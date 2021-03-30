«Мужчины побаиваются»: блондинка в форме очаровала всех на конкурсе красоты — раньше она работала следователем

Яркая блондинка в соблазнительном красном платье больше всех приглянулась зрителям на местном финале конкурса Miss Fashion 2021 . Александра Черемисина, как выяснилось позже, служит в МВД и каждый день ходит на работу в форме. При этом она активно ведет социальные сети, любит мотоциклы и дорогие машины. Сибирячка рассказала НГС о работе, личной жизни и ограничениях, которые накладывает на нее важная служба.



Работа в правоохранительных органах у сибирячки в крови — вся семья служит в полиции. Девушка рассказывает, что требования для поступления на службу довольно жесткие: нужно иметь отличное здоровье, высокий уровень физической подготовки и успешно пройти психологическое тестирование.