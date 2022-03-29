Хиппи из США прислал сибирячке рождественский подарок — ее за это посадили в СИЗО

26-летнюю симпатичную пауэрлифтершу Евгению Макаренко арестовали и посадили в СИЗО. Сибирячку, проживающую в Москве, обвинили в контрабанде наркотических средств. Девушка настаивает, что злополучная посылка из США, которая обернулась для нее приговором, была подарком с сюрпризом к Рождеству от одного пожилого хиппи. Корреспондент НГС Илья Калинин изучил детали этой странной истории и поговорил с мамой задержанной девушки Натальей Егошиной.
Странный подарок к Рождеству
26-летняя сибирячка Евгения Макаренко последние годы живет в Москве. Работает московским представителем одной новосибирской компании. В свободное время занимается пауэрлифтингом, тайским боксом и йогой. Тренировки у Евгении проходят семь дней в неделю. Но вдруг ее арестовали — историю об этом корреспонденту НГС рассказала мама девушки Наталья Егошина.
23 декабря 2021 года Евгения получила от заграничного друга семьи — пожилого американца Фрэнка Рауччи — посылку со всякими сладостями и подарками к Рождеству и Новому году. А на дне этой новогодней посылки лежали таблетки, завернутые в бумагу, и два пакетика с травой.
— И когда эта посылка из Америки пришла уже в Москву, на таможне узнали об этом, вероятно, учуяла собака. Посылку вскрыли, обнаружили таблетки, исследовали, сделали вывод, что в них находятся запрещенные вещества, которые в России нельзя использовать, — рассказала Наталья Егошина.
Евгению Макаренко задержали сразу же после получения посылки. Уже через два дня она была арестована и помещена в московское СИЗО. Ей предъявили обвинение по части 3 статьи 229.1 (контрабанда наркотических или психотропных средств, незаконное перемещение их через границу, совершенная группой лиц). По этой части статьи девушке может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
После задержания Евгении в квартире, где проживают женщины, провели обыск. Но ничего, замечает Наталья Егошина, обнаружено не было. Полицейские проверили и личную переписку девушки с американцем, но каких-то разговоров о таблетках в ней не велось. Правда, по словам мамы сибирячки, оперативники решили, что обсуждение в переписке размера, фасона и цвета джинсов является зашифрованным диалогом о поставке следующей партии наркотиков: веса, размера, вида, фасовки.
Что было в посылках
Джинсы, надо заметить, всё же пришли во второй посылке, которая прибыла через некоторое время после первой, хотя отправлена была чуть раньше. Помимо джинсов, которые обсуждали Фрэнк и Евгения в переписке, здесь же лежали: мишка Тэдди, бижутерия и художественные кисти — Евгения увлекается рисованием.
Запрещенные препараты находились в посылке со сладостями. В забитой до самого верха коробке были конфеты, печенье, шоколад, подарочная авторучка и пауэрбанк.
— Несколько таблеток были завернуты в бумажку. Он (Фрэнк Рауччи. — Прим. ред.) эти таблетки сам употребляет, потому что у него суставы больные в силу возраста. А покупает он их у себя по рецепту своего терапевта, или как врач у них называется? И он (Фрэнк Рауччи. — Прим. ред.), зная, что у меня дочь занимается тяжелой атлетикой, а значит, суставы, скорее всего, тоже могут болеть, решил сделать сюрприз. Завернул эти таблетки в какую-то розовую бумажку с бантиком и положил в посылку. Но о том, что он положил эти таблетки, он не говорил: в переписке заметил только, что для нас там сюрприз, который, наверное, будет приятным, — рассказывает мать Евгении Наталья Егошина.
На таможне провели экспертизу всех таблеток и пакетиков с травой. Копия справки об исследовании имеется в распоряжении НГС. В документе сообщается, что трава в пакетиках оказалась марихуаной с общей массой наркотического средства в пересчете на высушенное вещество — 3,71 грамма. Десять оранжевых таблеток с маркировкой «
Кто такой Фрэнк Рауччи?
