Сохранили награды и звания: росгвардейцы, избившие случайного свидетеля, получили условный срок

Первомайский районный суд Новосибирска сегодня, 29 июня, вынес приговор двум росгвардейцам, которых обвиняли в превышении должностных полномочий. Майора Ивана Кудрявцева и майора Эдуарда Усанькова приговорили к трем с половиной годам условно каждого.

Инцидент произошел 4 октября 2017 года возле ИК № 3 в Первомайском районе Новосибирска. В этот день полиция задерживала преступную группировку, члены которой хотели похитить только что освободившегося из колонии осужденного. Полицейские заподозрили в случайном автомобилисте пособника злоумышленников и отдали СОБРу команду остановить машину.