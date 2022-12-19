Ментовские войны: почему в Новосибирске массово арестовывают полицейских

Позже стало известно, что участкового уличили в получении взятки: от одного из местных жителей он якобы получил 20 тысяч рублей за то, что не стал составлять протокол об отсутствии регистрации по месту жительства. Следственный комитет возбудил уголовное дело.



В полицейском главке информацию о своем сотруднике подтвердили, но отметили, что уволят его в том случае, если его вина будет доказана.



ОБЭП

О задержании сотрудников ОБЭП (отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. — Прим. ред.) межмуниципального отдела МВД «Новосибирский» редакции НГС стало известно от источника в правоохранительных органах. 8 декабря собеседник сообщил, что ФСБ совместно с «безопасниками» областного главка МВД взяли в оборот сразу пятерых полицейских.

