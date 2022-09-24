Фитнес-тренер из Новосибирска снялась в криминальной драме вместе с Ириной Безруковой и Андреем Чадовым
По сюжету героиня узнала чужую тайну, и теперь ее жизни грозит смертельная опасность
22 сентября состоялась премьера российской криминальной драмы «Обещание», снятой кинорежиссером Ред Реем. Сюжет фильма рассказывает историю бандита Максима из небольшого провинциального городка. Роль второго плана исполнила актриса из Новосибирска Юлия Борзина — она сыграла успешную самодостаточную мать, которая случайно узнала чужую тайну. В Новосибирске премьерный показ прошел в кинотеатре «Каро».
— О кастинге я узнала через знакомых, заинтересовалась. У меня не было веры в то, что я пройду — люди всегда себя недооценивают. Близкие подбадривали меня, говорили, что всё обязательно получится. Я выяснила, какие пробы нужны для моей героини. С коллегой мы поехали за город и отсняли небольшую сценку, которую нужно было отыграть на пробах. Дома я сняла сцену еще раз, так как не была собой довольна, и повторно отправила материал режиссеру. Когда меня утвердили, я не поверила, что это происходит со мной, затряслись коленки, руки, — делится актриса.
Юлия Борзина окончила школу актерского мастерства и уже имеет небольшой опыт в этой сфере: сибирячка снялась в сериале «Фитнес», а также принимала участие в фестивале короткометражного кино «Короче».
Съемки «Обещания» проходили в Краснодаре. Юлии Борзиной удалось поработать в команде с известными актерами — Андреем Чадовым, Олегом Каменщиковым, актрисой Ириной Безруковой. Главную женскую роль в фильме исполнила начинающая актриса Кристина Беккер.
— Я поверила что всё по-настоящему и смогла выдохнуть только тогда, когда начались съемки. До этого было чувство эйфории, которое периодически менялось на: «А вдруг у меня не получится?» О том, что меня утвердили на роль, я никому не говорила, только маме с папой. На съемочной площадке я поняла, какая колоссальная впереди работа. Мы снимали с утра до вечера, но я не уставала, настолько была увлечена процессом, для меня эта роль имеет очень серьезное значение, ведь это первая работа в полнометражном кино, — говорит Юлия Борзина.
О своей сцене в фильме Юлия говорит как о выходе из зоны комфорта. Она считает, что если актер смог подстроиться, то это победа для него самого.
— Я придираюсь к себе, после съемок я думала, что могла сделать лучше, но потом просто села и похвалила себя, я сделала так, как смогла в данный момент, — говорит Юлия Борзина.
Еще один актер из Новосибирска недавно снялся в новом проекте — Павел Прилучный исполнил роль в сериале про эскорт-услуги. По словам актера, роль понравилась ему, как только он прочел сценарий.