Начался процесс по делу экс-председателя Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной

Кстати, сейчас в Томске судят экс-главу Совета судей из Новосибирска Инну Петрунину — ее подозревают в разглашении гостайны. Предположительно, рассмотрение дел Петруниной и Шатовкиной перенесли в другие регионы для объективности: чтобы фигурантов не судили бывшие подчиненные.

