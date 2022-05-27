ФСБ обезвредила нарколабораторию под Новосибирском — силовики показали видео захвата
Задержаны организатор нелегального бизнеса и его сообщница
В Новосибирской области, в селе Кубовая, сотрудники ФСБ и Погрануправления задержали
— При проведении обыска обнаружено и изъято свыше
Параллельно была задержана сообщница,
Полицейские на основе оперативной работы контрразведчиков возбудили уголовное дело о покушении на незаконное производство, сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц в крупном размере.
Обоих фигурантов на время расследования поместили в следственный изолятор. Впоследствии если суд признает их виновными, каждому грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
В апреле в суд передали дело