«Приметила меня в кабаре»: сибирячка танцует с MARUV — на 19-сантиметровых каблуках и в кожаной одежде (фото)

Сибирячка Анастасия Яровикова уже месяц работает в балете MARUV. Известная певица заметила новосибирскую танцовщицу, когда та работала в театре кабаре. Анастасия рассказала, как ей работается в команде украинской артистки.



MARUV или Анна Корсун — украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Победительница финала украинского национального отбора на «Евровидение 2019».

Анастасия Яровикова занимается танцами уже 17 лет — начинала с эстрадного центра «Апельсин», потом увлечение переросло во взрослый балет. Вместе со своей командой девушка выступала на городских мероприятиях, ездила по разным городам, участвовала в соревнованиях и даже Олимпийских играх, преподавала танцы и продолжала изучать другие стили. Сейчас ее основной стиль — стрип и танцы на каблуках «хай хилс». А несколько лет назад сибирячка прошла кастинг в театр кабаре и переехала в Москву.