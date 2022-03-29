Хиппи из США прислал сибирячке рождественский подарок — ее за это посадили в СИЗО

23 декабря 2021 года Евгения получила от заграничного друга семьи — пожилого американца Фрэнка Рауччи — посылку со всякими сладостями и подарками к Рождеству и Новому году. А на дне этой новогодней посылки лежали таблетки, завернутые в бумагу, и два пакетика с травой.



— И когда эта посылка из Америки пришла уже в Москву, на таможне узнали об этом, вероятно, учуяла собака. Посылку вскрыли, обнаружили таблетки, исследовали, сделали вывод, что в них находятся запрещенные вещества, которые в России нельзя использовать, — рассказала Наталья Егошина.



Евгению Макаренко задержали сразу же после получения посылки. Уже через два дня она была арестована и помещена в московское СИЗО. Ей предъявили обвинение по части 3 статьи 229.1 (контрабанда наркотических или психотропных средств, незаконное перемещение их через границу, совершенная группой лиц). По этой части статьи девушке может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.



После задержания Евгении в квартире, где проживают женщины, провели обыск. Но ничего, замечает Наталья Егошина, обнаружено не было. Полицейские проверили и личную переписку девушки с американцем, но каких-то разговоров о таблетках в ней не велось. Правда, по словам мамы сибирячки, оперативники решили, что обсуждение в переписке размера, фасона и цвета джинсов является зашифрованным диалогом о поставке следующей партии наркотиков: веса, размера, вида, фасовки.