Битва за общагу. Как 30 новосибирцев добились выселения 240 иностранцев из хостела — хозяин экстренно свернул бизнес

Пятиэтажное здание хостела заметно выделяется среди построек в частном секторе Октябрьского района Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Меньше недели потребовалось жителям нескольких частных домов по улице 40 лет Октября в Новосибирске для того, чтобы выселить несколько сотен иностранных рабочих из пятиэтажного хостела. Мигрантов заселила в общежитие компания, строящая кампус НГУ в Академгородке. Местным не понравились новые соседи: новосибирцы испугались за себя и своих детей и решили действовать. И победили — как раз в момент визита корреспондентов НГС. Теперь строителям придётся найти новое жильё. Как за несколько дней группа жильцов избавилась от нежданных гостей — в нашем материале.



Высадка на 40 лет Октября

Два автобуса с людьми припарковались у пятиэтажного здания на 40 лет Октября, 3А, в воскресенье, 26 мая. Жильцы дома напротив, Роман и Виктория, внимательно наблюдали — раньше такого здесь не происходило. Из автобусов начали выгружаться люди азиатской внешности и проходить в общежитие. Спокойствие на улице нарушилось.

— Я возвращалась из магазина, здесь уже всё началось. Приехали два огромных междугородних автобуса. Я навскидку в каждом человек по 50 насчитал, в общей сложности минимум человек 100 там было, — говорит Роман.

От частных жилых домов до общежития — несколько метров Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Из-за нежданных соседей жильцы начали опасаться за безопасность своих детей. Никаких неприятных инцидентов не произошло, но местные стараются не выпускать школьников по вечерам из дома — на всякий случай.



— Думаю, месяц-два пройдёт и они начнут напиваться и барагозить тут ходить. У меня трое детей малолетних, они тут всегда катались на велосипеде — я не знаю, как теперь их выпускать на улицу. Перед домом до этого дети лет от 8 до 15 катались на самокатах, игрались, а сейчас вообще тишина, — жалуется Виктория.

В день прибытия рабочие, как утверждают жильцы домов, решили отпраздновать заселение — выпить и прогуляться по улицам.

— В первый день они пошли в местный магазин на перекрёстке. Там продают алкоголь, в том числе. В воскресенье они шли с пакетиками оттуда, — продолжают жильцы.

Сотрудница этого магазина в разговоре с корреспондентом НГС подтвердила, что рабочие приходили за выпивкой, однако неадекватных поступков с их стороны не заметила.

Продавщица говорит, что пока конфликтов с приезжими не случалось Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Ну вот трое приходили, взяли пиво, стояли пили в тамбуре. Мы их попросили выйти — двое вышли сразу, а один как стоял, так и остался. Что-то на своём языке пробурчал, пиво допил и ушёл. Конфликтов серьёзных пока не было, — рассказала сотрудница магазина Людмила.



Спустя два дня территорию хостела оградили двухметровым забором из профлиста — теперь общежитие закрыто сразу двумя ограждениями.

Как освобождали хостел

Здание на улице 40 лет Октября, 2А, не всегда было хостелом для иностранцев. Раньше тут находился пансионат для пожилых людей, позже — общежитие. Как говорят местные, жильцов выселили незадолго до приезда иностранных рабочих.

— Люди простые жили, русские. Снимали в долгосрочную аренду, некоторые год-два жили. По крайней мере, здесь в 10 часов вечера уже было тихо, — говорит местная жительница.

Жильцы домов на 40 лет Октября в тот же день организовали собрание и обсудили план действий: жить по соседству с сотнями рабочих из другой страны им не захотелось — к делу даже подключился глава СКР Александр Бастрыкин.

— Устроили собрание, написали заявление нашему областному прокурору. Подписи оставили около 30 человек. Потом Бастрыкин взял наше дело на поручение. Как думаете, чего мы опасаемся? По правилам миграции, в том числе трудовой, обязаны принять экзамен у мигранта на знание русского языка, нашей истории и нашей культуры. Никто из них ничего этого не знает, у них культура другая, — говорит ещё одна местная активистка Татьяна.

Теперь здание обнесено двумя заборами — второй, из профлиста, появился совсем недавно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Собеседники утверждают, что предыдущих жильцов общежития внезапно выселили за пару недель до въезда сюда рабочих. Судьба прежних обитателей хостела неизвестна.



— Мы услышали грохот: бабах-бабах! Ничего понять не можем. Смотрим: а там диван летит с третьего или четвёртого этажа! Лифта нет, а они давай всю мебель выкидывать из окон. Неделю назад отсюда две ГАЗели с людьми уехали, — описала события двухнедельной давности Татьяна.

Пока группа местных жителей рассказывала корреспонденту НГС о своих проблемах, к зданию общежития приехали несколько автобусов — рабочие стройными рядами начали входить в хостел после смены на стройке.

Данных о том, кто владеет зданием в открытом доступе нет. Как только информация будет получена, мы дополним материал.

«Больше трех не собираться»

Здание хостела имеет причудливую форму — два угла пятиэтажной постройки закруглены. Из окон виднеются двухэтажные кровати с матрасами, личные вещи и одежда лежат на подоконниках.

