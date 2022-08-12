Новосибирский актер Павел Прилучный снялся в сериале про эскорт-услуги
По словам знаменитости, роль ему понравилась, как только он прочитал сценарий
Новосибирский актер Павел Прилучный исполнил роль владельца эскорт-агентства в новом сериале «Жизнь по вызову». Премьера ленты состоится 25 августа в онлайн-кинотеатре KION.
Как рассказал Прилучный РБК Life, сюжет сериала строится вокруг рынка эскорт-услуг. По словам актера, чтобы сериал выглядел правдиво, съемочная команда взяла несколько десятков интервью у представительниц индустрии.
— Эта роль мне понравилась, как только я прочел сценарий. Мой герой — человек холодного расчета и профессионал своего дела. Он любит свою работу, но в то же время ненавидит тех самых людей, которые обеспечивают его бизнес. Впоследствии убедился, насколько интересно играть такого противоречивого персонажа, — отметил Прилучный.
Вместе с Прилучным в ленте снялись Наталья Рудова, Лиза Моряк, Полина Максимова, Владимир Сычев. Сценарист ленты — Алексей Гравицкий («Чикатило», «Непрощенный», «Землетрясение»). Режиссер — Сарик Андреасян.
НГС рассказывал, как жил и кого любил Павел Прилучный до того, как стал звездой и купил особняк за 115 млн.