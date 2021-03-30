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«Мужчины побаиваются»: блондинка в форме очаровала всех на конкурсе красоты — раньше она работала следователем

Александра Черемисина катается на мотоциклах, владеет боевыми приемами и увлекается дорогими автомобилями

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Александра Черемисина рассказала НГС о работе и личной жизни

Александра Черемисина рассказала НГС о работе и личной жизни

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Яркая блондинка в соблазнительном красном платье больше всех приглянулась зрителям на местном финале конкурса Miss Fashion 2021. Александра Черемисина, как выяснилось позже, служит в МВД и каждый день ходит на работу в форме. При этом она активно ведет социальные сети, любит мотоциклы и дорогие машины. Сибирячка рассказала НГС о работе, личной жизни и ограничениях, которые накладывает на нее важная служба.

Работа в правоохранительных органах у сибирячки в крови — вся семья служит в полиции. Девушка рассказывает, что требования для поступления на службу довольно жесткие: нужно иметь отличное здоровье, высокий уровень физической подготовки и успешно пройти психологическое тестирование.

Начинала Александра с должности следователя. Яркая блондинка заметно выделяется среди коллег. Казалось бы, с такой внешностью она может покорять подиум, но жительница Новосибирска выбрала другой путь. Сибирячка вспоминает свой первый день работы в качестве следователя как очень сложный. Сейчас она трудится в информационном центре. В органах Саша работает около пяти лет и с удовольствием носит форму, считает ее образцом стиля и ответственности.

— Мужчины немного побаиваются меня, когда я в форме, но всё равно реагируют положительно, — говорит Александра Черемисина.

Девушке всего 28 лет

Девушке всего 28 лет

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— Моя работа сложная и ответственная, ведь прежде всего это соблюдение всех норм, правил и законов. Не бывает в нашей жизни всё легко, везде нужно работать. Расслабиться не получится, ты всегда должен быть в тонусе, защищать права населения, всегда быстро и четко реагировать на поставленные задачи. Это и есть самое сложное, так как мы не имеем права на ошибку, — говорит Александра.

Саша признается, что порой у нее случаются периоды эмоционального выгорания, но тут же говорит, что знала, куда шла, поэтому не позволяет себе расклеиться.

Если бы Саша не работала в органах, то занялась бы бизнесом — например, арендой дорогих авто

Если бы Саша не работала в органах, то занялась бы бизнесом — например, арендой дорогих авто

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За свои 28 лет Саша успела пройти необычный карьерный путь — до того, как поступить на службу, она работала в банке заместителем руководителя.

— Если бы я не работала в органах, то была бы телеведущей или актрисой, пела бы или танцевала, давала бы концерты или, как сейчас модно, стала бы блогером, — улыбается Александра. — Что касается соцсетей, то сотрудникам нельзя вести соцсети именно в форме, нельзя выкладывать фото в форме. А личная жизнь, она на то и личная, чтобы самому определять, что можно показывать людям, а что — нет. У меня прекрасное руководство, которое меня во всём поддерживает, так как свою работу я выполняю отлично, поэтому на мое личное время они не посягают, хотя у меня его практически не бывает, но иногда все-таки удается немножко вырваться.

Конкурс Miss Fashion 2021 стал самым крупным в модельной карьере сибирячки

Конкурс Miss Fashion 2021 стал самым крупным в модельной карьере сибирячки

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Девушка решила попробовать свои силы в конкурсе Miss Fashion 2021 — региональный финал международного конкурса состоялся в нашем городе в конце февраля, Александра вошла в число победительниц и получила титул Гран-при Miss Fashion Siberia 2021 в зрительском голосовании. В ноябре она поедет в Москву на следующий этап конкурса, где уже будет соревноваться с участницами из разных стран.

— Зачем я туда пошла — сама не знаю. Просто увидела рекламу проведения конкурса и пошла на кастинг, успешно его прошла. В процессе всё закрутилось и завертелось, мне захотелось победы. Все участницы были достойны звания и того, чтобы стать представительницами на международном конкурсе, поэтому мне пришлось побороться за этот титул. Финал был волнительным, скажу честно: я сутки не спала, встала в 6 утра, далее репетиция и до самого вечера на ногах, на шпильках, — делится Александра. — Уехать в Москву и представлять Новосибирск — это классно, учитывая еще и то, что я сотрудник органов, это просто великолепно.

Вы могли видеть Сашу на дорогах Новосибирска гоняющей на мотоцикле

Вы могли видеть Сашу на дорогах Новосибирска гоняющей на мотоцикле

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О личной жизни Александра Черемисина говорит мало, упомянула лишь, что она не замужем и детей у нее нет, отшутилась, что как только узнает, как там, замужем, то обязательно расскажет. В свободное время она занимается плаванием или чтением книг, любит танцевать — раньше Александра занималась латиноамериканскими и бальными танцами, и навык остался до сих пор. Сегодня она предпочитает борьбу и обожает мотоциклы.

— Любовь к мотоциклам у меня давно. Сейчас я стала поспокойнее — предпочитаю «вело» из трех колес. Девушка на мото — это значит полное отсутствие страха, уверенность в себе, доверие себе и Вселенной, — объясняет свое увлечение сибирячка.

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МВДконкурс красоты
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