Авиакомпания «S7 Airlines» получила штраф за овербукинг — пассажиры не смогли улететь из Новосибирска

В Новосибирской области авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за нарушение прав пассажиров. Их не пустили на борт самолета.
— По инициативе транспортной прокуратуры авиакомпания «Сибирь» привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров. В 2023 году авиакомпания незаконно отказала в перевозке 4 пассажирам, которые купили билеты на рейсы из Новосибирска в Махачкалу и Красноярск из-за превышения количества доступных мест на борту воздушного судна, — сообщили официальном телеграм-канале «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».
Генеральному директору авиакомпании внесли представление об устранении нарушений закона. Авиаперевозчика привлекли к административной ответственности за повторное оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг (ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ).
В результате разбирательства компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщили в транспортной прокуратуре. НГС направил запрос в авиакомпанию, чтобы получить комментарий по ситуации.
Это не первый случай, когда пассажиры не смогли улететь из-за овербукинга. НГС разбирался, что делать в такой ситуации.
Ранее НГС писал о том, что гендиректора авиакомпании «Победа» наказали за то, что на рейс не пустили двоих пассажиров. Также перевозчику выписали штраф.
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