Студентка колледжа пойдет под суд за торговлю наркотиками
18-летнюю девушку задержали в момент вскрытия тайника с оптовой партией «синтетики»
18-летнюю студентку будут судить за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.
По сообщению транспортной полиции, девушку задержали неподалеку от железнодорожной станции Нижняя Ельцовка в тот момент, когда она обнаружила место, где спрятан тайник, и извлекла его содержимое.
— По заключению криминалистов, изъятое вещество является
Вес изъятой «синтетики» превысил 45 граммов, в отношении девушки возбудили уголовное дело, в ближайшее время она предстанет перед судом. Санкция ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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