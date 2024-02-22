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Дело о взятках на 2 миллиона в отделе по борьбе с коррупцией дошло до суда в Новосибирске

На скамье подсудимых оказались четверо бывших полицейских во главе с экс-начальником отдела

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Одного из полицейских судят отдельно, поскольку он заключил соглашение со следствием

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В Калининский районный суд Новосибирска поступило дело четверых бывших сотрудников ОЭБиПК отдела полиции «Новосибирский». Экс-силовиков обвиняют в вымогательстве и получении взяток, сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

На скамье подсудимых оказались бывший начальник отдела по борьбе с коррупцией Анатолий Семёнов и его экс-подчинённые: Игорь Юшин, Алексей Пирский, Андрей Мельников. По версии следствия, бывшие полицейские несколько лет вымогали взятки с бизнесменов, занимающихся продажей обуви и табака. Они делали контрольные закупки, изымали товар и требовали деньги за возврат продукции.

— Общая сумма взяток составила более 2 000 000 рублей, — сообщили в Судебном департаменте.

Решения суда подсудимые будут дожидаться в следственном изоляторе.

О задержании пятерых сотрудников отдела полиции «Новосибирский» стало известно в декабре 2022 года. Операцию проводили сотрудники регионального управления ФСБ. Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщал, что часть взятки один из силовиков получил переводом на личную банковску карту. Пятый задержанный — Арамаис Асланян. Его будут судить отдельно, поскольку он заключил соглашение со следствием.

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