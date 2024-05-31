«Без гостиницы, без ничего». Рейс из Иркутска в Новосибирск задержали на 9 часов

«Без гостиницы, без ничего». Рейс «ИрАэро» задержали в аэропорту Иркутска на 9 часов Источник: Ирина Акишева / NGS55.RU











Рейс авиакомпании «ИрАэро» вылетел из Иркутска в Новосибирск с 9-часовой задержкой. В соцсетях распространяется видео, на котором пассажиры жалуются на то, что перевозчик не предоставил им ни питания, ни воды. Но в самой авиакомпании эту информацию опровергли.

Рейс № 273 должен был вылететь из иркутского аэропорта в 11:55, но самолет задержали. По информации справочной авиаузла, воздушное судно вылетело в Новосибирск в 21:00. Там уточнили, что задержка была связана с решением авиакомпании.

В Telegram-канале Mash Siberia опубликовали видео, на котором пассажиры пожаловались на отсутствие питания, а также на то, что перевозчик не предоставил гостиницу, что для пассажиров с младенцами было бы предпочтительнее, чем комната матери и ребенка.

Самолет Иркутск — Новосибирск вылетел с 9-часовой задержкой Источник: Telegram-канал Mash Siberia

В пресс-службе «ИрАэро» порталу «ИрСити» опровергли информацию о том, что пассажирам не было предоставлено питание и не была предложена комната матери и дитя.

— Все процедуры в соответствии с федеральными авиационными правилами по питанию и предоставлению напитков были соблюдены, пассажирам с младенцами была предоставлена возможность перехода в комнату матери и ребенка. Информацию, что людей не кормили, мы опровергаем. Так как задержка была 8 часов, то в соответствии с правилами горячие питание было предоставлено дважды — каждые 4 часа, а напитки — каждые 2 часа, — пояснил пресс-секретарь авиакомпании Николай Бессонов.

По его словам, причина задержки была техническая, род неисправности сейчас уточняется. Рейс уже вылетел, на борту — 91 пассажир.

— Приносим свои извинения за доставленные неудобства, но неисправный самолет мы не имеем права выпускать на выполнение рейсов, — резюмировал представитель «ИрАэро».