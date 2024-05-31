ХК «Сибирь» сформировал новый штаб тренеров — в него вошел один из ранее уволенный сотрудников

Хоккейный клуб «Сибирь» сформировал новый тренерский штаб на сезон 2024/2025. Ярослав Люзенков займет должность ассистента Вадима Епанчинцева. Тренером по защитникам назначен Андрей Сапожников, за физическую подготовку будет отвечать Владислав Занковец, Игнат Савенок станет видеотренером.
Помимо этого, работу в тренерском штабе продолжит Егор Подомацкий — тренер вратарей, Никита Капкайкин — видеотренер, а также Андрей Тарасенко в должности тренера по развитию.
Отметим, что ранее пресс-служба ХК «Сибирь» сообщала, что не планирует продлевать контракт с Андреем Тарасенко. Договор с тренером истек 30 апреля 2024 года.
— В настоящее время ведется работа по формированию нового тренерского штаба команды. Официальная информация об изменениях будет опубликована позднее, — сообщали ранее в пресс-службе «Сибири».
Андрей Тарасенко известен не только тем, что более 10 лет входил в тренерский штаб «Сибири». Он также является отцом Владимира Тарасенко — воспитанника новосибирского хоккея, серебряного призера чемпионата мира 2015 года и обладателя Кубка Стэнли 2019 года. Владимир продолжает свою карьеру в НХЛ.