Американцу Фрэнку Рауччи 72 года. Познакомился пожилой мужчина с Евгенией, а потом и ее матерью, в интернете примерно семь лет назад.
— Дети его выросли и уехали, а он остался один. С моей дочей он познакомился на каком-то сайте: там что-то вроде про неформалов. Она у меня девушка с татуировками, пирсингом, и он из этой серии. В юности он был хиппи. Вот познакомились и стали общаться: и он, и я, и моя дочь. Он нас с праздниками поздравляет, с днями рождения. И мы в ответ. Постоянно обмениваемся посылками… Ему очень нравится наш российский шоколад, мы его им и балуем. А он нам в ответ что-нибудь присылает. Вот такие почти родственные отношения у нас сложились. Он нам как дедушка, — рассказывает мать Евгении Наталья.
Живет 72-летний Фрэнк в собственном доме в пригороде Вашингтона. Мужчина готов был дать показания по данной ситуации, но его, заметила корреспонденту НГС Наталья Егошина, никто не допрашивает.
— Адвокат в своем ходатайстве указал и Skype Фрэнка, и адрес… Но следователь отказал в удовлетворении ходатайства о допросе американца, — пояснила женщина.
Адвокат арестованной Евгении записал видео интервью с американцем. Мужчина рассказал, что по своей инициативе положил таблетки, которые сам употребляет как обезболивающие. Фрагмент разговора, который составили по скайпу с американцем:
— Жаловалась ли она (Евгения. — Прим. ред.) когда-нибудь на свое здоровье?
— Не совсем. Может, между слов. Не помню, чтобы она жаловалась слишком сильно. Она не любила жаловаться, она сильная женщина. Но иногда я замечал по ее лицу, как ей больно, как у нее болят ноги, когда она встает.
— Вы говорили Евгении Макаренко, что хотите послать ей какие-то таблетки?
— Нет, я не говорил ей. Я хотел сделать сюрприз, что-то вроде подарка, просто хотел помочь. Я был очень неправ, сделав это.
— Скажите, разрешены ли эти таблетки в вашей стране?
— Да, у меня есть рецепт на них. Я беру их каждый месяц в аптеке, всё легально.
— Каков эффект этих таблеток? Это таблетки от болей?
— Да, я постоянно страдаю от сильных болей. Мне приходится принимать эти таблетки каждый день.
— Когда вы отправляли эти таблетки, знали ли вы, что они запрещены в России?
— Нет, я даже не догадывался. Я думал, что там всё также, как и здесь — просто нужен рецепт на них. Я решил, что в этом нет ничего такого, чтобы отправить их в Россию, но я даже представить себе не мог, насколько это серьезно.
По поводу марихуаны, добавляет Наталья Егошина, она лично спрашивала у Фрэнка во время их общения по Skype. По словам женщины, американец покупал траву у себя легально и не предполагал, что в России она находится под запретом.
Какие действия проводит следствие
Наталья Егошина перечисляет, что уже сделано в рамках расследования, а чего еще до сих пор не сделано. Психиатрическая и наркологическая экспертизы, замечает женщина, показали, что дочь ее здорова, а следов наркотиков в крови не обнаружено. Но до сих пор еще не проведен допрос американца и пока не удовлетворено ходатайство арестованной Евгении, которая просит допросить ее на полиграфе.
Мать девушки считает, что расследование в полиции проводят некомпетентно и уже написала по этому поводу жалобы в СК и генеральную прокуратуру. Женщина написала письмо и в МИД России: просит разобраться в нестандартной истории, которая может поломать судьбу ее дочери.
Корреспондент НГС отправил журналистский запрос в МВД РФ с просьбой прокомментировать данное дело, но на момент написания статьи ответ из полиции не поступил.
В феврале НГС рассказал историю молодой матери двоих детей, которая купила в казахстанском интернет-магазине БАД для похудения. А в его составе оказался запрещенный в России сибутрамин. Женщину также задержали сразу после получения посылки.