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Ты отсюда больше не выйдешь. Подарок из Казахстана обернулся для сибирячки уголовным делом — ей грозит 12 лет заключения

Оперативники задержали на почте любительницу спортивных диет и утверждают, что она получила запрещённый препарат

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Оперативники таможни задержали 35-летнюю Кристину Омельянчук у почты, когда она получила посылку с БАДом, заказанным себе на день рождения

Оперативники таможни задержали 35-летнюю Кристину Омельянчук у почты, когда она получила посылку с БАДом, заказанным себе на день рождения

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В конце осени 2021 года в Новосибирске оперативные работники новосибирской таможни задержали 35-летнюю Кристину Омельянчук. Женщина выходила с почты, получив посылку с подарком к своему дню рождения, но столкнулась с людьми в штатском, которые предъявили удостоверения и предложили проверить посылку. Оперативники заявили, что занимаются расследованием дела о контрабанде. В итоге, как уже потом объяснили женщине следователи, у неё в посылке якобы нашли запрещённый в России препарат сибутрамин. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал обе стороны в этой странной истории.

Версия Кристины: подарок на день рождения


История эта произошла в начале ноября 2021 года. Кристина Омельянчук решила сделать себе подарок на день рождения: что-нибудь из витаминов или БАДов. За собой женщина обычно следила — работа в банке обязывает — фитнес, БАДы, спортивное питание, но в последнее время, признаётся сама, немного забросила это. А тут повод: дата красивая — 35. В общем, как рассказывает Кристина, прошёл день рождения, и она стала искать в интернете себе подарок.

— Я вообще пробовала разное: SportFit пробовала (специальное питание и добавки для спорта. — Прим. ред.), про БАДы, понятно, слышала и какие-то пробовала… Села в интернете, порыскала, почитала, нашла вот этот (FatZorb. — Прим. ред.). Поизучала информацию, везде пишут, что хороший препарат. Натуральный состав, никакого вреда. Мол, помогает улучшению обмена веществ, активизирует работу организма, запускает какие-то процессы и в совокупности с занятиями спортом достаточно эффективен. Для снижения веса, избавления от целлюлита и так далее, — рассказывает Кристина Омельянчук.

Препарат FatZorb, говорит она, продается свободно как на российских сайтах, так и на зарубежных. Он есть даже на сайтах аптек. Цены разные: от 2000 до 3000 рублей за упаковку. В итоге нашёлся казахстанский сайт, где средство стоило дешевле, чем в других местах. Омельянчук говорит, что связалась с менеджером, задала ещё какие-то вопросы, уточнила реквизиты для платежа и оплатила три баночки БАДа.

— И вот через какое-то время в обеденный перерыв пришла на почту забирать посылку. Детей оставила дома, а сама побежала. Выхожу с почты, подходят двое здоровенных мужчин. Говорят, мы тут расследуем дело о незаконном ввозе препаратов, содержащих то-то и то-то. В ваших препаратах, говорят, могут содержаться эти вещества, поэтому мы будем их у вас изымать. Хорошо, говорю, забирайте, если там какие-то запрещённые вещества. Расследуйте… Но я не знала об этом, — рассказывает корреспонденту НГС Кристина.

Незнакомцы показали удостоверения, а Омельянчук спокойно отдала посылку и прошла вместе с оперативными работниками на осмотр её содержимого. Кристина в том момент решила: речь идёт о контрабанде или, возможно, неуплате каких-то акцизов, связанных с перемещением через границу казахстанского товара, а также о поиске людей, кто этим всем занимается.

— Позвонить и предупредить своих детей о том, что я задерживаюсь, мне не дали. Сказали, что я буду звонить каким-то своим подельникам. Стали ещё запугивать, что увезут меня в изолятор, какие-то показания давать. Но у меня и в мыслях не было, что я в чем-то виновата. Эти люди так все время говорили, что расследуют дело о какой-то контрабанде, — вспоминает женщина.

Через несколько дней Кристину вызвали в таможенную службу. Женщина заметила, что говорили по телефону с ней неформально, как со старой знакомой, и объяснили, что надо просто уточнить несколько вопросов.

