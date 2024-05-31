Взрыв на нефтебазе, запрет вейпов и родители на экзаменах: новости за 31 мая

В Госдуму внесли законопроект о запрете вейпов Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 31 мая.



Пожар на нефтебазе

Ночью беспилотники атаковали Краснодарский край. В результате удара загорелась нефтебаза в Темрюкском районе, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Пожару присвоили высокую категорию сложности — огонь охватил три цистерны с нефтепродуктами.

Пострадали несколько сотрудников предприятия.

Предположительно, видео с места пожара Источник: vchkogpu / T.me

Позднее силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над территориями Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей, а также над Татарстаном. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



Азаров ушел в отставку

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об отставке. Политика назначил на должность президент Владимир Путин.

— Для меня всегда было большим счастьем трудиться на благо родной земли, прилагая все силы для того, чтобы она становилась краше и сильнее. За это время вместе с вами нам удалось сделать многое, — сообщил Дмитрий Азаров. — Спасибо вам, дорогие земляки, за всё, что мы сделали вместе! Обещаю: продолжу и впредь делать всё для развития и процветания нашей родной земли.



Возглавить регион Владимир Путин предложил Вячеславу Федорищеву. Тот успел поработать в правительстве Российской Федерации, затем в Туле и Тульской области в разных должностях, в последнее время был председателем правительства региона. Политик принял предложение.

Будущий губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев Источник: правительство Тульской области











Подробнее о будущем губернаторе Самарской области можете прочитать здесь.



Новое уголовное дело после теракта в «Крокусе»

После теракта в «Крокусе» возбудили новое уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его объединили в одно производство с уголовным делом о самом теракте. Фигуранты этого дела не названы, известно, что владелец концертного зала — олигарх Араз Агаларов.



Ранее стало известно, что уголовное дело по статье 293 (халатность) возбуждено против ответственного по пожарной безопасности и начальника пожарной команды «Крокуса». Уголовное дело расследуется в связи с возможными нарушениями требований пожарной безопасности в «Крокус Сити Холле», которые могли усугубить ситуацию после поджога концертного зала террористами.



Напомним, в результате теракта погибли не менее 145 человек, не менее 40 из них застрелили, еще больше задохнулись угарным газом и погибли в результате пожара. Пострадали более пятисот человек, двое из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии.



На ЕГЭ — в лифчиках

В воронежской школе, где на всю страну прогремел скандал с якобы раздеванием девушек перед ЕГЭ, прошел следующий экзамен. Те же самые выпускники, которые пожаловались на излишне строгий досмотр, приехали сдавать туда математику. На этот раз всё прошло спокойно.



Напомним, несколько дней назад в школе сдавали русский язык. Именно после этого экзамена разгорелся скандал: несколько девочек рассказали, что их заставили на входе снять нижнее белье, которое якобы «пищало» при прохождении через рамки металлодетектора.

Ученики отмечают, что в школе стали более лояльно относиться к досмотру после скандала Источник: Дмитрий Волгин / Voronezh1.ru











После такого досмотра некоторые на экзамен по математике пришли с родителями. Девочка, которой перед прошлым экзаменом пришлось снять лифчик, рассказала телеграм-каналу SHOT, что специально пришла в школу в том же бюстгальтере. Жесткого досмотра не было, и, как выразилась школьница, сотрудники «сделали работу над ошибками».



Сегодня учеников проверяли исключительно педагоги-женщины, а учителей ОБЖ и физкультуры отстранили от работы на экзаменах.



Сотрудничество Украины и Швеции

Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности, сообщают РИА Новости со ссылкой на трансляцию саммита северных стран и Украины.

Ранее Швеция объявила о выделении крупнейшего от страны пакета военной помощи Украине — на 1,2 миллиарда долларов.

Запрет вейпов

В Госдуму внесли законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов. Документ оказался в распоряжении ТАСС. Речь идет как о никотиновых, так и безникотиновых устройствах, любых производных никотина и жидкостях.

Кабмин попросил концептуально проработать проект и учесть, что запрет может поспособствовать росту нелегального оборота вейпов.

Суд над экс-владельцами ЧЭМК

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании 105 миллиардов с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината, а также о взыскании в пользу государства 100% принадлежавших им активов. Информация об этом появилась на сайте суда.

Напомним, 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к АО «Компания Эталон», бизнесмену Юрию Антипову и его жене Людмиле о возврате в собственность государства трех предприятий Промышленной группы ЧЭМК. 13 марта Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом стала владельцем ЧЭМК, с 15 марта — собственником «Серовского завода ферросплавов» и «Кузнецких ферросплавов».

