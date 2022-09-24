Фитнес-тренер из Новосибирска снялась в криминальной драме вместе с Ириной Безруковой и Андреем Чадовым

— О кастинге я узнала через знакомых, заинтересовалась. У меня не было веры в то, что я пройду — люди всегда себя недооценивают. Близкие подбадривали меня, говорили, что всё обязательно получится. Я выяснила, какие пробы нужны для моей героини. С коллегой мы поехали за город и отсняли небольшую сценку, которую нужно было отыграть на пробах. Дома я сняла сцену еще раз, так как не была собой довольна, и повторно отправила материал режиссеру. Когда меня утвердили, я не поверила, что это происходит со мной, затряслись коленки, руки, — делится актриса.