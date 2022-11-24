Красавчик с ТНТ: новосибирский архитектор стал самым популярным танцором в стране — кто он?

Имя Виталия Клименко хорошо знакомо тем, кто в большей или меньшей степени причастен к танцевальной культуре. Если же упомянутый мир для вас темный лес, то история популярного танцора — отличный повод узнать для себя что-то новое. Вог, хай-хилс, джаз-фанк — всё это направления танца, в которых особенно преуспел Виталий, именуемый на публике Ninja. Он же является отцом старейшего вог-дома в России. Рассказываем, чем прославился новосибирец и зачем нужны танцевальные дома.
О танцах
— Как говорили мои родители, я всегда танцевал. Иногда они брали меня с собой на дискотеки, потому что не с кем было оставить дома. И я был в центре внимания, за что им прилетало от школьных учителей, — вспоминает Виталий Клименко.
Первый танцевальный конкурс мальчик выиграл в 6 лет, станцевав ламбаду, а первые серьезные классы по бальным танцам выпали на 12-летний возраст. Постепенно танцы прочно вошли в жизнь Виталия: перетанцевав во многих разных танцевальных направлениях от джаза до крампа, он выбрал для себя три основных — Jazz Funk, Vogue и High Heels. В итоге, несмотря на архитектурное образование, танцы стали для него основной деятельностью.
— У меня диплом архитектора-градостроителя. После окончания академии около года я проработал по профессии. Мне очень нравится сфера дизайна интерьеров, я сделал несколько проектов квартир и кафе, но танцы в итоге перетянули. Я уже преподавал и зарабатывал на этом гораздо больше, совмещать было сложно, обе профессии требуют полной отдачи, — рассказывает Виталий и добавляет, что, может быть, когда-нибудь он вернется к дизайну, но время пока не пришло.
Работа Виталия Клименко строится на преподавании (мастер-классах, персональных занятиях) и постановках шоу-номеров. За свою танцевальную карьеру он трижды объездил Россию с мастер-классами, шутит, что не был разве что в Магадане и на Камчатке. Заграничный опыт тоже был: у Виталия есть ученики в Европе и Америке, Израиле, Турции, Ближнем Зарубежье.
В танцевальном комьюнити принято брать себе имя, которое становится своего рода визитной карточкой. Виталю публика знает под именем Ninja. Уже 23 года он занимается преподаванием и до сих пор в отличной форме. Учиться у него — престижно.
— Я не знаю, много или мало зарабатывают танцоры, но для меня это единственный источник дохода. Могу точно сказать, что русский шоу-бизнес не готов к общепринятым во всём мире ценникам и чекам. В глобальном смысле мы получаем копейки, — говорит Виталий Клименко.
Переезд в Москву и популярность
В Новосибирске имя Виталя Ninja появилось на слуху у широкой публики после выпуска в эфир шоу на MTV «12 злобных зрителей» с участием танцора, а проект «Танцы на ТНТ» прославил его на всю страну.
— Однажды мне позвонили из Comedy Club Production, обратились как к одному из ярких представителей танцевального комьюнити в Новосибирске. Задача была собрать самых лучших танцоров на первый отбор проекта, я и сам оказался в их числе. Слетел на этапе отбора в команды и вернулся в Новосибирск. На второй сезон я пошел снова, уже переехав в Москву. И вновь слетел на том же этапе. Вернее, мне не дали пройти дальше, сделав предложение остаться на проекте в качестве хореографа. И тут всё закрутилось, — объясняет сибиряк.
Егор Дружинин отмечал, что не взял его в проект, потому что не сможет его ничему научить. Клименко поставил номер в стиле Vogue, подражающем движениям моделей, для двух участников команды Мигеля — Никиты Орлова и Анастасии Вядро из Энгельса.
Танцор вспоминает, что на момент переезда в столицу он сильно переживал из-за возраста — в 32 года ему было волнительно оставлять стабильную и налаженную жизнь в Новосибирске и начинать всё с нуля.
— И все-таки для переезда у меня были объективные причины: после провала в первом сезоне танцев, я вернулся домой и почувствовал, что настал период, когда нужно что-то менять. Сначала я решил понаблюдать за своими ощущениями, дал себе месяц, но вещи для переезда в итоге собрал гораздо раньше. Москва мне никогда не нравилась, но в ту поездку я посмотрел на нее по-другому, она изменилась. Сейчас я считаю, что Москва — один из самых комфортных городов для проживания: транспорт, доступность, инфраструктура, чистота и ухоженность, — перечисляет Виталий.
