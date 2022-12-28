Начальника ОБЭП «Новосибирского» отдела полиции арестовали по делу о взятке вслед за подчиненными

Октябрьский суд Новосибирска вынес постановление об аресте начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК, ранее — ОБЭП) межмуниципального отдела полиции «Новосибирский» Анатолия Семёнова. Силовик проходит обвиняемым по делу о взяточничестве.
Информацию об аресте Семёнова предоставил источник, близкий к правоохранительным органам. Редакция НГС отправила официальный запрос в новосибирское следственное управление с просьбой пояснить, по какому делу проходит начальник ОЭБиПК и какая ему избрана мера пресечения.
— Расследуется уголовное дело по факту получения взятки сотрудником отдела межмуниципального отдела полиции «Новосибирский» по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ. Проводятся следственные действия, — сообщила в ответе помощник главного новосибирского следователя Елена Коновалова.
Она также подчеркнула, что другая информация не разглашается в интересах расследования.
В Управлении судебного департамента корреспонденту НГС пояснили, что
Примечательно, что Семёнова арестовали на следующий день после ареста оперативников ОЭБиПК «Новосибирского» отдела полиции Арамаиса Асланяна и Сергея Пирского. Они также были арестованы на два месяца.
Полицейских обвиняют в вымогательстве взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как рассказал редакции источник в правоохранительных органах, оперативники конфисковали у владельца магазина «Одежда и обувь» часть якобы контрафактного товара. Вернуть обещали за 300 тысяч рублей. Впоследствии сумму снизили до 200 тысяч: 180 тысяч получили наличными, 20 тысяч — переводом на карту. Изначально сообщалось о задержании пятерых сотрудников отдела. На сегодняшний день официально подтвержден арест троих из них.
22 декабря в Центральном суде арестовали начальника ОЭБиПК «Центрального» отдела полиции Александра Умерова. Силовика обвинили в «крышевании» игорного бизнеса в Новосибирске.