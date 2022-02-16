Ты отсюда больше не выйдешь. Подарок из Казахстана обернулся для сибирячки уголовным делом — ей грозит 12 лет заключения

— Позвонить и предупредить своих детей о том, что я задерживаюсь, мне не дали. Сказали, что я буду звонить каким-то своим подельникам. Стали ещё запугивать, что увезут меня в изолятор, какие-то показания давать. Но у меня и в мыслях не было, что я в чем-то виновата. Эти люди так все время говорили, что расследуют дело о какой-то контрабанде, — вспоминает женщина.



Через несколько дней Кристину вызвали в таможенную службу. Женщина заметила, что говорили по телефону с ней неформально, как со старой знакомой, и объяснили, что надо просто уточнить несколько вопросов.



— Завели меня в кабинет. Их было трое: двое с почты и ещё один. Стали сразу говорить, что дело серьезное, что это контрабанда сильнодействующего запрещённого вещества (сибутрамина. — Прим. ред.), а соответственно — тяжёлая статья. А я, мол, являюсь подозреваемой. И меня имеют право закрыть в изолятор. А срок по статье от трёх до семи. И, наверное, говорят, не очень хорошо будет, если ты своих детей увидишь через семь лет. И мы можем сделать так, что ты отсюда больше не выйдешь. На что я им говорю, что ничего же не знала. А они — незнание не освобождает от ответственности, не знаешь — не покупай, — пересказывает разговор в кабинете Кристина.

