«Приметила меня в кабаре»: сибирячка танцует с MARUV — на 19-сантиметровых каблуках и в кожаной одежде (фото)

Новосибирская танцовщица устроилась работать в балет MARUV
Сибирячка Анастасия Яровикова уже месяц работает в балете MARUV. Известная певица заметила новосибирскую танцовщицу, когда та работала в театре кабаре. Анастасия рассказала, как ей работается в команде украинской артистки.
MARUV или Анна Корсун — украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Победительница финала украинского национального отбора на «Евровидение 2019».
Анастасия Яровикова занимается танцами уже 17 лет — начинала с эстрадного центра «Апельсин», потом увлечение переросло во взрослый балет. Вместе со своей командой девушка выступала на городских мероприятиях, ездила по разным городам, участвовала в соревнованиях и даже Олимпийских играх, преподавала танцы и продолжала изучать другие стили. Сейчас ее основной стиль — стрип и танцы на каблуках «хай хилс». А несколько лет назад сибирячка прошла кастинг в театр кабаре и переехала в Москву.
— Мне было тесно в Новосибирске, я не видела дальнейшего масштабного развития. Я много что попробовала, меня многие знали в этой сфере и мне хотелось чего-то большего. В нашем городе не у кого было учиться. Приходилось самой все это делать: развиваться, привозить знания в город, привозить других преподавателей из Москвы, чтобы город развивался в этом направлении, — рассказывает девушка.
Спустя два года танцовщица уволилась из театра. Говорит, что ее сильно напрягал график работы: 5 дней в неделю, отсутствие времени на другие проекты.
— Спустя месяц MARUV лично написала мне в Instagram с предложением поработать. Она искала танцовщицу в свой балет? и ей было бы интересно со мной поработать в одной команде. Она два раза была в театре, в котором я работала. Заметила меня на сцене, приметила, так скажем. Затем? когда я уволилась, на меня была подписана одна из танцовщиц ее коллектива. Мы с этой девочкой состоим в одном онлайн-проекте в инстаграм. И друг друга знаем, следим за жизнью. И танцовщица сказала MARUV, что я уволилась, что надо меня приглашать, пока этого не сделал кто-то другой. И Аня мне написала, — делится сибирячка.
В команде певицы она почти месяц, и сейчас это единственная артистка, с которой сибирячка хочет работать:
— Ее стиль, музыка, вкус — мне все нравится. Как она сама себя преподносит, какую хореографию они танцуют. Это находит отклик во мне. Не скажу, что было тяжело, так как я профессиональный артист. Мне дали материал, который я должна была самостоятельно выучить и отработать на сцене. Не было никаких переживаний, трудностей, волнений.
С новой работой девушку поздравляли все. Даже бабушки и дедушки, которые тоже знают украинскую певицу. Анастасия, смеясь, говорит, что ее поздравляли как с днем рождения:
— Для того, чтобы исполнить ее хореографию и постановки, нужен опыт, техническая база в этом направлении, так как мы танцуем на каблуках высотой 19 сантиметров, то, конечно, не любой танцор может встать и сделать элементы, которые делает MARUV. Меня восхищает, что она также развивается в этом стиле, умеет делать многие элементы, постоянно растет, не останавливается. Участвует с нами в хореографии, поэтому достаточно требовательно относится к танцорам. И каждый танцор должен уметь не только исполнять техническую базу, но и иметь свою индивидуальность, уникальность, работать с эмоциональностью и просто уметь подавать себя на сцене.
Сейчас MARUV с командой в Украине — там у нее основной балет. Они снимают клипы и готовятся к новым выступлениям. Анастасия присоединится к ним на выступлениях в Москве и Сочи на «Новой волне».
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