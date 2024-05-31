Быкам — не носить желтое, Крысам — беречь нервы. Прогноз буддийского ламы на лето 2024-го

Лето и правда маленькая жизнь. Именно на эти три месяца многие из нас строят грандиозные планы, грезят о самом запоминающемся отпуске и составляют чек-листы на сотню пунктов того, что нужно успеть. Заглянув в будущее, чуть легче врываться в лето. Наши коллеги из «Чита.ру» попросили астролога Угданского дацана Содномдаржайлинг Баир-ламу дать короткие прогнозы для 12 знаков восточного гороскопа на лето 2024 года.
Важно: прогноз зависит от года рождения, мы попросили Баир-ламу рассказать о будущем для людей среднего возраста — около 30–40 лет.
Крыса
Нужно избегать ругани и ссор. Мужчинам следует быть очень аккуратными за рулем, особенно в части превышения скорости. Также лучше сократить употребление спиртного, иначе будут проблемы. Женщинам летом важно держать ум спокойным и не нервничать. Кроме того, стоит поаккуратнее быть с водными процедурами, а также не надевать одежду с чужого плеча, ходить только в своем.
Бык
И мужчинам, и женщинам стоит побеспокоиться о финансах. Постарайтесь быть экономными, исключить расточительство. Также важно отнестись к своим деньгам и материальным ценностям особенно внимательно, вы можете их потерять или попасться на уловку мошенников. Женщинам желательно не ходить в горы и не надевать желтое. Этот цвет считается тяжелым.
Тигр
У мужчин и женщин, родившихся в этот год, задача летом простая — беречь природу и посадить дерево, а лучше парочку. Кроме того, есть предостережение — нежелательно покупать изделия из драгоценных камней. В остальном это будет хороший период для Тигров.
Кролик
Мужчинам важно беречь природу и поклоняться ей. Копать и тревожить землю лучше только в огороде. У женщин есть риск обострения хронических заболеваний, поэтому не стоит доверяться теплой погоде. Лама советует делать зарядку.
Дракон
Стоит избегать опасных трюков, не рисковать, особенно в воде. Если будете купаться, то лучше делать это с осторожностью, не заплывать далеко. Также рекомендуется не увлекаться или даже отказаться от радоновых ванн. Мужчинам этим летом важно поберечь почки и спину, а женщинам — репродуктивную систему.
Змея
Для змей лето пройдет благополучно и приятно. Для мужчин будет хорошо, если получится посетить радоновые ванны, съездить в санаторий, подлечиться, особенно тем, у кого есть хронические заболевания. Женщины, отдыхайте на здоровье и ни о чем не беспокойтесь.
Лошадь
Мужчинам стоит поберечь природу — ничего не ломать, не осквернять кусты и деревья. Женщинам важно также уважительно относиться к природе, а еще сократить употребление мяса, особенно дичи. Также лучше эти летом не покупать изделия из шкур животных.
Овца
Для мужчин и женщин этого знака лето будет хорошим периодом. Мужчинам рекомендуется уделить больше внимания здоровью, делать зарядку, ходить в походы, но стоит быть аккуратными в горной местности, не ходить высоко в горы, а на природе не ворошить землю. Для женщин этим летом будет хорошо посетить родную землю, это придаст сил.
Обезьяна
Мужчинам стоит избегать конфликтов, нужно провести это лето так спокойно, как только сможете. Этим летом мужчинам-Обезьянам важно не загрязнять водоемы и не шуметь около воды по ночам. Желательно почаще есть свинину. Женщинам придется повнимательнее отнестись к деньгам. Также лето будет периодом сомнений. Будьте аккуратны по вечерам и ночью: велика вероятность, что вас что-то или кто-то сильно напугает. Не злоупотребляйте алкоголем.
Петух
Для мужчин лето будет благоприятным периодом, только стоит провести его с умом и по-человечески. А вот женщинам нужно быть аккуратнее с едой и спиртным, пищеварительная система и печень могут дать сбой. Не забывайте уважительно относиться к любой местности и почитать природу. Будьте бдительны в отношении материальных ценностей.
Собака
Женщин ожидают переживания, поэтому постарайтесь сохранять спокойствие и чрезмерно не нервничать. Лучше избегать конфликтов, можно принимать успокаивающие травы или лекарства. Мужчинам тоже стоит избегать конфликтов и особенно драк. Будьте внимательны к своим ощущениям, не перетруждайтесь и вовремя отдыхайте. И тем и другим важно этим летом быть аккуратными за рулем.
Кабан
Мужчинам, где бы они ни были, нужно почитать местность, уважительно относиться к местам, которые посещаете, делать подношения хозяевам рек, лесов, гор. У женщин лето будет хорошим, главное — отдыхать для души. Однако период этот будет травмоопасным, так что аккуратнее.