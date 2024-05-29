Авиакомпания «S7 Airlines» получила штраф за овербукинг — пассажиры не смогли улететь из Новосибирска

Люди не смогли улететь в Махачкалу и Красноярск Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за нарушение прав пассажиров. Их не пустили на борт самолета.



— По инициативе транспортной прокуратуры авиакомпания «Сибирь» привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров. В 2023 году авиакомпания незаконно отказала в перевозке 4 пассажирам, которые купили билеты на рейсы из Новосибирска в Махачкалу и Красноярск из-за превышения количества доступных мест на борту воздушного судна, — сообщили официальном телеграм-канале «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».

Генеральному директору авиакомпании внесли представление об устранении нарушений закона. Авиаперевозчика привлекли к административной ответственности за повторное оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг (ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ).



В результате разбирательства компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщили в транспортной прокуратуре. НГС направил запрос в авиакомпанию, чтобы получить комментарий по ситуации.



Это не первый случай, когда пассажиры не смогли улететь из-за овербукинга. НГС разбирался, что делать в такой ситуации.

Ранее НГС писал о том, что гендиректора авиакомпании «Победа» наказали за то, что на рейс не пустили двоих пассажиров. Также перевозчику выписали штраф.