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Криминал Теракт в Crocus City Hall Опасные услуги: после теракта в «Крокусе» возбудили третье уголовное дело

Опасные услуги: после теракта в «Крокусе» возбудили третье уголовное дело

Его фигуранты пока неизвестны

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Теракт в подмосковном концертном зале Crocus City Hall произошел 22 марта

После теракта в «Крокусе» возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его объединили в одно производство с уголовным делом о самом теракте. Фигуранты этого дела не названы, известно, что владелец концертного зала — олигарх Араз Агаларов.

— В одно производство с указанным уголовным делом (о теракте. — Прим. ред.) соединено уголовное дело, возбужденное 25 марта 2024 года, по части 3 статьи 238 УК РФ, — цитирует постановление РИА Новости.

Ранее стало известно, что уголовное дело по статье 293 (халатность) возбуждено против ответственного по пожарной безопасности и начальника пожарной команды Crocus City Hall. Уголовное дело расследуется в связи с возможными нарушениями требований пожарной безопасности в «Крокус Сити Холле», которые могли усугубить ситуацию после поджога концертного зала террористами.

Пострадавшие и родные погибших подали заявление на владельцев концертного зала в Следственный комитет. Адвокат потерпевшей стороны Игорь Трунов сообщил MSK1.RU, что в заявлении сказано, что «в течение нескольких секунд после начала пожара» в «Крокусе» загорелся занавес сцены. Это, по мнению защиты, может свидетельствовать о нарушении противопожарных норм — занавес должен быть изготовлен из огнеустойчивого полотна с покрытием из специального состава.

В показаниях свидетели также утверждали, что «противопожарная водяная завеса» и система дымоудаления «была в нерабочем состоянии», а часть эвакуационных выходов были закрыты — из-за этого люди не могли выбраться из горящего здания. Сын владельца «Крокуса» Эмин Агаларов утверждает, что люди попали в технические помещения, предусмотренные только для персонала с карточками.

Напомним, в результате теракта погибли не менее 145 человек, не менее 40 из них застрелили, еще больше задохнулись угарным газом и погибли в результате пожара. Пострадали более пятисот человек, двое из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

ПО ТЕМЕ
Крокус Сити Холл Уголовное дело Следственный комитет Теракт Теракт в Крокусе
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