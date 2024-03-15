«Я не простачок»: парень из Новосибирска попал в «Цирк дю Солей» и станцевал со звёздами на ТНТ — теперь у него свои шоу

— Меня так учили: впитываешь — отдавай. Добрые люди вернут, а не добрые... Ну что теперь? — рассуждает он, но тут же с улыбкой добавляет: — Я добрячок, но не простачок.

Хотя, по признанию хореографа, нередко его добротой пользовались люди из близкого окружения, от которых подобного обычно не ожидаешь. Алексей говорит, что ему жалко потраченного на них времени, но он идет дальше.

— Если я вижу предпосылки к конфликтам, сразу пресекаю. У меня все просто: хочешь работать — работай, хочешь скандала — скандаль в другом месте. Я это не люблю, — отметил он. — И у меня бывают моменты, когда хочется сесть и заплакать. Сажусь и плачу, несмотря на то, что я мужик. Не считаю это чем-то стыдным.