«Я не простачок»: парень из Новосибирска попал в «Цирк дю Солей» и станцевал со звёздами на ТНТ — теперь у него свои шоу

В начале марта НГС писал о необычном шоу в стиле «Мулен Руж». В Новосибирск Bizarre (12+) привез наш земляк: хореограф и режиссер Алексей Балаш. Его номера построены на личном опыте, переживаниях и впечатлениях, они пробуждают в зрителях эмоции, скрытые фантазии и желания. Уже скоро Алексей снова уедет работать на Восток. Пользуясь случаем, НГС пригласил его на интервью, чтобы поговорить о танцевальном мире, хороших и плохих людях, о любви, семье и богатом прошлом хореографа.
Алексей Балаш год работал за границей и признается, что сильно соскучился по дому. В Новосибирске у него семья, родители, именно здесь он отдыхает по настоящему, набирается сил перед очередным путешествием в другую страну. Впереди у хореографа работа над большим танцевальным проектом в Саудовской Аравии.
— В стране очень много правил, я изучаю их, изучаю культуру. Нужно понимать, что можно показывать людям, — говорит он. — Мужчины отдельно, женщины отдельно, только в кинотеатрах я видел пары, но это больше молодое поколение. Общество закрыто. Тем не менее на наши танцы оно реагирует хорошо. Я буду ставить номера с национальным подтекстом.
Работать с национальными танцами ему интересно. Азы, полученные благодаря хореографическому образованию, помогают понимать стили разных стран. К постановке номеров Алексей Балаш относится скрупулезно, подходит с большой ответственностью, регулярно советуется с коллегами — ему важно услышать мнение других. Бывает, что идея не приходит, — тогда он обращается за помощью к другим режиссерам.
— Раньше мне хотелось работать везде и всюду, а сейчас — расти в своем проекте. Работа с Саудовской Аравией дает мне такую возможность. Рынок свежий, хочется его изучать и продвигаться. Я хочу показать здесь театрально-вокально-танцевальное шоу, с полностью простроенной концепцией, чтобы зритель понял историю, происходящую на сцене. Такой жанр здесь неизвестен, они не знают, что такое мюзикл, видели только драматургические театральные постановки, — объясняет Алексей Балаш.
Алексей Балаш уверяет, что русские танцоры требуются по всему миру, и отмечает, что в нашей стране дают отличное хореографическое образование, одно из лучших. Его удивляет, почему люди отказываются от работы за границей, где зарплаты гораздо выше.
— Причины разные: неуверенность, страх или слухи. Я стараюсь забирать отсюда заинтересованных людей — семь человек поедет со мной работать в Турцию, а потом в Саудовскую Аравию, — рассказал он.
Хореограф называет себя добрым человеком, ему приятно делиться опытом, танцевальными фишками — говорит: не жалко, придумает новые.
— Меня так учили: впитываешь — отдавай. Добрые люди вернут, а не добрые... Ну что теперь? — рассуждает он, но тут же с улыбкой добавляет: — Я добрячок, но не простачок.
Хотя, по признанию хореографа, нередко его добротой пользовались люди из близкого окружения, от которых подобного обычно не ожидаешь. Алексей говорит, что ему жалко потраченного на них времени, но он идет дальше.
— Если я вижу предпосылки к конфликтам, сразу пресекаю. У меня все просто: хочешь работать — работай, хочешь скандала — скандаль в другом месте. Я это не люблю, — отметил он. — И у меня бывают моменты, когда хочется сесть и заплакать. Сажусь и плачу, несмотря на то, что я мужик. Не считаю это чем-то стыдным.
Он считает, что свое внутреннее состояние нужно выстраивать самому — только так можно помочь себе в сложной ситуации.
Личная жизнь
Алексей в разводе: брак завершился из-за разных взглядов на то, что значат отношения, партнерство и семья. С того момента прошло уже много лет, но Алексей еще не встретил ту, от которой его сердце забилось бы чаще. Ему приписывали роман с певицей Славой, с которой он участвовал в проекте «Танцы со звездами», но их связывали лишь приятельские отношения. Мужчина говорит, что ни разу не влюблялся ни в партнерш по танцам, ни в поклонниц. Обратные истории случались, но развития не получали.
— Я даже не могу сказать сейчас, что для меня любовь. Столько раз меня топтали, что начинаешь бояться испытывать чувства. Любить — это прекрасно, но с жизненным опытом начинаешь осторожничать. С каждым разом я перестаю верить в человека, а терять веру в людей мне не хочется. Хочется жить мыслями, что будет по-другому, будет лучше, — делится Алексей Балаш.
Хореограф объясняет, что его не так просто ранить, он с пониманием относится к чувствам и поступкам, если они основаны на честности.
