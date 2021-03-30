«Мужчины побаиваются»: блондинка в форме очаровала всех на конкурсе красоты — раньше она работала следователем

Яркая блондинка в соблазнительном красном платье больше всех приглянулась зрителям на местном финале конкурса
Работа в правоохранительных органах у сибирячки в крови — вся семья служит в полиции. Девушка рассказывает, что требования для поступления на службу довольно жесткие: нужно иметь отличное здоровье, высокий уровень физической подготовки и успешно пройти психологическое тестирование.
Начинала Александра с должности следователя. Яркая блондинка заметно выделяется среди коллег. Казалось бы, с такой внешностью она может покорять подиум, но жительница Новосибирска выбрала другой путь. Сибирячка вспоминает свой первый день работы в качестве следователя как очень сложный. Сейчас она трудится в информационном центре. В органах Саша работает около пяти лет и с удовольствием носит форму, считает ее образцом стиля и ответственности.
— Мужчины немного побаиваются меня, когда я в форме, но всё равно реагируют положительно, — говорит Александра Черемисина.
— Моя работа сложная и ответственная, ведь прежде всего это соблюдение всех норм, правил и законов. Не бывает в нашей жизни всё легко, везде нужно работать. Расслабиться не получится, ты всегда должен быть в тонусе, защищать права населения, всегда быстро и четко реагировать на поставленные задачи. Это и есть самое сложное, так как мы не имеем права на ошибку, — говорит Александра.
Саша признается, что порой у нее случаются периоды эмоционального выгорания, но тут же говорит, что знала, куда шла, поэтому не позволяет себе расклеиться.
За свои 28 лет Саша успела пройти необычный карьерный путь — до того, как поступить на службу, она работала в банке заместителем руководителя.
— Если бы я не работала в органах, то была бы телеведущей или актрисой, пела бы или танцевала, давала бы концерты или, как сейчас модно, стала бы блогером, — улыбается Александра. — Что касается соцсетей, то сотрудникам нельзя вести соцсети именно в форме, нельзя выкладывать фото в форме. А личная жизнь, она на то и личная, чтобы самому определять, что можно показывать людям, а что — нет. У меня прекрасное руководство, которое меня во всём поддерживает, так как свою работу я выполняю отлично, поэтому на мое личное время они не посягают, хотя у меня его практически не бывает, но иногда все-таки удается немножко вырваться.
Девушка решила попробовать свои силы в конкурсе
— Зачем я туда пошла — сама не знаю. Просто увидела рекламу проведения конкурса и пошла на кастинг, успешно его прошла. В процессе всё закрутилось и завертелось, мне захотелось победы. Все участницы были достойны звания и того, чтобы стать представительницами на международном конкурсе, поэтому мне пришлось побороться за этот титул. Финал был волнительным, скажу честно: я сутки не спала, встала в 6 утра, далее репетиция и до самого вечера на ногах, на шпильках, — делится Александра. — Уехать в Москву и представлять Новосибирск — это классно, учитывая еще и то, что я сотрудник органов, это просто великолепно.
О личной жизни Александра Черемисина говорит мало, упомянула лишь, что она не замужем и детей у нее нет, отшутилась, что как только узнает, как там, замужем, то обязательно расскажет. В свободное время она занимается плаванием или чтением книг, любит танцевать — раньше Александра занималась латиноамериканскими и бальными танцами, и навык остался до сих пор. Сегодня она предпочитает борьбу и обожает мотоциклы.
— Любовь к мотоциклам у меня давно. Сейчас я стала поспокойнее — предпочитаю «вело» из трех колес. Девушка на мото — это значит полное отсутствие страха, уверенность в себе, доверие себе и Вселенной, — объясняет свое увлечение сибирячка.
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