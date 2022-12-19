«Деньги перевели на личную карточку»: подробности дела новосибирских полицейских, арестованных за взятку

По словам собеседника, задержанные сотрудники ОБЭП (отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции) изначально попали в поле зрения правоохранителей после того, как поспособствовали продаже контрафактных сигарет на территории Новосибирского района. Впоследствии у сотрудников собственной безопасности областного главка появилась информация, что силовики предложили представителю магазина «Одежда и обувь» вернуть изъятый, якобы контрафактный товар за 300 тысяч рублей.

