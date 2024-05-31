Быкам — не носить желтое, Крысам — беречь нервы. Прогноз буддийского ламы на лето 2024-го

Лето и правда маленькая жизнь. Именно на эти три месяца многие из нас строят грандиозные планы, грезят о самом запоминающемся отпуске и составляют чек-листы на сотню пунктов того, что нужно успеть. Заглянув в будущее, чуть легче врываться в лето. Наши коллеги из «Чита.ру» попросили астролога Угданского дацана Содномдаржайлинг Баир-ламу дать короткие прогнозы для 12 знаков восточного гороскопа на лето 2024 года.

