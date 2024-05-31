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Криминал эксклюзив ФСБ задержала главу Краснозерского района Оксану Семёнову

ФСБ задержала главу Краснозерского района Оксану Семёнову

Ее подозревают в превышении должностных полномочий

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Суд изберет ей меру присечения 1 июня

В Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали главу Краснозерского района Оксану Семенову. Об этом НГС сообщил источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовно дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По предварительным данным, 1 июня состоится заседание по избранию Семеновой меры пресечения.

По данным источников НГС, Оксану Семенову подозревают в заключении с ЗАО «Жилкомсервис» договоров аренды муниципального имущества, в том числе коммунальной инфраструктуры, по заниженной цене. Источники отмечают, что имущество, больше сотни объектов, сдавали компании буквально за копейки. По меньшей мере, ущерб для казны района составил 2,5 млн рублей.

Оксана Семенова родилась 12 октября 1966 года в селе Локтенок Краснозерского района. В 1993 году окончила Новосибирский государственный педагогический институт. В 2011 году прошла профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление» в ФГОУ ВПО «Сибирская академия государственной службы».

С 2002 года Оксана Семенова работает в администрации района. В 2007 году заняла должность начальника по защите прав несовершеннолетних и административной практики. В 2010 году была назначена начальником управления организационно-контрольной и кадровой работы. С 2012 года работала в должности управляющей делами администрации Краснозерского района. В 2015 году заняла должность заместителя главы администрации района.

С мая 2020 года исполняла обязанности главы Краснозерского района. В ноябре 2020 года избрана главой района.

В январе 2023 года между Оксаной Семеновой и общественником Владимиром Кирилловом произошел скандал. Якобы мужчина призвал публично поливать грязью главу района. Дело дошло до такого, что ветераны Краснозёрского района обратились к президенту России Владимиру Путину.

ЗАО «Жилкомхоз Сервис» образовано в 2004 году в поселке Северный. Директор компании - Владимир Кузнецов. На конец 2023 года выручка организации составила 84,7 миллиона рублей, чистая прибыль - 950 тысяч рублей. Компания часто заключает договоры на поставку тепла для разных сел Новосибирской области, в том числе для управления по деятельности мировых судей региона.

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