины немного побаиваются меня, когда я в форме, но всё равно реагируют положительно, — говорила о себе сотрудница полиции. До службы в полиции она работала заместителем руководителя отделения одного из банков.
В середине октября НГС рассказывал о том, как две дозы наркотиков чуть не сломали жизнь 27-летнему парню. Он употреблял синтетику всего два месяца, но успел потерять почти всё.