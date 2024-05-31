Сибирская Круэлла снялась в фильме с Юлией Меньшовой и Туттой Ларсен — разглядываем ее в образе и без

Ольга Платонова, 41 год, мама двоих детей и самая эпатажная женщина Сибири Источник: vk.com / public217610604











Блогер из Новосибирска Ольга Платонова снялась в кино — это цикл документально-исследовательских мини-фильмов режиссера Натальи Мозиловой — «Быть женщиной» (18+). Проект снимают по всей стране, возраст участниц от 14 до 100 лет. Каждый выпуск посвящен отдельной теме — отношения, материнство, деньги, красота, сила и философия. Сибирская Круэлла появляется в третьем фильме — «Красота». Сериал доступен к просмотру на платформе Okko, «ВКонтакте» и «Кион».

— Наталья написала мне в VK, оказалось, что горожане сами рассказали ей обо мне, увидев пост о поиске героинь. Наталья ознакомилась с моими соцсетями и пригласила в проект. Я рассказывала о том, как живу, почему ушла с работы из налоговой, как стала самым эпатажным блогером Сибири, с какими сложностями столкнулась на пути к цели, — рассказывает Ольга Платонова.

Часть съемок проходила дома у Ольги — редкий кадр, где блогер не в образе Источник: vk.com / public217610604











Блогер поделилась, что не обошлось без форс-мажоров: в съемочный день на город обрушился ливень, град и сильный ветер. Приходилось приспосабливаться, потому что перенести съемки возможности не было. Ольга говорит, что всегда хотела попробовать себя в роли актрисы, сейчас ей интересно проявить себя уже не в документальном, а в художественном кино, так как ее творческое воплощение требует развития.



В фильме Ольга продемонстрировала эффектные образы и рассказала, как научилась соблюдать баланс между семьей и работой Источник: vk.com / public217610604











Вместе с Ольгой в первом сезоне снялись актриса Юлия Меньшова, журналистка Тутта Ларсен, космонавт-испытатель Анна Кикина и другие известные личности. Каждая женщина играет саму себя, рассказывает о жизни, взглядах, убеждениях, страхах, мечтах.

Новосибирцы нередко проявляют себя на съемочных площадках — так актер Александр Караваев сыграл роль сварщика в сериале «Киберпапа» на ТНТ.



Модель Юлия Труфанова попала в индийское кино и стала «манекеном» в Турции.