В столицу новосибирский танцор приехал с
— Всегда быть на пике популярности невозможно. Время идет, поколения меняются. Были моменты, когда хотелось всё бросить. Но я научился договариваться со своим эго. Всё есть опыт, и моя способность быть хорошим специалистом, несмотря на любые внешние воздействия, — рассуждает танцор.
Поклонницы и поклонники
Виталий отшучивается, что безумных фанатских историй у него не было, но знаки внимания ему, разумеется, уделяют.
— Люди просто выражают свою симпатию, и мужчины, и женщины, бывают и подарки. Активных действий в мою сторону никто не предпринимает. Думаю, это из-за того, что я создаю впечатление человека, у которого всё есть, и в плане личной жизни тоже. Бывали единичные случаи, когда приходилось давать понять, что не стоит тратить время, даже приходилось блокировать, но в целом всё спокойно, без драмы, — делится танцор.
Про Vogue дома
Вог изначально танцевали мужчины с нетрадиционной ориентацией, еще в 30-х годах прошлого века. Их изгоняли из семей, им нужно было куда-то идти. Так появились вог-дома, которые собирали всех под одной крышей. Это места сплочения всех танцоров, там есть мать, есть отец, все вместе — семья. Первый вог-дом в мире появился в 1970 году — House of la Beija, который теперь называется Royal House.
Изначально в вог-домах жили на постоянной основе, а современные вог-дома стали местом сбора танцоров, где они общаются между собой, устраивают балы, танцуют. Виталя Ninja является отцом российского вог-дома — The Iconic House of Ninja. Танцевальные дома есть и в других направлениях, например в крампе.
Заглянуть внутрь дома не так-то просто, нужно быть его участником. У каждого дома своя политика, стать частью такого комьюнити можно за высокие профнавыки или вступить по приглашению. Каждый участник должен вносить вклад в развитие вог-культуры — выходить на балах, участвовать в жизни дома.
Мода на танцы
На танцы существует своя мода, как и на одежду, и она точно так же циклична. По словам Витали Ninja, снова набирают обороты данс-холл и афро, это видно и по музыке, которая сейчас популярна. Хип-хоп был и остается в тренде.
— Радостно, что вог занял твердую нишу и развивается. Бум на него был около пяти лет назад, сейчас гораздо тише, но направление по-прежнему в тренде. В разных городах активно развиваются вог-комьюнити, проходят балы. Акцент сейчас идет на индивидуальность, на авторскую подачу. Набирает обороты направление экспериментал: сочетание контемпорари, джаза и других техник. Очень много талантливых ребят, которых сложно приписать к конкретному стилю, — у каждого своя авторская хореография и исполнение, — объясняет Виталий Клименко.
О жизни кроме танцев
— Мое хобби — психология. Я окончил несколько курсов для представителей педагогов творческих профессий. Сейчас я сам нахожусь в терапии и провожу тренинги для танцоров, основанные на психологии и телесных практиках, благодаря которым клиенты находят новую точку опоры в жизни, меняют установки и узнают себя и свое тело. На основе этого я запустил свой онлайн-курс Be a Woman, — объясняет Виталий.
Танцор считает: для того чтобы оставаться в тонусе, важен баланс работы и отдыха.
— Два-три раза в год я стараюсь выезжать куда-то, менять обстановку. Нужно уметь ничего не делать и просто отдыхать. Этот навык помогает мне оставаться на плаву и не выгорать. Меня заряжают люди, ощущение постоянного движения. Это потрясающее ощущение — быть полезным в любой точке мира, — делится мужчина.
Недавно Виталий записался на курсы диджеинга, говорит, давно мечтал об этом.
— Бывает сложно, не без этого. Сложность определяет сам человек. Я склоняюсь рассуждать так, что если человек на своем пути и доверяет своей интуиции, всё складывается для него наилучшим образом. Каждый сможет найти свою аудиторию, если будет любить и уважать свою оригинальность, идти в ногу со временем, но оставаться собой. Это как раз и является самым сложным сегодня, в гонке за успешным успехом и суперпродуктивностью.
Танцующий Новосибирск
— Лет 5 назад, когда я еще жил здесь, у нас было свое комьюнити. Тогда развитие танцев в городе будто остановилось — я имею в виду уличную культуру, андеграундные направления. Многие уехали. А недавно я был в Новосибирске и приятно удивился: каждые выходные проходят мероприятия, батлы, соревнования. Время идет, растет новое поколение танцоров, новые звезды. Мне не стыдно за свой город, танцевальная культура в нем продолжает развиваться, — говорит Виталий Клименко.
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