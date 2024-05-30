Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни

3 июня состоится большой парад планет. Так называют астрономическое событие, во время которого несколько небесных тел выстраиваются в одну линию. По мнению астрологов, у таких дней особенная энергетика, которая влияет на представителей некоторых знаков Зодиака. Подробнее об этом рассказала новосибирский астролог Елена Коржаневская в своей авторской колонке.

О параде планет

Это событие происходит примерно два раза в год. Во время парада сразу несколько планет находятся рядом на одной стороне от Солнца. Естественно, каждая идет по своей орбите и со своей скоростью, но визуально кажется, что они выстраиваются в одну линию, в один коридор. В этот раз состоится большой парад планет с участием сразу шести небесных тел — Меркурия, Юпитера, Урана, Марса, Нептуна и Сатурна. Невооруженным глазом получится увидеть Юпитер (самая яркая планета), Сатурн (желтый) и Марс (красный). Лучше всего наблюдать за планетами примерно за час до восхода Солнца. Остальные можно рассмотреть только с помощью специальных приборов.

