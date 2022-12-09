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«С адвокатом говорит на армянском»: одному из полицейских, задержанных ФСБ, вменили вымогательство взятки

Первому подозреваемому продлили арест на 72 часа

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Подозреваемых заводят по очереди

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Октябрьский районный суд начал избирать меру пресечения оперативным сотрудникам межмуниципального отдела «Новосибирский». Они были задержаны сотрудниками УФСБ по НСО по подозрению в вымогательстве взяток у коммерсантов.

— Первым завели 29-летнего Арамаиса Асланяна. Разговаривает с адвокатом по-армянски, — сообщает из зала суда корреспондент НГС Павел Тиунов. — Суд удалил журналистов в связи с тайной следствия. Асланяну продлили срок ареста на 72 часа. Второй — Алексей Пирский.

Всего было задержано пятеро подозреваемых.

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Видео: Павел Тиунов

По предварительной информации, сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями подозревают в вымогательстве денег у представителей торговой сети, занимающейся розничной продажей одежды и обуви.

В октябре двух бывших сотрудников патрульно-постовой службы приговорили к заключению в колонии общего режима за вымогательство. Экс-полицейские требовали с новосибирца миллион рублей, угрожая возбудить против него уголовное дело о распространении наркотиков.

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