— Любишь — люби, не любишь — отпусти, отдай другому. Я никого никогда не буду заставлять. Я есть, кто я есть, — ты есть, кто ты есть. Сходимся — хорошо, не сходимся — ладно. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина за ним, но при этом я за общность и совместность. Речь не про деньги, а про мысли, стремления. Как режиссер с танцовщиком, так и пара — отношения на доверии. Не нужно искать что-то друг в друге, нужно видеть будущее, — рассуждает хореограф.
Алексей признается, что еще ни разу сильно не любил, и допускает мысль, что, возможно, этого не случится. Друзья и коллеги предлагали ему пойти холостяком в проект на ТНТ или организовать собственное шоу для поиска невесты, но он считает, что это все глупости: невозможно за месяц и несколько свиданий понять, твой это человек или нет.
— Пора бы влюбиться. Но одно дело — пора, а другое — хочется, чтобы по настоящему. Я вот очень сильно люблю семью свою, бабушку с дедушкой, постоянно про них думаю. Торт медовик люблю и свою работу, — улыбается Алексей Балаш.
Дом и семья
Алексей жил в Америке, Китае, Саудовский Аравии, но именно Новосибирск и квартиру, в которой вырос, считает своим настоящим домом.
— Если я чувствую, что устал — еду домой к родителям. Не зря говорят: нужно ехать в то место, где родился, чтобы заново в себе что-то приобрести. Я год проработал в Саудовской Аравии, выдохся, решил — пора домой. Прилив сил почувствовал с порога, пока меня облизывала собака. Дома классная энергетика, там мама и папа, они всегда меня подбадривают, интересуются, чем я занимаюсь, над чем работаю, — делится Алексей Балаш.
Мужчина признается, что у него очень теплые отношения с родными, и семья для него — главная ценность в жизни.
Флэшбек в прошлое
Несмотря на тесную связь с родными, Алексей всегда хотел уехать из Новосибирска — его влекло новое, неизведанное, он хотел танцевать и развиваться. Мама подшучивает над ним: говорит, в роду со стороны отца точно были цыганские корни — сидеть на месте у Алексея Балаша не получается. Подростком он уехал в Москву танцевать в школе-студии Аллы Духовой, учился танцам в Сингапуре, работал в Китае и Америке.
— Мне всегда хотелось куда-то ехать. Я подал документы в «Цирк дю Солей» — это единственное, где я видел себя после «Тодес». Кастинг я прошел, но мне отказали в визе. Отчаиваться я не стал, нашел работу в Китае и уехал. Там я познакомился с людьми, которые работали на ледовом шоу в «Диснейлэнде», они помогли мне с документами, чтобы я смог поехать в США, — вспоминает танцор.
В Америку он прилетел с 600 долларами в кармане, которые разлетелись за неделю. Первое время жил в Хьюстоне, за несколько дней нашел работу — преподавал в танцевальной студии.
— Как будто у меня был ангел-хранитель. Появлялись нужные люди, все складывалось само по себе. Хотя было всякое: проблемы с жильем, я плохо знал язык. Порой думал: «Вот это я попал». Про меня шутили: единственный русский в коллективе, и тот бомж. Хотя голодным я никогда не был. В Америке есть фишка: если тебе не хватает на «Старбакс», значит у тебя правда проблемы, — смеется Алексей Балаш. — На кофе и булочку мне всегда хватало.
Алексей брался за любую работу, чтобы оплачивать танцевальные мастер-классы. Он вспоминает, что чувство эйфории испытывал не от того, что прилетел жить в Америку, а от того, что наконец-то он мог танцевать то, что хочется, от многообразия. Ему не хотелось ни вечеринок, ни развлечений — значение имели только танцы.
В итоге парню удалось попасть в «Цирк дю Солей». Конкретных ролей у него не было — делал все понемногу: пробежать, постоять, обойти манеж. Спустя полгода шоу закрыли, но у Алексея осталась рабочая виза.
Танцевальный опыт Алексея в Америке огромен: он ездил по стране в составе академии Planet Funk, участвовал в кастинге на реалити-шоу «Короли танцпола», проходил курсы в Broadway Dance Center в Нью-Йорке.
Много лет Алексей жил на два города — Лос-Анджелес и Гонконг. Он проявлял себя и как талантливый танцор, и как хореограф, и как режиссер одновременно. Ему нравилось работать со звездами: подтанцовка, постановка номеров для разных шоу. В Китае он поставил несколько масштабных шоу, которые имели успех, его имя обрело известность. Параллельно Алексей не забывал учиться.
В России Балаш принял участие в проекте «Танцы на ТНТ», «Танцы со звездами». У Алексея есть агентство Talent Avenue, которое занимается постановкой танцевальных шоу и подбором танцоров. Он создал несколько собственных шоу, с которыми гастролирует по разным странам.
Сегодня Алексей уже не танцует сам — выступает в роли хореографа и режиссера. За плечами у него огромный опыт в этой сфере, он ставит с нуля масштабные проекты, гастролирует с ними по миру. Работая среди звезд мирового уровня, себя Алексей Балаш таковой не считает: «Всегда найдется человек, который скажет — ты кто?»
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