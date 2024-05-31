От -3 до +22 градусов: на Новосибирскую область нахлынут температурные качели — прогноз на начало лета

В первые дни предстоящего лета в Новосибирске и области будет теплеть, но местами не обойдется без заморозков. Об этом редакции НГС рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
Ночью 1 июня в городе возможна температура +3…+5 градусов, днем потеплеет до +14…+16 градусов. В ночь на 2 июня установятся +6…+8 градусов, а днем воздух прогреется до +17…+19 градусов. Эти двое суток пройдут преимущественно без осадков.
Ночью 3 июня в Новосибирске прогнозируют +8…+10 градусов, и вероятен небольшой дождь. Днем синоптики обещают +19…+21 градусов.
В Новосибирской области в ночь на эту субботу будет температура +1…+6 градусов (местами заморозки до -3), затем днем она достигнет +12…+17 градусов. Ночью 2 июня в регионе ожидаются +3…+8 градусов (местами до -2), днем +15…+20 градусов. Ночь 3 июня в НСО должна пройти уже без существенных похолоданий — вероятны +5…+10 градусов. Днем возможны +17…+22 градусов.
В выходные и понедельник в некоторых районах могут пройти небольшие дожди.
Ранее синоптики дали предварительный прогноз на июнь — НГС рассказывал, когда новосибирцам ждать жару в +30 градусов.
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