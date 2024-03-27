Новосибирский актер снялся в комедийном сериале на ТНТ «Киберпапа» — кого он сыграл

Вместе с новосибирцем участие в сериале приняли Александр Робак и Юлия Пересильд Источник: Александр Караваев / Vk.com











Новосибирский актер Александр Караваев сыграл роль сварщика в сериале «Киберпапа» на ТНТ. Как сообщили в пресс-службе телеканала, скетчком выйдет в эфир 8 апреля.



— Меня привлекла эта роль историей, этот сериал семейный. Я никогда не играл сварщика, а мой отец в молодости как раз прекрасно владел этой профессией. Как мне кажется, основной посыл заключается в том, что высокие технологии способствуют объединению поколений, и они начинают говорить на одном языке, — поделился сибиряк с МК.RU.



В сериале Александр исполнил роль сослуживца главного героя — сварщика по имени Николай. В центре сюжета комедии профессиональный сварщик Игнат (Александр Робак), которого из-за нелепого случая увольняют с завода. Поскольку его жена Марина (Юлия Пересильд) теряет все семейные сбережения в финансовой пирамиде, работяге приходится искать альтернативные источники заработка. Пасынок Саня (Тимофей Кочнев) предлагает отчиму участвовать в турнире по киберспорту с призом в два миллиона рублей.



Игнат вступает в команду, но не только ради денег, а чтобы наладить отношения с пасынком. Он знакомится с жизнью подростков изнутри, помогает решать проблемы и становится для них не просто «мемным» дядькой, а настоящим наставником, другом и киберпапой.



Александр окончил Новосибирское государственное театральное училище в 2003 году.