— Завели меня в кабинет. Их было трое: двое с почты и ещё один. Стали сразу говорить, что дело серьезное, что это контрабанда сильнодействующего запрещённого вещества (сибутрамина. — Прим. ред.), а соответственно — тяжёлая статья. А я, мол, являюсь подозреваемой. И меня имеют право закрыть в изолятор. А срок по статье от трёх до семи. И, наверное, говорят, не очень хорошо будет, если ты своих детей увидишь через семь лет. И мы можем сделать так, что ты отсюда больше не выйдешь. На что я им говорю, что ничего же не знала. А они — незнание не освобождает от ответственности, не знаешь — не покупай, — пересказывает разговор в кабинете Кристина.

Сибутрамин — анорексигенное лекарственное средство, производное амфетамина, усиливающее чувство насыщения. Относится к группе препаратов для лечения ожирения. В Европе применение сибутрамина приостановлено в 2010 году, когда были обнародованы результаты исследований рисков побочных эффектов лекарства. С 24 января 2008 года сибутрамин входит в утверждённый правительством России список сильнодействующих препаратов. Предметно-количественному учету подлежит даже в комбинациях сибутрамина с другими фармакологическими веществами. Сибутрамин включен также в запрещённый список Всемирного антидопингового агентства.

После таких разговоров и демонстрации разных судебных дел, оперативники, рассказывает Омельянчук, стали предлагать ей написать явку с повинной. При этом обещали, что суд обязательно это учтёт и вынесет мягкое наказание.

— Мы уже всё подготовили, желаем тебе добра и считаем, что это надо подписать, говорили они. А я уточнила: мы можем написать, что я действительно это купила — это, конечно, так, но я не знала ни про какие сильнодействующие вещества. Но они заметили, мол, что суд такое не примет к рассмотрению, что они уже давно работают и знают, как правильно написать, чтобы помочь человеку… То есть они вот так всё это преподносили. И постоянно повторяли, что статья тяжкая, и суд дать может пять-семь лет, — рассказала Кристина.

В итоге женщина подписала текст, где говорилось, что она приобрела этот БАД, зная о сильнодействующем и запрещённом веществе. Но даже и в этот момент, признаётся Омельянчук, она совершенно не думала, что это грозит реальным уголовным делом. В какой-то момент женщине сказали, что сейчас придёт адвокат. На её уточнение, может ли она вызвать своего адвоката, Омельянчук замечает, что получила примерно такой ответ: зачем тебе свой адвокат, ты же ни в чем не виновата.

— А если, мол, я вызову своего адвоката, это обязательно будет отражено в протоколе, и будет косвенно доказывать, что я виновата. Потому что невиновные — не защищаются. И я тогда подумала, что это звучит вполне логично, — рассказывает Омельянчук.

Подошедшая через какое-то время бесплатный адвокат от государства Ирина Смушкова, рассказывает Кристина, с ней много не говорила, лишь сказала, что надо всё подписать. И сама ещё подписала бумаги, которые передал следователь.

Корреспондент НГС разыскал государственного адвоката Смушкову, чтобы узнать о её стратегии защиты подозреваемой. Однако Ирина Смушкова, как только услышала, кто и по какому поводу ей звонит, о планах защиты Омельянчук говорить не стала, а начала требовать от журналиста объяснений.

— Откуда у вас такие сведения? Откуда у вас такие сведения, кто вам их дал? Назовите мне этот источник. Назовите мне этот источник, я ещё раз вам говорю! Забудьте мой номер телефона, — перебивая журналиста, выпалила адвокат Смушкова и положила трубку.

Адвокат Надежда Гришина провела экспертизу другой упаковки FatZorb, где сибутрамин не обнаружен. Это, считает адвокат, доказывает, Омельянчук купила подделку, о чем никак не могла знать

Адвокат Надежда Гришина провела экспертизу другой упаковки FatZorb, где сибутрамин не обнаружен. Это, считает адвокат, доказывает, Омельянчук купила подделку, о чем никак не могла знать

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Позиция стороны защиты: куплена фальшивка


Адвокат задержанной с БАДом женщины Надежда Гришина считает, что на её подзащитную было оказано психологическое давление. Гришина уже написала жалобы в надзирающие органы — Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру и Восточное межрегиональное СУТ СК России и даже получила ответы. Копии ответов в редакции НГС имеются.

