«Молила Бога, чтобы он умер». Убивший девочку вагнеровец сам стал жертвой — рассказываем его историю

Так выглядела рука вагнеровца Александра Прозорова после операции Источник: Александр Прозоров











Во Владивостоке избили безногого ветерана СВО Александра Прозорова. Александр должен был выйти из тюрьмы в 2031 году. Он жестоко убил, а потом расчленил 16-летнюю девушку в родном Большом Камне.

Со спецоперации Александр вернулся без ноги. В интервью нашим коллегам из VLADIVOSTOK1.RU он назвал себя жертвой. Якобы он никого не убивал, а только взял вину на себя.

«Сосед ударил бруском в голову»

Александра Прозорова госпитализировали 16 мая. 32-летний житель дома по улице Полковника Фесюна во Владивостоке сильно избил его и сломал руку. Причем ту, которую врачи на СВО едва спасли: после огнестрельного ранения кость по осколкам собрали на титановой пластине.

Сколько времени Александр проведет в больнице, пока не известно Источник: Александр Прозоров











В Большом Камне нет работы, человеку без ноги не устроиться, поэтому Александр уехал во Владивосток. Днем он — сварщик, а по вечерам штукатурит стены. Неприятные разговоры с соседями уже случались — кому понравится ремонт среди ночи?



В полночь к Александру зашел один из жильцов. Ему не понравился громкий звук металлического протеза. Сделал замечание, мужчины мирно разошлись. Через три часа сосед вернулся, но разговаривать уже не стал.



— Услышал стук тяжелым предметом в дверь. Я открыл без всякой задней мысли, а он мне бруском трехметровым ударил в голову и начал им избивать, — рассказал ветеран СВО.

Спасти разбитую кость еще раз не получилось. Врачам пришлось вырезать кусочек из тазобедренного сустава и присоединить к нему осколки. Сколько времени Александр проведет в больнице, неизвестно. Но рука больше работать не будет — это врачи сказали точно.



История ужасная, но в Сети многие злорадствовали. Александр рассказал VLADIVOSTOK1.RU, что ему писали оскорбления, а в различных Telegram-каналах люди задевали его малолетнюю дочь и родителей. Некоторые паблики из-за негатива даже закрыли комментарии, но так сделали далеко не все.

Утверждает, что убила жена, а не он

В 2013 году в Большом Камне пропала 16-летняя Яна. Ее мать сходила с ума, она искала дочь по всему Приморью. Думала, что девочка начала принимать наркотики и стала проституткой. Женщина обивала пороги притонов, караулила проституток и сутенеров, расспрашивала, показывала фотографию Яны. Всё без толку.



В 2017-м в убийстве сознался Александр Прозоров. Он рассказал, что испытывал к девочке личную неприязнь, заманил ее в гараж, ударил железным прутом по голове и задушил. Тело расчленил, вывез в сумках в пригород и выкинул в овраг.



Но сейчас ветеран СВО отрицает вину. По его словам, он сам — жертва. Якобы девушку из ревности на его глазах убила жена, а он взял вину на себя. Побоялся, что супругу посадят за убийство, а его за соучастие — тогда малолетнюю дочь просто некому будет воспитывать.



Что говорит следствие

Прозорова осудили за убийство в январе 2018 года. На тот момент он уже сидел за кражу.

Вообще, биография у Александра богатая. Впервые он оказался в колонии, когда ему было слегка за двадцать — в 2006 году. Тогда парню дали 6 лет за угон автомобиля. Освободился условно-досрочно в 2011-м, но уже в следующем году его осудили за кражу. Несмотря на УДО, Александру дали еще один условный срок — 3 года и 3 месяца.

В 2013-м Прозорову опять дали условный срок за кражу — 2 года и 6 месяцев.



В 2014-м он совершил очередную кражу и на этот раз получил 4 года строгача.



В 2017-м следствие пришло к нему в камеру. Александр стал главным подозреваемым в убийстве 16-летней Яны. На допросе он сознался в содеянном, показал место преступления, как убивал, расчленял и прятал тело.



На суде Прозоров рассказывал, что у него была интимная связь с несовершеннолетней Яной. В какой-то момент девушка начала угрожать, что расскажет всё жене Александра, поэтому он заманил девочку в гараж, разбил ей голову монтировкой, а потом задушил рукавом от куртки.



Затем расчленил тело, сложил в сумки и вывез в пригород на такси. Водитель ничего не знал, но спросил, откуда кровь. Александр ответил, что везет свинину на шашлыки.



Суд принял во внимание не только жестокость расправы над ребенком, но и портрет самого осужденного. Рецидивисту дали 11 лет за убийство, прибавили неотсиженные 2 года и отправили на 13 лет в колонию для особо опасных преступников.



Оттуда тоже можно выйти условно-досрочно, но первые 10 лет заявления даже не принимают. В 2022-м Александр все-таки вышел. В составе ЧВК «Вагнер» он отправился на СВО, где потерял ногу, получил ранение руки и вернулся к мирной жизни.

«Мы решили, что возьму вину на себя»

По версии Александра, Яну в дом Прозоровых привела супруга. Какое-то время жили втроем, дружили, но жена начала ревновать. В тот злополучный майский день они все вместе жарили шашлыки у гаража. Женщина сцепилась с Яной, начала обвинять в том, что девочка залезла к ее мужу в постель. Началась потасовка, и в первый раз конфликт удалось урегулировать. Во второй — нет.

Супруга Александра ударила соперницу металлическим прутом по голове, но та смогла устоять. Тогда женщина схватила острый рыбацкий нож и махнула им в сторону неприятельницы. Попала в артерию, Яна на глазах истекла кровью и умерла.



— Четыре человека стоят пьяные в гараже, все в шоке. Что делать? Я решил избавиться от тела. Это я не отрицаю — я расчленил. Жена за неделю до этого показала мне снимок УЗИ, что она беременна вторым ребенком. Мы решили, что я возьму вину на себя. Думал, если мы расскажем правду, сядут все — пойдут как соучастники, я же ранее судимый.

Поэтому решили, лучше я один пойду на зону, а она пусть детей воспитывает. Ее мать до сих пор из-за этого ко мне хорошо относится, благодарна мне. Александр Прозоров, ветеран СВО

Ребенка супруга выносить не смогла, но и за Александром пришли не сразу. В 2017-м, когда он стал главным подозреваемым, жена уже порвала с ним, вышла замуж за другого и родила сына.



«Он ее оболгал»

По словам мамы, Яна была спокойным ребенком, но связалась с женой Александра. А вот она отличалась буйным характером, в детстве стояла на учете в полиции. Нельзя сказать, что они близко дружили. Скорее общались.

— На суде Прозоров оболгал мою дочь, сил просто нет вспоминать это. Он говорил, что Яна требовала у него деньги, что у них была связь. Никогда Яна ни у кого не требовала деньги. Она была очень трудолюбивой, работала официанткой и даже сама мне помогала. Никогда не гуляла, если задерживалась, то всегда мне звонила.

Она с подругами занималась бегом по вечерам, когда направлялась домой, всегда мне сообщала: «Мама, мы уже возле остановки, домой бежим». Фарида Широких, мама Яны

В суде жертву и правда характеризовали с положительных сторон: посещала школу искусств и яхт-клуб, было много друзей.



Фарида вспомнила, что в день гибели Яна встретилась со своей подругой Настей, а потом пошла домой. Они с дочерью должны были ехать по делам. Никаких шашлыков возле гаража не было.



— Прозоров заманил мою дочь в гараж и убил, он сам рассказывал на суде. Встретил ее возле почты, они пошли в одном направлении. Убедил ее, что скоро приедет его сестра с мужем, они подбросят Яну и меня до места, поэтому дочка осталась ждать возле гаража и не пошла домой. Он разыграл сцену, будто что-то ремонтирует. Попросил Яну подать коробочку с полки, а, когда она зашла, ударил ее по голове. Как он сам описывал, дочь начала оседать и спросила его: «За что?» Он взял куртку и задушил ее рукавом.

Я всё время думаю, что он мог оставить ее в живых, пусть с травмой, инвалидом, но в живых. Но он добил ее. Фарида Широких, мама Яны

Мать Яны не верит в невиновность Прозорова. Женщина рассказывает, что долгое время дело не было уголовным, а сам Александр успел сказать полиции, что видел Яну во Владивостоке.



— Рассказывал, что она стала наркоманкой и занимается проституцией. Я несколько лет жила в настоящем аду. После работы брала такси и ехала во Владивосток. Ходила по самым злачным местам, общалась, можно сказать, с криминальном миром. Тратила на эти поездки все деньги, цеплялась за каждую соломинку. Верила, что найду ее. Когда мне сказали, что Яну убили, не поверила в это. Пока первая экспертиза по ДНК не пришла, не могла поверить, — поделилась Фарида.



Женщина уверена, никакой связи у ее дочери с Александром не было. Он мог приставать к ней, а она отказала — это и стало причиной той самой личной неприязни, из-за которой произошло убийство.



Что теперь

Александр пробыл на СВО чуть больше года. В родном Большом Камне его встретили как героя — чествовали в присутствии школьников, рассказывали о заслугах перед отечеством.



Фарида не могла поверить, что убийце ее дочери оказывают такую честь. Каждый день она живет с болью. Представляет, как сейчас могла бы выглядеть Яна и ее дети, кем бы она работала и о чем мечтала.



— Я молила Бога, пока он был на СВО, чтобы он умер. Я просила: «Господи, накажи хоть ты его». Но всё вышло наоборот.

Это чудовище. Почему он жив, он на свободе, а моя дочь умерла? Фарида Широких, мама Яны

У женщины было двое детей. В июне 2023 года сын ушел на СВО добровольцем. Матери сказал в последний момент. Знал, что она будет умолять остаться. В октябре пришла похоронка, ему было 40 лет.

