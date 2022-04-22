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Студентка колледжа пойдет под суд за торговлю наркотиками

18-летнюю девушку задержали в момент вскрытия тайника с оптовой партией «синтетики»

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Девушке грозит длительный срок в колонии

Девушке грозит длительный срок в колонии

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18-летнюю студентку будут судить за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

По сообщению транспортной полиции, девушку задержали неподалеку от железнодорожной станции Нижняя Ельцовка в тот момент, когда она обнаружила место, где спрятан тайник, и извлекла его содержимое.

— По заключению криминалистов, изъятое вещество является N-метилэфедроном. Наркотическое средство было расфасовано в 60 пакетиков и приготовлено для реализации в различных районах города Новосибирска, — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по федеральному округу.

Вес изъятой «синтетики» превысил 45 граммов, в отношении девушки возбудили уголовное дело, в ближайшее время она предстанет перед судом. Санкция ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее НГС писал о сибирячке, которая получила подарок от хиппи из Америки и оказалась под следствием.

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