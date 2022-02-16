Ты отсюда больше не выйдешь. Подарок из Казахстана обернулся для сибирячки уголовным делом — ей грозит 12 лет заключения

В конце осени 2021 года в Новосибирске оперативные работники новосибирской таможни задержали 35-летнюю Кристину Омельянчук. Женщина выходила с почты, получив посылку с подарком к своему дню рождения, но столкнулась с людьми в штатском, которые предъявили удостоверения и предложили проверить посылку. Оперативники заявили, что занимаются расследованием дела о контрабанде. В итоге, как уже потом объяснили женщине следователи, у неё в посылке якобы нашли запрещённый в России препарат сибутрамин. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал обе стороны в этой странной истории.
Версия Кристины: подарок на день рождения
История эта произошла в начале ноября 2021 года. Кристина Омельянчук решила сделать себе подарок на день рождения: что-нибудь из витаминов или БАДов. За собой женщина обычно следила — работа в банке обязывает — фитнес, БАДы, спортивное питание, но в последнее время, признаётся сама, немного забросила это. А тут повод: дата красивая — 35. В общем, как рассказывает Кристина, прошёл день рождения, и она стала искать в интернете себе подарок.
— Я вообще пробовала разное: SportFit пробовала (специальное питание и добавки для спорта. — Прим. ред.), про БАДы, понятно, слышала и какие-то пробовала… Села в интернете, порыскала, почитала, нашла вот этот (FatZorb. — Прим. ред.). Поизучала информацию, везде пишут, что хороший препарат. Натуральный состав, никакого вреда. Мол, помогает улучшению обмена веществ, активизирует работу организма, запускает какие-то процессы и в совокупности с занятиями спортом достаточно эффективен. Для снижения веса, избавления от целлюлита и так далее, — рассказывает Кристина Омельянчук.
Препарат FatZorb, говорит она, продается свободно как на российских сайтах, так и на зарубежных. Он есть даже на сайтах аптек. Цены разные: от 2000 до 3000 рублей за упаковку. В итоге нашёлся казахстанский сайт, где средство стоило дешевле, чем в других местах. Омельянчук говорит, что связалась с менеджером, задала ещё какие-то вопросы, уточнила реквизиты для платежа и оплатила три баночки БАДа.
— И вот через какое-то время в обеденный перерыв пришла на почту забирать посылку. Детей оставила дома, а сама побежала. Выхожу с почты, подходят двое здоровенных мужчин. Говорят, мы тут расследуем дело о незаконном ввозе препаратов, содержащих то-то и то-то. В ваших препаратах, говорят, могут содержаться эти вещества, поэтому мы будем их у вас изымать. Хорошо, говорю, забирайте, если там какие-то запрещённые вещества. Расследуйте… Но я не знала об этом, — рассказывает корреспонденту НГС Кристина.
Незнакомцы показали удостоверения, а Омельянчук спокойно отдала посылку и прошла вместе с оперативными работниками на осмотр её содержимого. Кристина в том момент решила: речь идёт о контрабанде или, возможно, неуплате каких-то акцизов, связанных с перемещением через границу казахстанского товара, а также о поиске людей, кто этим всем занимается.
— Позвонить и предупредить своих детей о том, что я задерживаюсь, мне не дали. Сказали, что я буду звонить каким-то своим подельникам. Стали ещё запугивать, что увезут меня в изолятор, какие-то показания давать. Но у меня и в мыслях не было, что я в чем-то виновата. Эти люди так все время говорили, что расследуют дело о какой-то контрабанде, — вспоминает женщина.
Через несколько дней Кристину вызвали в таможенную службу. Женщина заметила, что говорили по телефону с ней неформально, как со старой знакомой, и объяснили, что надо просто уточнить несколько вопросов.
— Завели меня в кабинет. Их было трое: двое с почты и ещё один. Стали сразу говорить, что дело серьезное, что это контрабанда сильнодействующего запрещённого вещества (сибутрамина. — Прим. ред.), а соответственно — тяжёлая статья. А я, мол, являюсь подозреваемой. И меня имеют право закрыть в изолятор. А срок по статье от трёх до семи. И, наверное, говорят, не очень хорошо будет, если ты своих детей увидишь через семь лет. И мы можем сделать так, что ты отсюда больше не выйдешь. На что я им говорю, что ничего же не знала. А они — незнание не освобождает от ответственности, не знаешь — не покупай, — пересказывает разговор в кабинете Кристина.
Сибутрамин — анорексигенное лекарственное средство, производное амфетамина, усиливающее чувство насыщения. Относится к группе препаратов для лечения ожирения. В Европе применение сибутрамина приостановлено в 2010 году, когда были обнародованы результаты исследований рисков побочных эффектов лекарства. С 24 января 2008 года сибутрамин входит в утверждённый правительством России список сильнодействующих препаратов. Предметно-количественному учету подлежит даже в комбинациях сибутрамина с другими фармакологическими веществами. Сибутрамин включен также в запрещённый список Всемирного антидопингового агентства.
После таких разговоров и демонстрации разных судебных дел, оперативники, рассказывает Омельянчук, стали предлагать ей написать явку с повинной. При этом обещали, что суд обязательно это учтёт и вынесет мягкое наказание.
— Мы уже всё подготовили, желаем тебе добра и считаем, что это надо подписать, говорили они. А я уточнила: мы можем написать, что я действительно это купила — это, конечно, так, но я не знала ни про какие сильнодействующие вещества. Но они заметили, мол, что суд такое не примет к рассмотрению, что они уже давно работают и знают, как правильно написать, чтобы помочь человеку… То есть они вот так всё это преподносили. И постоянно повторяли, что статья тяжкая, и суд дать может пять-семь лет, — рассказала Кристина.
