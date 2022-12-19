«Деньги перевели на личную карточку»: подробности дела новосибирских полицейских, арестованных за взятку

Названа сумма взятки, которую, по версии следствия, с предпринимателей требовали сотрудники межмуниципального отдела полиции «Новосибирский» Арамаиса Асланяна и Сергея Пирского. Предполагается, что изначально они хотели получить 300 тысяч за возврат партии одежды и обуви — якобы контрафактной. Подробности дела корреспонденту НГС сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, задержанные сотрудники ОБЭП (отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции) изначально попали в поле зрения правоохранителей после того, как поспособствовали продаже контрафактных сигарет на территории Новосибирского района. Впоследствии у сотрудников собственной безопасности областного главка появилась информация, что силовики предложили представителю магазина «Одежда и обувь» вернуть изъятый, якобы контрафактный товар за 300 тысяч рублей.
— В итоге сумму снизили до 200 тысяч рублей. 180 тысяч они получили наличными, еще 20 тысяч перевели на личную банковскую карточку одного из задержанных, — отметил собеседник НГС.
По его словам, в настоящее время следователи изучают, кто еще мог быть в сговоре с задержанными полицейскими: в частности, на предмет соучастия проверяют непосредственных руководителей обэпников.
12 декабря в Октябрьском суде Новосибирска арестовали Арамаиса Асланяна и Сергея Пирского. Обоих обвинили в получении взятки, сопряженной с вымогательством (п. «б», «в»