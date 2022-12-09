«С адвокатом говорит на армянском»: одному из полицейских, задержанных ФСБ, вменили вымогательство взятки

Октябрьский районный суд начал избирать меру пресечения оперативным сотрудникам межмуниципального отдела «Новосибирский». Они были задержаны сотрудниками УФСБ по НСО по подозрению в вымогательстве взяток у коммерсантов.
— Первым завели
Всего было задержано пятеро подозреваемых.
По предварительной информации, сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями подозревают в вымогательстве денег у представителей торговой сети, занимающейся розничной продажей одежды и обуви.
В октябре двух бывших сотрудников патрульно-постовой службы приговорили к заключению в колонии общего режима за вымогательство. Экс-полицейские требовали с новосибирца миллион рублей, угрожая возбудить против него уголовное дело о распространении наркотиков.