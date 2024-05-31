Вскружила голову всем. Вспоминаем мужчин Анастасии Заворотнюк — истории любви и поиска счастья

В сериале «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк сыграла неунывающую Викторию, влюбленную в хозяина дома Максима Шаталина — но мало кто знает, что актеры влюбились в друг друга и в реальности Источник: кадр из сериала «Моя прекрасная няня» (6+) / СТС











Черная полоса в жизни Анастасии Заворотнюк началась пять лет назад. Тогда появились слухи о ее тяжелой болезни. Близкие всеми силами старались уберечь звезду сериала «Моя прекрасная няня» от публичного внимания. В итоге звезда после 2019 года так и не выходила в свет.

30 мая года Анастасия Заворотнюк ушла из жизни. Наши коллеги из MSK1.RU решили вспомнить ее жизнь и людей, которые были рядом с ней.

Анастасия Заворотнюк была не только талантливой актрисой, но и яркой женщиной. Рассказываем обо всех мужчинах, которые не устояли перед ее красотой и обаянием.

Влюбила в себя бизнесмена на 12 лет старше: Олаф Шварцкопф

Анастасия Заворотнюк была замужем трижды. Первый брак Анастасии был с бизнесменом Олафом Шварцкопфом, с которым она познакомилась на празднике в московском театре «Табакерка». Олаф — этнический немец, но свадьба с Анастасией была скромной и прошла в Астрахани, родном городе невесты. А уже через год пара развелась. По слухам, причиной развода стали трудности в отношениях.

Источник: кадр из программы «Пусть говорят»











Олаф Шварцкопф спустя годы поделился своей версией событий. Он был на 12 лет старше Анастасии и отмечал, что разница в возрасте сказывалась на их отношениях. Он мечтал о счастливой семье с детьми, которых у пары так и не появилось.

Проблемы в браке могли быть связаны с неудачей в переезде в Эстонию и сложностями в Москве. Анастасия страдала от недостатка внимания, в то время как Олаф часто находился в командировках. После развода Анастасия разорвала все связи с Олафом и даже отказалась от общения в соцсетях.

Источник: кадр из программы «Пусть говорят»











Тем не менее Шварцкопф всегда относился к бывшей жене с теплотой и никогда не желал ей зла. Когда выяснилось, что Анастасия серьезно больна, он выразил ей слова поддержки и попросил прощения за всё, что могло произойти в их браке.

Подарила двоих детей, но счастья не обрела: Дмитрий Стрюков

Роман Анастасии Заворотнюк с владельцем автосервиса Дмитрием Стрюковым начался совершенно случайно. Однажды актриса ловила попутку, и Дмитрий, подвезя ее, отказался брать за услугу деньги. В благодарность Анастасия пригласила его на свой спектакль, не подозревая, во что выльется эта встреча.

Предприниматель и актриса влюбились друг в друга, сыграли свадьбу и уехали жить в США.

Дима стал вторым человеком, который на третий день знакомства предложил мне выйти за него замуж. Ему я тоже ответила да. Анастасия Заворотнюк, актриса театра и кино

Их брак продлился 10 лет, в котором родились дочь Анна и сын Майкл. Однако мало кто знал, какую цену заплатила Заворотнюк за материнство.

Сын актрисы Майкл — со звездной мамой Майкл Стрюков и Анна — дети актрисы от бизнесмена 1 из 2 Сын актрисы Майкл — со звездной мамой Источник: anastasiya_zavorotnuk_ / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

— У нее узкий таз, она худенькая, здоровьем богатырским не отличалась, врачи скептически смотрели на Настю. При первых родах она чуть не умерла. Врачи ее откачали, — делился в свое время Стрюков.

Проблемы супругов на этом не закончились. В Америке Анастасия занялась бизнесом, и, по словам Стрюкова, чуть не угодила за решетку за подделку документов. Чудом ей удалось избежать тюремного заключения.

В программе «Основано на реальных событиях» на НТВ коллега Заворотнюк Лия Волянская заявила, что Дмитрий запрещал Анастасии работать, ограничивал ее свободу и был агрессивен вплоть до рукоприкладства. Однако дочь звезды эту информацию не подтвердила.

В окружении актрисы говорили, что с рождением сына Майкла отношения Анастасии и Дмитрия улучшились. Однако новый кризис настал, когда в доме появилась няня — якобы женщина закрутила со Стрюковым роман, после чего Анастасия подала на развод. События развивались драматично: вскоре в коттедж ворвались грабители, и, по предположениям знакомых, наводку им дала та самая обиженная домработница.

— Милиция считала, что это сделала та няня, которая работала у нас. К нам вломились люди в масках, мне казалось, что мне не выжить. Думала, что детей пощадят, а меня убьют, — откровенничала Анастасия позже.

«Няня» добилась своего: Сергей Жигунов

В сериале «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк сыграла неунывающую Викторию, влюбленную в хозяина дома Максима Шаталина. Зрители считали их актерский тандем удачным, но отношения между Анастасией и Сергеем Жигуновым, исполнившим роль Максима, поначалу были напряженными: оказывается, Сергей как более опытный артист критиковал Настю.

Однако со временем магия «няни Вики» все же захватила Жигунова: конфликты сошли на нет, и между актерами возникли чувства.

Источник: Victor Klyushkin / globallookpress.com











— У нас долгое время были деловые-деловые отношения, — вспоминала Заворотнюк. — И вдруг что-то такое неожиданное произошло. Мы почувствовали, что когда на съемках возникают паузы, в которые не видим друг друга, то нервничаем. И я, и он. Вроде бы работа бесконечная, а нет человека рядом — и чего-то такого уже не хватает.

Из-за вспыхнувших чувств к Заворотнюк Жигунов даже развелся с супругой Верой Новиковой, но, вопреки ожиданиям зрителей, их роман не привел к браку.

Это была непростая история. Нужно быть осторожнее в таких ситуациях. С другой стороны, люди могут быть счастливы вместе, а они не свободны. Сергей Жигунов, актер, сыгравший Максима Шаталина, в которого была влюблена «няня Вика»

После разрыва с Анастасией Сергей вернулся к Вере. Окончательно их союз распался в 2020 году.



Умерла у него на руках: Петр Чернышев

Анастасия Заворотнюк познакомилась с фигуристом Петром Чернышевым на проекте «Танцы на льду. Бархатный сезон».

Мы увиделись в первый съемочный день, который всегда бывает очень суматошным. <...> Мы встретились взглядами, и я почувствовала: мое. Анастасия Заворотнюк, актриса театра и кино

Изначально они были друзьями, но вскоре их чувства стали очевидны. Они поженились и обвенчались. Ради Анастасии Петр оставил Америку, где прожил 17 лет. Семья поселилась в коттедже в Крекшино, сын Майкл и дочь Анна легко нашли общий язык с новым мужем мамы.



Анастасия мечтала о ребенке, и в октябре 2018 года, в 47 лет, родила дочку Милу, которую впервые показала зрителям в программе «Однажды…» на НТВ.

Дочери Анастасии Заворотнюк — Мила и Анна Источник: anna_zavorotnyuk / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Меньше чем через год у Анастасии заметили шрам на шее, она перестала появляться на публике, и вскоре появились слухи о раке. Несмотря на тяжелую болезнь жены, Петр Чернышев продолжал выступать, чтобы обеспечить любимой достойный уход и лечение. Однако рак, к несчастью, все же победил.