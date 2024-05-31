Не сидите дома одни. Что нельзя делать 31 мая, чтобы не навлечь на себя беду, — народные приметы

Источник: Семен Громов, Надежда Александрова

В православном календаре 31 мая 2024 года — день памяти преподобного Феодота Анкирского и святых отцов семи Вселенских Соборов. В народном — день Федота Овсяника. Люди верили, что в этот праздник можно найти себе пару на всю жизнь. Рассказываем, какие еще есть приметы и традиции в этот день.



Что можно и нельзя делать

В старину 31 мая люди занимались посевом овса и льна, знахари собирали заготовки из дубовых веток и молодых листьев. На обед обычно готовили блюда из круп и муки: разные каши, пироги, булочки и выпечку. В день Овсяника не начинали новые дела. Чтобы задуманное обязательно сбылось, лучше выбрать другую дату. Плохой приметой считалось пить в этот день овсяный кисель, сидеть под осиной. А незамужним девушкам — оставаться в это время одним дома. Предки верили, что в таком случае женщина рискует навсегда остаться одна.



Нельзя давать ключи от дома чужим людям, которые не живут в этом доме. Это может привести к неожиданному переезду. Всю удачу вы отдадите в руки чужого человека. Запрещалось даже рвать листья дуба или ломать дубовые ветки — это могло привести к неприятностям. Помимо этого, в день Овсяника не устраивали пышных застолий, чтобы не привлечь в дом несчастье. Считали, что, если не доесть завтрак, обед или ужин в этот день, могут произойти неприятные события. Поэтому остатки еды не выбрасывали, а отдавали домашним животным.

Приметы на погоду