— Как вы понимаете, ответы были такими: явка есть, показания есть, всё остальное, что вы остальное говорите, никак не оценивается. Но ладно с этим, суть тут в следующем, когда [мы] в ситуации разобрались, выяснилось, что девушка заказала подделку, о которой она не знала. Как выяснилось, есть реальный такой препарат, он производства Франции, у него там натуральные компоненты и действительно нет никакого сибутрамина. Мы купили образец на российском сайте, сделали свою экспертизу, и в препарате ничего запрещённого найдено не было. По сути, человек в интернете, где не написано, что именно препарат содержит, просто купил фальсифицированную копию препарата. И привлекают её именно за то, что она якобы это знала, — пояснила свою позицию защитница Кристины Омельянчук адвокат Надежда Гришина.

Самое главное, добавила адвокат, казахстанский сайт, где Кристина Омельянчук покупала FatZorb, совершенно спокойно работает и доступен в России. Получается, и сейчас любой человек может купить подделку с сибутрамином в составе и стать преступником, даже не подозревая о том. Контролирующие органы, подчёркивает Гришина, получается, своей функции не выполняют.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ»). Сейчас оно находится в отделе полиции № 10 Советского района, куда его передали из таможни в конце ноября 2021 года. Обвинение Кристине Омельянчук, заметила её адвокат Гришина, пока ещё не предъявлено, но они уверены, что это произойдёт.

Кристина Омельянчук с дочерьми

Кристина Омельянчук с дочерьми

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Таможня даёт добро, лишение свободы на срок до 12 лет


Сибирское таможенное управление на запрос корреспондента НГС сообщило, что уголовное дело возбуждено 9 ноября 2021 года по факту незаконного перемещения через государственную границу России препарата, содержащего в своём составе сильнодействующее вещество сибутрамин. Иные сведения о фигурантах и обстоятельствах дела в таможне разглашать не стали, сославшись на тайну следствия.

— Данная статья (226.1 УК РФ. — Прим. ред.) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей либо дохода осуждённого за период до 5 лет, — уточнили в Сибирском таможенном управлении.

В управлении так же добавили, что в 2021 году сотрудниками таможни выявлено пятнадцать фактов пересылки в международных почтовых отправлениях аналогичных препаратов, содержащих в своём составе сильнодействующие средства. В 2020 году таких дел было семь, писал НГС в марте 2021 года.

Комментарий из полиции, пока готовился материал, редакция не получила.

Адвокат Надежда Гришина объяснила, что самостоятельно посмотреть список сильнодействующих и ядовитых веществ, свободный оборот которых запрещен Уголовным кодексом, можно в интернете. Полностью этот список отражен в постановлении правительства России от 29 декабря 2007 года N 964. Этот перечень регулярно пополняется и обновляется. В нем уже более двухсот названий всевозможных веществ.

Уголовные дела по сибутрамину порой выглядят странными. Самый первый случай преследования за этот препарат произошёл в октябре 2007 года с уже вошедшей в историю Светланой Сухоруковой. «Новая газета» рассказывает, что Светлана, находясь в декретном отпуске, решила похудеть и заказала через интернет таблетки из Китая. Таблетки оказались настолько эффективными, что их стали просить приобрести её подруги, а затем и просто знакомые. Небольшой бизнес Сухоруковой, которым она занималась вполне легально, закончился уголовным делом и сроком в пять лет. Но самое важное, что в момент ведения бизнеса Сухоруковой, эти таблетки имели все российские сертификаты соответствия, подписанные лично Геннадием Онищенко, который тогда был главным санитарным врачом России. А в список сильнодействующих препаратов сибутрамин, входящий в составе этих таблеток, попал только в 2008 году.

В 2021 году НГС несколько раз публиковал новости о задержанных новосибирцах, кто также заказывал различные таблетки для похудения, в которых находился сибутрамин. Например, в начале 2021 года возбудили уголовное дело против 43-летней жительницы Новосибирска — она купила в Казахстане более 200 блистеров с таблетками для коррекции веса тела, в которых был обнаружен сибутрамин.

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контрабандаНовосибирская таможняполициясибутрамин
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