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Развлечения мнение Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни

Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни

3 июня возможны перепады настроения и новые идеи

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С Земли будет казаться, что шесть планет выстроились в ряд

3 июня состоится большой парад планет. Так называют астрономическое событие, во время которого несколько небесных тел выстраиваются в одну линию. По мнению астрологов, у таких дней особенная энергетика, которая влияет на представителей некоторых знаков Зодиака. Подробнее об этом рассказала новосибирский астролог Елена Коржаневская в своей авторской колонке.

О параде планет

Это событие происходит примерно два раза в год. Во время парада сразу несколько планет находятся рядом на одной стороне от Солнца. Естественно, каждая идет по своей орбите и со своей скоростью, но визуально кажется, что они выстраиваются в одну линию, в один коридор. В этот раз состоится большой парад планет с участием сразу шести небесных тел — Меркурия, Юпитера, Урана, Марса, Нептуна и Сатурна. Невооруженным глазом получится увидеть Юпитер (самая яркая планета), Сатурн (желтый) и Марс (красный). Лучше всего наблюдать за планетами примерно за час до восхода Солнца. Остальные можно рассмотреть только с помощью специальных приборов.

Парад планет закончится постепенно, наблюдать за ним можно будет пару дней.

Кто почувствует влияние

Каждая планета несет свою энергетику и принцип воздействия на все, особенно, когда их несколько. В этот день стоит учесть несколько важных моментов.

Возможны перемены в настроении и энергии. То захочется быть слишком деятельным, то резко может напасть хандра. Самое главное — не принимать важных судьбоносных решений. Запишите все мысли, составьте план действия, но осуществить их лучше чуть позже.

Могут происходить резкие перемены во всех сферах жизни. Не конфликтуйте и не выясняйте отношения. Это не лучшее время. Не рекомендуется брать деньги в долг и давать взаймы.

Воздержитесь от афер, экстрима, риска и крупных дорогих покупок. Доверяйте внутреннему голосу. Интуиция будет разговаривать с вами на понятном языке, она может дать подсказки на радикальные вопросы и круто изменить вашу жизнь. Прислушивайтесь к ней.

Представители некоторых знаков Зодиака почувствуют особое влияние парада планет. Овнов ждет много энергии и новых дел, Близнецов — большие возможности и новые идеи, Львов — озарения, которые принесут успех. Ожидается, что Девам в этот день получить желаемое помогут уверенность в себе и настойчивость. Весам придет понимание того, как добиться целей, Стрельцам захочется помочь своим близким или заняться благотворительностью. А Водолеи могут осознать, что им нужны кардинальные перемены в жизни.

С 3 мая по 11 октября идет период ретроградного Плутона. В это время кажется, что эта карликовая планета поменяла свое видимое направление. В астрологии считается, что в эти 5 месяцев возрастает риск манипуляций и интриг. Читайте в прогнозе новосибирского астролога Марины Шумкиной, на что еще стоит обратить внимание.

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