Начался процесс по делу экс-председателя Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной
Ее обвиняют в превышении полномочий
Сегодня, 13 мая, Центральный районный суд г. Барнаула начал рассмотрение по существу уголовного дела экс-председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.
Ее обвиняют по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации).
— Обвиняемая без правовых оснований истребовала в районном суде копии процессуальных документов о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении должностного лица управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области и обыске в его жилище, — сообщали ранее в прокуратуре.
«Тайга.инфо» со ссылкой на собственные источники писала, что Шатовкина письмом проинформировала губернатора Новосибирской области о том, что в управлении по обеспечению деятельности мировых судей идут следственные мероприятия. По версии следствия, письмо содержало служебную тайну.
Адвокат экс-председателя облсуда Александр Сергеев в разговоре с НГС оказался немногословен.
— Вину свою Римма Шатовкина не признает. Вся наша аргументация будет предоставлена суду. Пока мне добавить нечего, — сказал Сергеев.
Римма Шатовкина возглавляла Новосибирский областной суд почти шесть лет. В 2018 году она ушла с поста председателя, а в 2020 году по ходатайству Бастрыкина на нее возбудили уголовное дело.
В мае 2021 года Совет судей России остановил полномочия Риммы Шатовкиной, писал «Прецедент», формально работать судьей — рассматривать уголовные дела — она перестала раньше.
Начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Виктора Чиркунова в ноябре 2021 признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенных средств в особо крупном размере).
Кстати, сейчас в Томске судят экс-главу Совета судей из Новосибирска Инну Петрунину — ее подозревают в разглашении гостайны. Предположительно, рассмотрение дел Петруниной и Шатовкиной перенесли в другие регионы для объективности: чтобы фигурантов не судили бывшие подчиненные.