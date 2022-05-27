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ФСБ обезвредила нарколабораторию под Новосибирском — силовики показали видео захвата

Задержаны организатор нелегального бизнеса и его сообщница

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Задержанных обвинили в производстве амфетамина

Задержанных обвинили в производстве амфетамина

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В Новосибирской области, в селе Кубовая, сотрудники ФСБ и Погрануправления задержали 35-летнего местного жителя, который организовал в частном доме нарколабораторию.

— При проведении обыска обнаружено и изъято свыше 0,6 кг наркотического средства «каннабис» (марихуана), лабораторное оборудование и свыше 100 л прекурсоров для изготовления психотропных веществ, — сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Новосибирской области.

Параллельно была задержана сообщница, 30-летняя женщина. Ее автомобиль остановили на трассе, в салоне оперативники обнаружили психотропное вещество «амфетамин» массой 13 г, которое задержанная планировала сбыть.

Полицейские на основе оперативной работы контрразведчиков возбудили уголовное дело о покушении на незаконное производство, сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц в крупном размере.

Обоих фигурантов на время расследования поместили в следственный изолятор. Впоследствии если суд признает их виновными, каждому грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

В апреле в суд передали дело 18-летней студентки из Новосибирска, которую задержали в момент вскрытия тайника с 60 пакетиками синтетических наркотиков.

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