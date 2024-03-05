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Фоторепортаж

От Cirque du Soleil до танцев для Pussycat Dolls: в Новосибирск привезли шоу за 7 миллионов — на сцене ожили скрытые фантазии

Хореограф и режиссер Алексей Балаш и его звездная команда поставил в театре-кабаре неправильное танцевальное шоу

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Необычный танцевальный спектакль показали в театре «Красная мельница»

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В первый день весны в новосибирском театре «Красная мельница» показали необычное танцевальное шоу Bizarre (12 +). Вдохновленный эстетикой «Мулен Руж», хореограф и режиссер-постановщик Алексей Балаш через танец показал зрителю экспрессию, мистику, а в некотором роде даже фантасмагорию. Причудливые образы, неожиданные трактовки, оригинальная музыка и дизайнерские костюмы — шоу действительно отличается от привычных постановок. Корреспонденты НГС побывали на мероприятии — рассказываем, что мы там увидели, чему удивились и кого испугались.

Формат кабаре подразумевает, что шоу будет проходить в помещении не с длинными рядами кресел напротив сцены, а среди столиков, расположенных так, чтобы зритель не упустил ничего из показанного для него представления. Артисты могут взаимодействовать с залом, прогуливаться, общаться. Площадка недавно открывшегося театра «Красная мельница» отлично вписалась в задумку режиссера.

Над созданием танцевального концерта трудилась звездная команда профессионалов

Над созданием танцевального концерта трудилась звездная команда профессионалов

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Алексей Балаш родился в Новосибирске, здесь же начал карьеру танцора, затем занимался у Аллы Духовой в студии «Тодес». Много лет он путешествовал по миру, учился в Сингапуре, жил в Гонконге, сотрудничал с цирком «Дю Солей» и режиссером Франко Драгоне. Алексей Балаш принимал участие в проектах «Танцы» на ТНТ и «Танцы со звездами». Уже несколько лет он не танцует, а занимается режиссурой танцевальных постановок. У Алексея свои шоу в Лондоне, Австралии, России и Китае.

Алексей Балаш — хореограф, режиссер и автор проекта Bizarre

Алексей Балаш — хореограф, режиссер и автор проекта Bizarre

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Идею Bizarre он вынашивал много лет. В переводе с английского языка название шоу означает странный, неправильный, безбашенный — как раз это и видит зритель. Эпатажные костюмы и перевоплощения, о значении которых остается только гадать.

— Bizarre — это скрытые фантазии человека. Каждый зритель видит в номере что-то свое. У нас разноплановые номера под один ритм. Все одновременно и одинаково, и по-разному. Каждый номер имеет прописанный сюжет, но мне нравится то, что зритель рассуждает, что у него появляются свои ассоциации, интерпретации, — объясняет режиссер.

Сначала зритель увидел фламенко в одиночном исполнении

Сначала зритель увидел фламенко в одиночном исполнении

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Но потом танец показал историю любви куртизанки

Но потом танец показал историю любви куртизанки

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Музыку для Bizarre написал композитор Андрей Перевертень, известный сотрудничеством с певицами Анной Асти и Ани Лорак. Костюмы для артистов придумала дизайнер из Петербурга Юлия Косяк — ее эффектные коллекции демонстрировались на неделях моды не только в Москве, но в Париже.

Для шоу сшили специальные дизайнерские костюмы

Для шоу сшили специальные дизайнерские костюмы

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Над танцевальными номерами совместно с Алексеем работали еще два хореографа. Рики Лэм ставил номера для групп Pussycat Dolls и Todrick Hall, а Мигель Антонио работал с певицей Jessi J и участвовал в танцевальном шоу Dance with the Stars — американская версия «Танцев со звездами».

Шоу Bizarre построено на контрасте: классические танцевально-вокальные номера в духе кабаре «Мулен Руж» то и дело перемежаются с сюрреалистичными вариациями: мы видим парные акробатические трюки в ванне, девушек с телевизором вместо головы, экспрессивное фламенко в одиночном исполнении, а девушки в белых платьях и головных уборах священнослужителей вызывали своим выступлением чувство нарастающей тревоги и завораживали одновременно.

Номер называется «Метаморфоза» — он показывает путь женщины

Номер называется «Метаморфоза» — он показывает путь женщины

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Зрители замерли в изумлении, увидев танцовщиц. Музыка тоже вызывала эмоции

Зрители замерли в изумлении, увидев танцовщиц. Музыка тоже вызывала эмоции

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— Номер с танцовщицами в белом называется «Метаморфоза». Мы хотели показать путь, который проходит девушка от рождения до взросления, как она расцветает, сражается за что-то важное для нее и приходит в мир, который создала сама. Кто-то видит монашек, кто-то ведьм, кто-то невест — у каждого есть своя версия, — объясняет Алексей Балаш.

Глубинный мотив присутствует не в каждом номере, где-то ответ лежит на поверхности

Глубинный мотив присутствует не в каждом номере, где-то ответ лежит на поверхности

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— Акробатический номер в ванне — это просто любовь в ванне, страсть, почему нет? — говорит хореограф.

Танцевать в воде не так-то просто

Танцевать в воде не так-то просто

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Телевизоры на головах танцоров означают новости: каждый человек передатчик новостей, от одного к другому. Быстрые и частые движения рук в танце как раз и означали ту самую передачу.

Неожиданно, правда?

Неожиданно, правда?

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Выглядит несколько пугающе... Или нам так только кажется?

Выглядит несколько пугающе... Или нам так только кажется?

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Bizarre — дорогое шоу, его стоимость вместе с декорациями, костюмами начинается от 7 000 000 рублей. Впервые оно появилось в 2012 году, и только к 2017 году Алексей Балаш показал его зрителю — премьера состоялась в городе Уфа. Тогда у шоу были инвесторы. Спустя время Алексей полностью забрал права себе, Bizarre продолжило гастролировать, но уже в ином формате, с другими номерами, костюмами.

Номер, где девушки танцевали в желтом, а парни в белом означал яйцо: желток и белок

Номер, где девушки танцевали в желтом, а парни в белом означал яйцо: желток и белок

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Кроме танцев были и вокальные номера

Кроме танцев были и вокальные номера

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В Новосибирске шоу оказалось случайно. Алексей рассказывает, что не собирался привозить его домой, но в Саудовской Аравии, где были артисты до визита в Россию скоро начнется рамадан, от того гастроли пришлось свернуть.

В Новосибирске шоу Bizarre пробудет до апреля

В Новосибирске шоу Bizarre пробудет до апреля

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В Новосибирске Bizarre пробудет месяц, а после на полгода уедет в Турцию. Алексей Балаш объясняет, что по гастролям ездит основной состав артистов — это 6–7 человек, и в каждом городе он добирает местных танцоров и вокалистов.

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