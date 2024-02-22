Дело о взятках на 2 миллиона в отделе по борьбе с коррупцией дошло до суда в Новосибирске

На скамье подсудимых оказались бывший начальник отдела по борьбе с коррупцией Анатолий Семёнов и его экс-подчинённые: Игорь Юшин, Алексей Пирский, Андрей Мельников. По версии следствия, бывшие полицейские несколько лет вымогали взятки с бизнесменов, занимающихся продажей обуви и табака. Они делали контрольные закупки, изымали товар и требовали деньги за возврат продукции.

