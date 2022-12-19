Ментовские войны: почему в Новосибирске массово арестовывают полицейских

Сегодня новостью о задержании полицейского уже вряд ли кого можно удивить. Только за последний месяц нам удалось насчитать девять правоохранителей, которые, по мнению следователей, оказались по ту сторону закона. Причем два скандала стали довольно громкими и, так или иначе, говорят о серьезных проблемах в системе силовых структур. Редакция НГС перечислила всех, кого задержали, а также поинтересовалась у экспертов, где кроется коррупционный корень.
Участковый
Задержание в Нижней Ельцовке очевидцы сняли на камеру мобильного телефона. Утром, 29 ноября, двое мужчин в штатском скрутили сотрудника полиции в форме, вооруженного табельным оружием и резиновой дубинкой. Жители узнали в задержанном местного участкового.
Один из случайных свидетелей операции рассказал, что полицейский активно сопротивлялся, а рядом валялись пятитысячные купюры, которые он «пытался растоптать».
Позже стало известно, что участкового уличили в получении взятки: от одного из местных жителей он якобы получил 20 тысяч рублей за то, что не стал составлять протокол об отсутствии регистрации по месту жительства. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В полицейском главке информацию о своем сотруднике подтвердили, но отметили, что уволят его в том случае, если его вина будет доказана.
ОБЭП
О задержании сотрудников ОБЭП (отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. — Прим. ред.) межмуниципального отдела МВД «Новосибирский» редакции НГС стало известно от источника в правоохранительных органах. 8 декабря собеседник сообщил, что ФСБ совместно с «безопасниками» областного главка МВД взяли в оборот сразу пятерых полицейских.
По версии следствия, правоохранители выстраивали особенные отношения с предпринимателями. В частности, они требовали взятку от владельца магазина «Одежда и обувь» в городе Обь. По данным телеграм-канала Mash Siberia, сначала полицейские конфисковывали партию товара по надуманным нарушениям, а потом возвращали за денежное вознаграждение. Сегодня этот магазин не работает.
В результате были арестованы двое сотрудников —
Источник НГС отмечает, что по заведенному уголовному делу (
Миграционный контроль
14 декабря журналисты сообщили о задержании 6 полицейских, которые занимались вопросами нелегальной миграции в Новосибирске и области. В сети появилось видео, как силовики надевают наручники на Сергея Пилиповича и Гойджи Гусейнова. Первый — начальник профильного отдела в Ордынском районе, второй — сотрудник ГИБДД, но, по версии следователей, плотно занимавшийся легализацией гастарбайтеров в городе. Известно, что Пилипович сегодня находится под домашним арестом.
Четверо остальных — сотрудники городских полицейских миграционных отделов. Так, в Железнодорожном районе еще 24 ноября арестовали специалиста-эксперта Андрея Ражева, которого обвинили в организации нелегальной миграции
В Дзержинском районе арестовали начальника полицейского отдела по вопросам миграции Александру Полиенко. Детали ее уголовного дела пока не известны, но итогов расследования она будет дожидаться также под домашним арестом.
Еще одна фигурантка уголовного дела об организации незаконной миграции —
5 декабря Ирину Караблину задержали, а уже спустя пару дней — арестовали. По информации источника, женщина заявляла, что непричастна к преступлению и просила не отправлять ее в СИЗО. В основу материалов дела легли показания женщины, которая, по версии следствия, дала Караблиной взятку. Она же заявила, что боится мести со стороны сотрудницы полиции: якобы после 5 декабря ей начали поступать угрозы, и теперь она боится за себя и своих детей. Учитывая этот факт, а также то, что инспектор по долгу службы знала, где живет ключевой свидетель, ее арестовали на 2 месяца.
Аналогичное обвинение в получении взятки предъявили коллеге Караблиной Александру Нероду. Его также отправили в СИЗО.
Следователи отмечают, что все задержанные полицейские действовали отдельно друг от друга, но Пилипович, Годжиев и Ражев — в составе трех разных групп. При этом, по словам источника НГС, правоохранители не исключают, что впоследствии в «миграционных» делах может появиться объединительный признак.
Что происходит?
Частые задержания полицейских за сравнительно небольшой период — это массовая чистка рядов или плановая работа сотрудников собственной безопасности и ФСБ? Редакция НГС поинтересовалась у экспертов.
Директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов отметил, что задержания полицейских по разным направлениям не связаны между собой. Например, в миграционном контроле, по его словам, пачками людей арестовывают не впервые, а вот уголовные дела против обэпников — событие «незаурядное», но «вписывается в общую картину».
— Силовики делают карьеру за счет друг друга с тем же рвением, что и за счет гражданских. Нынешний тренд в том, что на госслужбе практически не осталось не то что неприкосновенных, а даже хотя бы способных претендовать на особое отношение. Можно было бы назвать это растущим равенством и ответом на запрос на справедливость, но часто картина выглядит так, будто система питается за счет самой себя из-за оскудевшего внешнего рациона, — пояснил Кузнецов.
Генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов считает, что искать признаки подковерной игры в задержаниях полицейских не стоит. По его мнению, «безопасники» и контрразведчики выполняют свою обычную работу, которой в последнее время им более чем хватает.
— В последнее время это (задержания полицейских) достаточно часто происходит. Всё зависит от того, кого набрали в полицию. Сейчас уже не те времена, когда брали самых лучших: берут из тех, кого можно взять. Раньше брали лучших из лучших, а сейчас берут лучших из худших. Это такая кадровая проблема. Часто говорят, мол, как же их проверяли?! Но зачастую деформация наступает, когда человек уже пришел на службу. До службы он был изумительный: стерильный, чистый и вполне достойный. Но как попадает на службу, появляется много соблазнов, а человек слаб, — подчеркнул Михайлов.
Он добавил, что во время его службы в московском управлении КГБ (
Летом суд вынес обвинительный приговор двум росгвардейцам, которых обвиняли в превышении должностных полномочий. Несколько лет назад силовики расстреляли машину случайного свидетеля спецоперации по захвату преступников.