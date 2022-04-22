Студентка колледжа пойдет под суд за торговлю наркотиками

18-летнюю студентку будут судить за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.



По сообщению транспортной полиции, девушку задержали неподалеку от железнодорожной станции Нижняя Ельцовка в тот момент, когда она обнаружила место, где спрятан тайник, и извлекла его содержимое.