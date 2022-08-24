Мама клубных танцев. Откровения танцовщицы go-go, которая танцует с нулевых и накопила костюмов на 6 млн

«Иди, ты же любишь танцевать»

В клубную тусовку и в сферу гоу-гоу Олеся попала в 2005 году. Девушка пришла в клуб Rock City — страшно популярный в те годы, увидела танцующую у колонки девушку латино-американской внешности в ярком костюме и подумала: «Вот это круто!»

— У меня, кстати, получилось всё наоборот, не так, как у других девчонок, которые хотели танцевать гоу. Я начинала как организатор мероприятий, в газете «Молодость Сибири», у нас был отдел праздников. Как-то к нам приехали ребята из Москвы — организаторы вечеринок, они набирали девочек, и мои руководители сказали мне — иди, ты же любишь танцевать, — вспоминает Олеся.