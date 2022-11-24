Красавчик с ТНТ: новосибирский архитектор стал самым популярным танцором в стране — кто он?

В танцевальном комьюнити принято брать себе имя, которое становится своего рода визитной карточкой. Виталю публика знает под именем Ninja. Уже 23 года он занимается преподаванием и до сих пор в отличной форме. Учиться у него — престижно.



— Я не знаю, много или мало зарабатывают танцоры, но для меня это единственный источник дохода. Могу точно сказать, что русский шоу-бизнес не готов к общепринятым во всём мире ценникам и чекам. В глобальном смысле мы получаем копейки, — говорит Виталий Клименко.