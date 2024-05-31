НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+8°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +6

1 м/c,

с-з.

 757мм 49%
Подробнее
1 Пробки
USD 90,19
EUR 97,79
Реклама

СРОЧНО

Что известно о главе Краснозёрки Оксане Семеновой

Заложники реновации
Лайфхаки для работодателей
Обмудсмен в Max Mara
Лето с пользой
Кто грабил ломбарды
Необычные дома Новосибирска
Жена депутата хейтит город
Как не пропустить отпуск
Беспредел в Горном
НГС в Telegram
Город «Без гостиницы, без ничего». Рейс из Иркутска в Новосибирск задержали на 9 часов

«Без гостиницы, без ничего». Рейс из Иркутска в Новосибирск задержали на 9 часов

В пресс-службе перевозчика рассказали, что стало причиной задержки

319
2 комментария
«Без гостиницы, без ничего». Рейс «ИрАэро» задержали в аэропорту Иркутска на 9 часов

Рейс авиакомпании «ИрАэро» вылетел из Иркутска в Новосибирск с 9-часовой задержкой. В соцсетях распространяется видео, на котором пассажиры жалуются на то, что перевозчик не предоставил им ни питания, ни воды. Но в самой авиакомпании эту информацию опровергли.

Рейс № 273 должен был вылететь из иркутского аэропорта в 11:55, но самолет задержали. По информации справочной авиаузла, воздушное судно вылетело в Новосибирск в 21:00. Там уточнили, что задержка была связана с решением авиакомпании.

В Telegram-канале Mash Siberia опубликовали видео, на котором пассажиры пожаловались на отсутствие питания, а также на то, что перевозчик не предоставил гостиницу, что для пассажиров с младенцами было бы предпочтительнее, чем комната матери и ребенка.

Самолет Иркутск — Новосибирск вылетел с 9-часовой задержкой

В пресс-службе «ИрАэро» порталу «ИрСити» опровергли информацию о том, что пассажирам не было предоставлено питание и не была предложена комната матери и дитя.

— Все процедуры в соответствии с федеральными авиационными правилами по питанию и предоставлению напитков были соблюдены, пассажирам с младенцами была предоставлена возможность перехода в комнату матери и ребенка. Информацию, что людей не кормили, мы опровергаем. Так как задержка была 8 часов, то в соответствии с правилами горячие питание было предоставлено дважды — каждые 4 часа, а напитки — каждые 2 часа, — пояснил пресс-секретарь авиакомпании Николай Бессонов.

По его словам, причина задержки была техническая, род неисправности сейчас уточняется. Рейс уже вылетел, на борту — 91 пассажир.

— Приносим свои извинения за доставленные неудобства, но неисправный самолет мы не имеем права выпускать на выполнение рейсов, — резюмировал представитель «ИрАэро».

Ранее авиакомпания S7 Airlines получила штраф за овербукинг. Пассажиры не смогли улететь из Новосибирска.

ПО ТЕМЕ
Аэропорт Иркутска ИрАэро Новосибирск Иркутск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Сергей,  55

Таня,  42

Наталья,  44

Юлия,  44

Твоя дурочка,  40

Станислав ,  50

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

аренда парикмахерского кресла

14 500 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление