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Развлечения Новосибирский актер снялся в комедийном сериале на ТНТ «Киберпапа» — кого он сыграл

Новосибирский актер снялся в комедийном сериале на ТНТ «Киберпапа» — кого он сыграл

Скетчком выйдет в эфир 8 апреля

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Вместе с новосибирцем участие в сериале приняли Александр Робак и Юлия Пересильд

Новосибирский актер Александр Караваев сыграл роль сварщика в сериале «Киберпапа» на ТНТ. Как сообщили в пресс-службе телеканала, скетчком выйдет в эфир 8 апреля.

— Меня привлекла эта роль историей, этот сериал семейный. Я никогда не играл сварщика, а мой отец в молодости как раз прекрасно владел этой профессией. Как мне кажется, основной посыл заключается в том, что высокие технологии способствуют объединению поколений, и они начинают говорить на одном языке, — поделился сибиряк с МК.RU.

В сериале Александр исполнил роль сослуживца главного героя — сварщика по имени Николай. В центре сюжета комедии профессиональный сварщик Игнат (Александр Робак), которого из-за нелепого случая увольняют с завода. Поскольку его жена Марина (Юлия Пересильд) теряет все семейные сбережения в финансовой пирамиде, работяге приходится искать альтернативные источники заработка. Пасынок Саня (Тимофей Кочнев) предлагает отчиму участвовать в турнире по киберспорту с призом в два миллиона рублей.

Игнат вступает в команду, но не только ради денег, а чтобы наладить отношения с пасынком. Он знакомится с жизнью подростков изнутри, помогает решать проблемы и становится для них не просто «мемным» дядькой, а настоящим наставником, другом и киберпапой.

Александр окончил Новосибирское государственное театральное училище в 2003 году.

Ранее новосибирец Алексей Балаш попал в «Цирк дю Солей» и станцевал со звездами на ТНТ.

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