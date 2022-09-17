Новосибирские танцовщики выступили в шоу «Новые танцы» на ТНТ

Новосибирская танцевальная команда Vibe Crew приняла участие в первом этапе шоу «Новые танцы» на телеканале ТНТ. Эфир выступления состоится вечером 17 сентября .



Vibe Crew — молодой танцевальный коллектив, который в скором времени отметит 3 года с момента образования. За это время молодые люди уже поучаствовали во многих всероссийских фестивалях и завоевали определенную популярность в танцевальных кругах. По словам участника команды Рустама Лукина, вопрос, участвовать ли в «Новых танцах», не стоял — коллектив единогласно проголосовал за.