В итоге женщина подписала текст, где говорилось, что она приобрела этот БАД, зная о сильнодействующем и запрещённом веществе. Но даже и в этот момент, признаётся Омельянчук, она совершенно не думала, что это грозит реальным уголовным делом. В какой-то момент женщине сказали, что сейчас придёт адвокат. На её уточнение, может ли она вызвать своего адвоката, Омельянчук замечает, что получила примерно такой ответ: зачем тебе свой адвокат, ты же ни в чем не виновата.
— А если, мол, я вызову своего адвоката, это обязательно будет отражено в протоколе, и будет косвенно доказывать, что я виновата. Потому что невиновные — не защищаются. И я тогда подумала, что это звучит вполне логично, — рассказывает Омельянчук.
Подошедшая через какое-то время бесплатный адвокат от государства Ирина Смушкова, рассказывает Кристина, с ней много не говорила, лишь сказала, что надо всё подписать. И сама ещё подписала бумаги, которые передал следователь.
Корреспондент НГС разыскал государственного адвоката Смушкову, чтобы узнать о её стратегии защиты подозреваемой. Однако Ирина Смушкова, как только услышала, кто и по какому поводу ей звонит, о планах защиты Омельянчук говорить не стала, а начала требовать от журналиста объяснений.
— Откуда у вас такие сведения? Откуда у вас такие сведения, кто вам их дал? Назовите мне этот источник. Назовите мне этот источник, я ещё раз вам говорю! Забудьте мой номер телефона, — перебивая журналиста, выпалила адвокат Смушкова и положила трубку.
Позиция стороны защиты: куплена фальшивка
Адвокат задержанной с БАДом женщины Надежда Гришина считает, что на её подзащитную было оказано психологическое давление. Гришина уже написала жалобы в надзирающие органы — Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру и Восточное межрегиональное СУТ СК России и даже получила ответы. Копии ответов в редакции НГС имеются.
— Как вы понимаете, ответы были такими: явка есть, показания есть, всё остальное, что вы остальное говорите, никак не оценивается. Но ладно с этим, суть тут в следующем, когда [мы] в ситуации разобрались, выяснилось, что девушка заказала подделку, о которой она не знала. Как выяснилось, есть реальный такой препарат, он производства Франции, у него там натуральные компоненты и действительно нет никакого сибутрамина. Мы купили образец на российском сайте, сделали свою экспертизу, и в препарате ничего запрещённого найдено не было. По сути, человек в интернете, где не написано, что именно препарат содержит, просто купил фальсифицированную копию препарата. И привлекают её именно за то, что она якобы это знала, — пояснила свою позицию защитница Кристины Омельянчук адвокат Надежда Гришина.
Самое главное, добавила адвокат, казахстанский сайт, где Кристина Омельянчук покупала FatZorb, совершенно спокойно работает и доступен в России. Получается, и сейчас любой человек может купить подделку с сибутрамином в составе и стать преступником, даже не подозревая о том. Контролирующие органы, подчёркивает Гришина, получается, своей функции не выполняют.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ»). Сейчас оно находится в отделе полиции № 10 Советского района, куда его передали из таможни в конце ноября 2021 года. Обвинение Кристине Омельянчук, заметила её адвокат Гришина, пока ещё не предъявлено, но они уверены, что это произойдёт.
Таможня даёт добро, лишение свободы на срок до 12 лет
Сибирское таможенное управление на запрос корреспондента НГС сообщило, что уголовное дело возбуждено 9 ноября 2021 года по факту незаконного перемещения через государственную границу России препарата, содержащего в своём составе сильнодействующее вещество сибутрамин. Иные сведения о фигурантах и обстоятельствах дела в таможне разглашать не стали, сославшись на тайну следствия.
— Данная статья (226.1 УК РФ. — Прим. ред.) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей либо дохода осуждённого за период до 5 лет, — уточнили в Сибирском таможенном управлении.
В управлении так же добавили, что в 2021 году сотрудниками таможни выявлено пятнадцать фактов пересылки в международных почтовых отправлениях аналогичных препаратов, содержащих в своём составе сильнодействующие средства. В 2020 году таких дел было семь, писал НГС в марте 2021 года.
Комментарий из полиции, пока готовился материал, редакция не получила.
Адвокат Надежда Гришина объяснила, что самостоятельно посмотреть список сильнодействующих и ядовитых веществ, свободный оборот которых запрещен Уголовным кодексом, можно в интернете. Полностью этот список отражен в постановлении правительства России от 29 декабря 2007 года
Уголовные дела по сибутрамину порой выглядят странными. Самый первый случай преследования за этот препарат произошёл в октябре 2007 года с уже вошедшей в историю Светланой Сухоруковой. «Новая газета» рассказывает, что Светлана, находясь в декретном отпуске, решила похудеть и заказала через интернет таблетки из Китая. Таблетки оказались настолько эффективными, что их стали просить приобрести её подруги, а затем и просто знакомые. Небольшой бизнес Сухоруковой, которым она занималась вполне легально, закончился уголовным делом и сроком в пять лет. Но самое важное, что в момент ведения бизнеса Сухоруковой, эти таблетки имели все российские сертификаты соответствия, подписанные лично Геннадием Онищенко, который тогда был главным санитарным врачом России. А в список сильнодействующих препаратов сибутрамин, входящий в составе этих таблеток, попал только в 2008 году.
В 2021 году НГС несколько раз публиковал новости о задержанных новосибирцах, кто также заказывал различные таблетки для похудения, в которых находился сибутрамин. Например, в начале 2021 года возбудили уголовное дело против 43-летней жительницы Новосибирска — она купила в Казахстане более 200 блистеров с таблетками для коррекции веса тела, в которых был обнаружен сибутрамин.