Дело о взятках на 2 миллиона в отделе по борьбе с коррупцией дошло до суда в Новосибирске

В Калининский районный суд Новосибирска поступило дело четверых бывших сотрудников ОЭБиПК отдела полиции «Новосибирский». Экс-силовиков обвиняют в вымогательстве и получении взяток, сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.
На скамье подсудимых оказались бывший начальник отдела по борьбе с коррупцией Анатолий Семёнов и его экс-подчинённые: Игорь Юшин, Алексей Пирский, Андрей Мельников. По версии следствия, бывшие полицейские несколько лет вымогали взятки с бизнесменов, занимающихся продажей обуви и табака. Они делали контрольные закупки, изымали товар и требовали деньги за возврат продукции.
— Общая сумма взяток составила более 2 000 000 рублей, — сообщили в Судебном департаменте.
Решения суда подсудимые будут дожидаться в следственном изоляторе.
О задержании пятерых сотрудников отдела полиции «Новосибирский» стало известно в декабре 2022 года. Операцию проводили сотрудники регионального управления ФСБ. Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщал, что часть взятки один из силовиков получил переводом на личную банковску карту. Пятый задержанный — Арамаис Асланян. Его будут судить отдельно, поскольку он заключил соглашение со следствием.