Один из иностранцев на входе в здание согласился поговорить с корреспондентом НГС. Мужчина рассказал, зачем приехал в Новосибирск. Не все детали, включая имя собеседника, удалось узнать из-за языкового барьера.

— Я приехал сюда как рабочий. Я работаю на улице *неразборчиво* в Академгородке. Я бетонщик. Строим новый университет. Я приехал в Новосибирск два месяца назад, 21 марта. У меня есть все документы, патент тоже сделал. Компания, на которую я работаю, называется *неразборчиво*, — рассказал рабочий в холле общежития.

Корреспонденты НГС оказались на месте вовремя — рабочие вернулись со смены на объекте Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Несмотря на то, что другой иностранец вежливо пригласил посмотреть, как всё устроено внутри хостела, охранник не пропустил корреспондента НГС дальше холла.



— Может быть, вы на Пентагон работаете или занимаетесь тут промышленным шпионажем? Меня не волнуют ваши удостоверения, согласовывайте всё с начальником. Я здесь вообще первый день, с другого объекта приехал, ничего не знаю. У нас охранное предприятие, я знаю своего начальника, а кто здесь начальник — понятия не имею, — заявил охранник, добавив потом, что не работает ни на какое охранное предприятие.

На объекте строго следят за распорядком дня, продолжает собеседник.

— У нас здесь после 10 вечера время покоя, всё. Никаких хождений, никто не приходит и не выходит. Выйти можно только в курилку — и то, только по одному человеку. Больше трёх не собираться. Вот они как раз пошли. Табунами, прям как на охоте у меня, — объяснил охранник здания, уточнив, что он всю жизнь занимается охотой.

Все обитатели выглядят опрятно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Пока корреспондент НГС находился на месте событий, в местный чат пришло голосовое сообщение — говорил руководитель хостела.



— Народ, вы успокойтесь там все, возьмите себя в руки, вы взрослые все люди. Я сейчас официально заявляю: мы съезжаем отсюда. Так что дай бог вам здоровья и всего хорошего, — прозвучало в сообщении.

Слушавшие запись местные жители обрадовались такой новости.

— Вот только куда они теперь переедут? В другой хостел? — задаётся вопросом один из них.

Капитуляция и мирный договор

Найти представителей руководства хостела на месте не удалось. Корреспондент НГС смог связаться с совладельцем бизнеса Александром Самотесом по телефону. Он подтвердил, что рабочие из Средней Азии переезжают в другое место, а семейный бизнес закрывается.

— Мы закрываемся, прекращаем эту деятельность — и хостел, и всё, что связано с этим. Просто решили так. С жалобами соседей это связано только непосредственно по поводу хостела. С документацией у нас все было в порядке в плане патентов на рабочих и так далее, — утверждает собеседник.

Пока неясно, куда переселят строителей — этим вопросом будет заниматься подрядчик Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сразу после жалоб соседей в хостел нагрянули с проверкой представители нескольких ведомств и нашли нарушения. Это также стало одной из причин закрытия.



— Немного не прошли проверку, поэтому сейчас в срочном порядке закрываем этот хостел. Ну и решили больше с супругой не заниматься такой деятельностью. У собственника спрашивал, что будет на месте хостела, но никаких комментариев не дают, поэтому без понятия, что там будут делать. Нас проверяли все структуры города. Я вам скажу так: выявить можно всё что угодно. Нарушения там незначительные, — утверждает Александр Самотес.

Иностранцы заселились в хостел 25 мая, всего заехало 240 человек, уточнил Александр. По большей части это граждане Узбекистана. Руководство хостела не знает, что будет с рабочими после выселения — нанявшая их компания планирует расселить строителей в другие места. Иностранцы переедут в течение 3–4 дней.

По словам Александра, договор на заселение рабочих заключили с российско-турецкой компанией «Монотек строй», а теперь контракт расторгнут. Редакция НГС направила в компанию запрос. После получения ответа материал будет дополнен.

ООО «Монотек строй» руководит Тимур Абдурахманов — он также числится директором ещё четырёх организаций. По данным Rusprofile, выручка московской компании за прошлый год превысила 16 миллиардов рублей, а чистая прибыль составила 2 миллиарда. Учредители ООО «Монотек строй» — столичная ООО «Аметист Групп» (50%) и турецкая «Текникон Япы Аноним Ширкети».

В разговоре с корреспондентом НГС один из рабочих удивился, когда узнал, что скоро придётся переехать Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Компания выполнила или продолжает выполнять шесть госконтрактов на сумму свыше 37 миллиардов рублей. Среди заказчиков — ППК «Единый заказчик» (учредитель — Минстрой России»), которой руководит Карен Оганесян, бывший заместитель руководителя Департамента строительства Москвы. С ППК «Единый заказчик» «Монотек строй» заключила два контракта на строительство нового кампуса Новосибирского государственного университета.



Контракт на сумму 2,4 миллиарда рублей заключен в 2022 году — он включал в себя первый этап строительства. Второй договор подписали в мае прошлого года — второй и третий этапы строительства оценили в 5,1 миллиарда рублей.

Жители Новосибирска не в первый раз выражают недовольство на фоне приезда в регион мигрантов. В начале мая НГС пообщался с радикально настроенными сибиряками о том, почему они нападают на иностранцев.