Новосибирские танцовщики выступили в шоу «Новые танцы» на ТНТ
В конкурсе за приз в 7 миллионов рублей приняла участие команда Vibe Crew
Новосибирская танцевальная команда Vibe Crew приняла участие в первом этапе шоу «Новые танцы» на телеканале ТНТ. Эфир выступления состоится вечером
Vibe Crew — молодой танцевальный коллектив, который в скором времени отметит
— На шоу наш состав немного уменьшился из-за того, что были накладки, связанные с учебным процессом. На съемках был основной состав нашей команды, — пояснил танцовщик.
Лукин добавил, что для выступления был выбран «динамичный номер (в стиле хип-хоп), максимально вписывающийся в телевизионный формат». По его словам, члены жюри оценили мастерство новосибирских танцовщиков по достоинству.
— Им понравилось, что мы работаем вместе и синхронно, но при этом по-разному исполняем материал и в каждом танцоре видна индивидуальность. Наша фишка — показ «персональности» каждого человека, — подчеркнул Лукин.
Эфир выступления Vibe Crew состоится
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