Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии

Походы в магазины с маленьким ребенком — настоящее испытание, но оно помогает экономить Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Продолжаем делиться с вами лайфхаками и интересными способами экономии. Сегодня расскажем о том, как появление ребенка помогло его родителям избавиться от лишних покупок в супермаркетах. И сколько денег можно сэкономить, если перевести машину с бензина на газ. Далее — рассказ-колонка жительницы Тюмени от первого лица, которую опубликовали наши коллеги из 72.RU.



До появления ребенка мы с супругом могли подолгу ходить вдоль полок супермаркетов в раздумьях, чем заполнить наш холодильник. Результатом таких визитов нередко становилась покупка ненужных и лишних продуктов. Мы просто попадались на уловки маркетологов и потом выбрасывали просрочку.



С появлением ребенка на смену неспешных прогулок по магазинам пришли тщательно спланированные набеги. По-другому я просто не знаю, как это можно назвать. Теперь мы заранее определяемся, что нам необходимо купить и, оказавшись в супермаркете вместе с ребенком, передвигаемся от полки к полке мелкими перебежками. На изучение ассортимента, акций и раздумья времени нет, потому что оказаться у кассы мы должны раньше, чем у сына закончится терпение или проснется желание забрать всё, что не имеет никакого отношения к здоровой пище.



В итоге в наших пакетах оказываются фрукты, овощи, молочка, хлеб, крупы и мясо. Молниеносные набеги за самым необходимым быстро вошли в привычку и помогли нашей семье отказаться от покупки так называемого пищевого мусора. Мы крайне редко берем колбасу, практически не покупаем сладости и уже забыли, что такое чипсы.



Вывод прост: хотите избежать ненужных покупок в супермаркете — заранее составляйте список того, что вам действительно нужно, и старайтесь его придерживаться. Заводить ребенка для такого способа экономии совсем необязательно.



Поделюсь еще одним нехитрым советом, который помогает нам экономить. Мы стараемся покупать мясо убойным весом. Полтуши свиньи, к сожалению, негде хранить, но четверть прекрасно умещается в морозилку обычного холодильника. Точных цифр такой экономии я не приведу, но это ощутимо выгоднее, чем регулярно закупаться мясом в специализированных магазинах и супермаркетах.



Еще одна существенная статья расходов нашего семейного бюджета — это топливо. Мы много передвигаемся на машине, а объем ее двигателя — 3,5 литра. По подсчетам супруга, на бензин уходило в месяц не меньше 10 тысяч рублей. Эта сумма ощутимо била по кошельку и в прошлом году, взвесив все за и против, мы перевели своего «немца» на газ. Покупка нового оборудования и его установка обошлись примерно в 70 тысяч рублей, но эти траты окупились достаточно быстро. И теперь мы не задумываемся, сколько нам денег понадобится на ту или иную дальнюю поездку. 92-й бензин стоит уже более 50 рублей, а газ около 20. При этом еще совсем недавно мы заправлялись по 16 рублей. При такой цене получалось, что наши траты на топливо сократились примерно в три раза. Для тех, кто решит поспорить с этим утверждением, уточню: расход газа у нашей машины практически не отличается от расхода бензина. Прожорливый двигатель съедает 16–17 литров за 100 километров в городском цикле.

P. S.

Еще одна большая статья расходов нашей семьи, которую нужно сокращать, — это покупки на различных маркетплейсах . И тут я могу дать только один действенный совет: не открывайте эти приложения лишний раз. Помните, каждый случайный визит — это риск потратить нелишние деньги на совсем ненужные вещи.



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