От Cirque du Soleil до танцев для Pussycat Dolls: в Новосибирск привезли шоу за 7 миллионов — на сцене ожили скрытые фантазии

Над танцевальными номерами совместно с Алексеем работали еще два хореографа. Рики Лэм ставил номера для групп Pussycat Dolls и Todrick Hall, а Мигель Антонио работал с певицей Jessi J и участвовал в танцевальном шоу Dance with the Stars — американская версия «Танцев со звездами».



Шоу Bizarre построено на контрасте: классические танцевально-вокальные номера в духе кабаре «Мулен Руж» то и дело перемежаются с сюрреалистичными вариациями: мы видим парные акробатические трюки в ванне, девушек с телевизором вместо головы, экспрессивное фламенко в одиночном исполнении, а девушки в белых платьях и головных уборах священнослужителей вызывали своим выступлением чувство нарастающей тревоги и завораживали одновременно.