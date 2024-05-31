Золотая лихорадка: экс-владелец новосибирских ломбардов — откровенно об охотниках за драгоценностями, налетах и опасном бизнесе

В одно время за золотом в Новосибирске охотились 18 преступных группировок Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Новосибирск — не Калифорния, но и здесь была своя золотая лихорадка. По крайней мере, так описывает атмосферу, царившую в городе в начале 2010-х годов, человек, имевший непосредственное отношение к обороту драгоценных металлов. Он — бывший владелец сети ломбардов, который за время, пока вёл непростой бизнес, успел стать жертвой бандитских нападений, поучаствовать в расследовании крупной кражи золота, перезнакомиться с влиятельными силовиками и их оппонентами по другую сторону закона. В атмосферу золотой лихорадки погрузился криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов.



«Работают 18 ОПГ»

Ему за 50, и он живёт с семьёй в добротном коттедже на окраине Новосибирска. У него бизнес, который сегодня не связан с залогами, но о времени, когда владел сетью ломбардов, он рассказывает увлечённо. НГС по просьбе собеседника сохраняет его анонимность и далее будет называть его по имени Александр.



— Встречаюсь я однажды с влиятельным силовиком, а у меня на руке часы — хорошие, массивные, швейцарские. Он спрашивает: «Золото?» Я говорю: «Да». Он на меня смотрит так и говорит: «Не боишься? Даю тебе расклад: на сегодняшний день в регионе 18 группировок работают по золоту — даги, алтайцы, новокузнецкие»…, — рассказывает Александр.



О том, как бандиты охотились за золотом, он знает не понаслышке. Его ломбарды брали штурмом среди бела дня и тихо вскрывали в ночи. Из одного однажды вынесли 7,5 кг золота — самая крупная потеря за все время ведения неспокойного бизнеса. Это случилось в 2009 году. Ломбард располагался в цоколе жилого дома почти в центре Новосибирска. Предприниматель облагородил подвал, сделал выход на центральную улицу, поставил сигнализацию.



— Было два входа: главный — со стороны улицы, и еще один из самого подвала — массивная железная дверь, как в бомбоубежище, плюс ещё две двери попроще. Все на замках. Лето. Ночь. Срабатывает сигнализация. Экипаж охраны заезжает за директором, едут в ломбард. Заходят, осматривают, всё целое, всё на месте. Уезжают. Потом сигнализация срабатывает ещё дважды. Охрана не едет: мол, мыши бегают по помещению. А в это время нас обворовывают, — вспоминает бизнесмен.

Преступники пытались распилить сейф, установленный в ломбарде Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Наутро сотрудники ломбарда обнаружили крупную пропажу золота из сейфа. Вызвали милицию. По оставленным следам и разбросанному инструменту стало понятно, что преступники срезали с петель дверь со стороны подвала, подождали, пока на сработку отреагирует охрана, а затем вскрыли ещё две.



С помощью болгарки воры попытались вскрыть сейф, но бросили затею, обнаружив оставленные рядом ключи. Внутри они нашли множество пачек из-под сигарет, где хранились драгоценности.



— Это было удобно. Приняв у клиента изделие, его запаковывали в полиэтиленовый пакет вместе с залоговым билетом, чтобы потом было проще его найти. Работали две группы преступников, но из одной банды. Сначала четырех человек, которые вскрыли сейф, резким пиликаньем спугнула трубка радиотелефона. Они вернулись, видимо, к своим и рассказали, сколько увидели золота. Затем приезжали еще несколько человек, — отметил Александр.



Банда заранее тщательно продумала путь отхода. Милицейская собака, взяв след на месте преступления, неожиданно повела опергруппу вверх по подъездной лестнице, прошла с оперативниками через весь чердак и вывела на улицу через другой подъезд. Позже собственники обнаружили, что на всех дверях на этом пути были поменяны замки. По горячим следам задержать подозреваемых не удалось.



Драгоценные гастроли

Записи с камер видеонаблюдения, установленные в ломбарде, казалось, зацепок не дали: опознать преступников, орудующих в полумраке, было невозможно. Александр принялся изучать материалы самостоятельно. Он заметил, что в процессе кражи один из преступников ответил на телефонный звонок. Разговор занял всего пару секунд.



— Запросили биллинг, отсеяли длинные разговоры. Остались четыре номера. Два, которые пообщались друг с другом в течение двух секунд, и ещё два, которые находились рядом. Пробили — оказалось, что все четыре номера связаны. Из одной банды, — рассказал Александр.



Установить местонахождение преступников не составило труда: они заменили сим-карты в телефонах, но продолжали пользоваться устройствами. Оперативники выяснили, что в Новосибирске действовали гастролёры из Томска — в возрасте 25–30 лет, у многих семьи, дети. Костяк банды составляли бывшие заключенные, которые познакомились друг с другом в колонии и уже там решили наладить преступный промысел на воле.



Объектом нападений они изначально выбрали ломбарды. Работали по всей Сибири — в родном Томске, Новосибирске, на Алтае, в Кузбассе. Наворовав золота в одном городе, они никогда не сбывали его там же, обычно везли добычу в соседний.



