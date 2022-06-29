Сохранили награды и звания: росгвардейцы, избившие случайного свидетеля, получили условный срок
Прокуратура хотела отправить их в колонию на шесть с половиной лет
Первомайский районный суд Новосибирска сегодня, 29 июня, вынес приговор двум росгвардейцам, которых обвиняли в превышении должностных полномочий. Майора Ивана Кудрявцева и майора Эдуарда Усанькова приговорили к трем с половиной годам условно каждого.
Инцидент произошел 4 октября 2017 года возле ИК
По словам водителя машины, Вячеслава Романишко, он решил, что стал жертвой бандитского нападения. Бойцы ради конспирации надели вместо формы джинсы и олимпийки и почти сразу открыли огонь по его «Тойоте», так что он бросил руль и упал на переднее пассажирское сиденье.
— Я закрыл голову руками, чтобы пули не попали мне в голову. Лежал, вокруг были выстрелы, больше 10 выстрелов точно, — рассказывал НГС потерпевший, когда процесс еще находился на стадии судебного следствия. — Затем почувствовал, что машина остановилась <…>, в стекла начали долбиться, требовали открыть. Я решил, что происходит теракт, и разблокировал дверь: понимал, что меня либо убьют, либо захватят в заложники.
По словам Вячеслава Романишко, собровцы вели себя максимально жестко: они выволокли его из салона на асфальт, прямо в лужу бензина, вытекающего из простреленного бензобака, и начали избивать. Потерпевший понял, что имеет дело не с бандитами или террористами, а с сотрудниками правоохранительных органов, лишь когда на него надели наручники.
После ударов по голове у мужчины начались эпиприступы, однако врачи не связали этот факт с событиями октября 2017-го. Официально 4 октября его здоровью был причинен легкий вред. Обвиняемые же вообще отрицали, что как-то превысили свои должностные полномочия, и в последнем слове заявили, что невиновны.
— Они совершенно не признают своей вины. Говорят, что я был в страхе и эмоциональном потрясении и мне всё это показалось, что они меня били, — рассказал НГС Вячеслав Романишко.
Сегодня в суде прошло финальное заседание по уголовному делу. Ивана Кудрявцева и Эдуарда Усанькова признали виновными.
— Каждому назначено наказание в виде трех лет, шести месяцев лишении свободы с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на два года. При этом наказание в виде лишения свободы назначено условно, с испытательным сроком два года. Для иных видов дополнительного наказания, в том числе по данной статье [ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий] возможно лишение специального звания либо наград, которые имеются у подсудимых, суд не усмотрел оснований, — рассказала государственный обвинитель, помощник прокурора Первомайского района Новосибирска Наталья Харитонова.
Потерпевшего такой приговор не устроил:
— Будем обжаловать однозначно, и в Облсуде, и при необходимости в Москве, — рассказал он НГС.
Сами Усаньков и Кудрявцев на вопросы присутствующих в зале суда журналистов отвечать отказались — как и на первом заседании.
Ранее НГС писал о том, что в Барнауле начали судить экс-председателя Новосибирского областного суда Римму Шатовкину. Ее тоже обвиняют в превышении полномочий.