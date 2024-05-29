В шоке от погоды: синоптики дали предварительный прогноз на июнь — когда новосибирцам ждать жару в +30 градусов

В июне не стоит убирать ни зонтики, ни ветровки Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Новосибирские синоптики дали предварительный и неутешительный прогноз на июнь. Данные опубликованы на сайте ГУ МЧС по региону в документе о возможных ЧС на территории региона. Весь месяц нас ждут грозы и дожди.



В первой декаде июня средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на 2–4 градуса. Ночью будет повышаться от +3... +8 градусов (местами заморозки до -3 градусов) до +5... +10 градусов (местами до +15 градусов). Днем будет колебаться от +9... +14 градусов до +18... +20 градусов.

— Во второй декаде средняя температура воздуха ожидается около и ниже нормы на 1–2 градуса. Ночью будет преобладать температура в +5... +10 градусов (местами +12... +17 градусов), днем будет колебаться от +10... +15 градусов до +20... +25 градусов, — говорится в прогнозе ГУ МЧС Новосибирской области со ссылкой на «Западно-Сибирское УГМС».



В третьей декаде средняя температура воздуха ожидается около и выше нормы на 1 градус, будет преобладать ночью +8... +13 градусов (местами до +18 градусов), днем +20... +25 градусов (местами до +30 градусов).



Май был жарким и сухим в начале месяца, а во второй половине он приготовил новосибирским дачникам много неприятных сюрпризов. Тут были и заморозки, и град, и даже мокрый снег. Слишком торопливым садоводам теперь придется принимать экстренные меры или покупать новую рассаду.