ФСБ обезвредила нарколабораторию под Новосибирском — силовики показали видео захвата

В Новосибирской области, в селе Кубовая, сотрудники ФСБ и Погрануправления задержали 35-летнего местного жителя, который организовал в частном доме нарколабораторию.

— При проведении обыска обнаружено и изъято свыше 0,6 кг наркотического средства «каннабис» (марихуана), лабораторное оборудование и свыше 100 л прекурсоров для изготовления психотропных веществ, — сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Новосибирской области.