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Новосибирские танцовщики выступили в шоу «Новые танцы» на ТНТ

В конкурсе за приз в 7 миллионов рублей приняла участие команда Vibe Crew

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Новосибирцы выступают в жанре хип-хоп

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Новосибирская танцевальная команда Vibe Crew приняла участие в первом этапе шоу «Новые танцы» на телеканале ТНТ. Эфир выступления состоится вечером 17 сентября.

Vibe Crew — молодой танцевальный коллектив, который в скором времени отметит 3 года с момента образования. За это время молодые люди уже поучаствовали во многих всероссийских фестивалях и завоевали определенную популярность в танцевальных кругах. По словам участника команды Рустама Лукина, вопрос, участвовать ли в «Новых танцах», не стоял — коллектив единогласно проголосовал за.

— На шоу наш состав немного уменьшился из-за того, что были накладки, связанные с учебным процессом. На съемках был основной состав нашей команды, — пояснил танцовщик.

Лукин добавил, что для выступления был выбран «динамичный номер (в стиле хип-хоп), максимально вписывающийся в телевизионный формат». По его словам, члены жюри оценили мастерство новосибирских танцовщиков по достоинству.

— Им понравилось, что мы работаем вместе и синхронно, но при этом по-разному исполняем материал и в каждом танцоре видна индивидуальность. Наша фишка — показ «персональности» каждого человека, — подчеркнул Лукин.

Эфир выступления Vibe Crew состоится 17 сентября в 21:00 на телеканале ТНТ.

В прошлом году мы рассказывали, как сибирячка из детдома попала на шоу «Ты топ-модель» на ТНТ.

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