Целый год милиционеры разрабатывали преступную группу. Главаря банды задержали на трассе после очередного налёта. При себе у него обнаружили часть украденного, но не сбытого золота. В результате на скамью подсудимых угодили 11 человек.

Преступников судили в Новосибирске, где они за одну гастроль ограбили три ломбарда Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— На суд приходили с семьями, плакали, просили прощения. Один из них говорил, что целый год не мог спокойно жить: ждал, когда за ним придут, — отметил Александр.



Казалось, не раскаивался только главарь банды. Он признался, что во время ограбления ломбарда на площади Калинина держал рядом с собой ёмкость с бензином: в случае возможной погони готов был разлить горючую жидкость на чердаке с деревянными перекрытиями.



Из 11 человек к реальному лишению свободы приговорили только троих, остальные получили условные сроки. Главарь, отбыв положенное наказание, вышел на свободу, но спустя несколько месяцев попался на очередной краже и вернулся в места не столь отдаленные, пояснил Александр.



Сибирский Клондайк

Золото всегда влекло преступных элементов, отмечает предприниматель. Во время того, как он вёл сложный бизнес, нападения на ломбарды было скорее делом привычным, чем из ряда вон выходящим ЧП. Наладив отношения с силовиками во время общего расследования, Александр, бывало, помогал милиции в раскрытии других преступлений.



— Звонят. Говорят, неизвестно откуда приехали жулики в Новосибирск, хлопают (грабят — Прим.ред.) популярную сеть ювелирных магазинов. Действуют нагло, даже лица не прячут. Я быстро звоню девочкам (сотрудницам ломбардов — Прим.ред.). Говорю: «Девочки, ну-ка по всем ломбардам, выясните мне, кто сдавал от 20 граммов и выше. Только, чтобы паспорт был не новосибирский». Нашли. Сдали 50 граммов по паспорту из какой-то деревни Приморского края. Я звоню обратно, говорю: «Походу ваши», — рассказывает бизнесмен.



Банду в результате удалось задержать через несколько месяцев в Алтайском крае после масштабной гастроли по сибирским городам.



Самой впечатляющей охотой за золотом Александр называет ограбление крупного предпринимателя. О преступлении ему поведал действующий на тот момент высокопоставленный силовик, которому он пришёл рассказать о краже 7,5 килограмма золота из своего ломбарда.

Было время, когда ломбарды грабили по несколько точек за день Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











— Он смотрит на меня и говорит: «Семь с половиной килограммов? Вчера у одного бизнесмена из коттеджа вынесли в десять раз больше. Всю семью под ножами держали, пока не отдал». Тогда я понял, что мои потери — это капля в море по сравнению с общей ситуацией по городу, — пояснил Александр.



Бизнесмен вспоминает, как оперативники давали ему послушать телефонный разговор между теми, кто непосредственно добывал драгоценности и неким криминальным авторитетом.



— Они его называли «Батя», ну понятно кто это (вор в законе — Прим. ред.). Говорят: «Батя, мы единичку (1 килограмм — Прим. ред.) наработали, можно домой поедем?» Он им в ответ: «Пацаны, мало. Давайте ещё половинку (полкилограмма — Прим.ред.) и домой». Килограмм золота и ни одного заявления, — отмечает бизнесмен.



По его словам, преступники действовали по отлаженной схеме. Обычно посылали в бар или ресторан симпатичных девушек, которые высматривали среди посетителей любителей драгметаллов. Лёгкий флирт с перспективой продолжить общение прерывался внезапным появлением якобы возлюбленного или мужа, который уверенно снимал с жертвы драгоценности. В этом случае преступники действовали отчасти гуманно, добавляет Александр. Бывали ситуации, когда налётчики не стеснялись применять оружие, и тогда гибли ни в чем не повинные люди.



Поставщик адреналина

Сегодня для Александра ломбарды в прошлом. По его словам, такой вид бизнеса выгоден разве что крупным сетям, у которых солидный финансовый оборот. Единичным ломбардам можно худо-бедно существовать, если стоимость залогового имущества не опускается ниже 1 млн рублей, отмечает предприниматель. В этом случае, подчеркивает он, можно жить на проценты.

— Ломбардный бизнес, он очень нестабилен. Были периоды, когда золото подскочит в цене, и ты занимаешься скупкой изделий, залогами, выдаешь деньги, а через месяц оно может упасть вдвое. И что с этим золотом делать? Провалы такие колоссальные, — добавил предприниматель.

Наконец, сегодня, по его словам, есть удобная альтернатива ломбардам — банки и микрокредитные организации, которые выдают кредиты на любой вкус.

— Желания вернуть ломбарды нет. Не хватает того адреналина, который был, когда этим занимался. Никогда не знал, как начнется день и чем закончится: постоянно что-то происходит, ты чем-то занимаешься, новые знакомства, всё это на адреналине, — пояснил предприниматель.

Сегодня Александр почти всё свободное время уделяет дому и семье, но иногда, окунаясь в воспоминания, подумывает, что мог бы стать неплохим следователем. Например, раскрывать кражи золота, в которых разбирается не хуже бывалых оперативников.