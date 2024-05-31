НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

с-з.

 756мм 35%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,79
EUR 97,13
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Сибирячка собрала деньги на выпускной и пропала

Заложники реновации
Лайфхаки для работодателей
Обмудсмен в Max Mara
Лето с пользой
Кто грабил ломбарды
Необычные дома Новосибирска
Жена депутата хейтит город
Как не пропустить отпуск
Беспредел в Горном
НГС в Telegram
Спорт ХК «Сибирь» сформировал новый штаб тренеров — в него вошел один из ранее уволенный сотрудников

ХК «Сибирь» сформировал новый штаб тренеров — в него вошел один из ранее уволенный сотрудников

Контакты заключили на сезон 2024/2025

138
Написать комментарий
Контакты с прошлым составом тренеров закончились в апреле этого года

Хоккейный клуб «Сибирь» сформировал новый тренерский штаб на сезон 2024/2025. Ярослав Люзенков займет должность ассистента Вадима Епанчинцева. Тренером по защитникам назначен Андрей Сапожников, за физическую подготовку будет отвечать Владислав Занковец, Игнат Савенок станет видеотренером.

Помимо этого, работу в тренерском штабе продолжит Егор Подомацкий — тренер вратарей, Никита Капкайкин — видеотренер, а также Андрей Тарасенко в должности тренера по развитию.

Отметим, что ранее пресс-служба ХК «Сибирь» сообщала, что не планирует продлевать контракт с Андреем Тарасенко. Договор с тренером истек 30 апреля 2024 года.

— В настоящее время ведется работа по формированию нового тренерского штаба команды. Официальная информация об изменениях будет опубликована позднее, — сообщали ранее в пресс-службе «Сибири».

Андрей Тарасенко известен не только тем, что более 10 лет входил в тренерский штаб «Сибири». Он также является отцом Владимира Тарасенко — воспитанника новосибирского хоккея, серебряного призера чемпионата мира 2015 года и обладателя Кубка Стэнли 2019 года. Владимир продолжает свою карьеру в НХЛ.

ПО ТЕМЕ
ХК Сибирь Тренерский штаб Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Наталья,  44

Юлия,  44

Твоя дурочка,  40

Станислав ,  50

Ann,  47

Галина,  42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

аренда парикмахерского кресла

14 500 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление