Мама клубных танцев. Откровения танцовщицы go-go, которая танцует с нулевых и накопила костюмов на 6 млн

17 лет назад Олеся Будникова с головой окунулась в клубную сферу, и танцы go-go стали важной частью ее жизни. Безумный вихрь басов, ритма, ярких костюмов, ревущая толпа — то, чем жила молодая девушка, с каждым днем всё сильнее влюбляясь в то, чем занимается. В результате Олеся стала главной среди танцовщиц go-go в городе и устроила настоящий переворот в этой сфере — молодые девчонки мечтают попасть в ее танцевальную семью и выходить на сцену в эпатажных образах. Многолетний опыт стал для Олеси Будниковой стартом для собственного дела — организации развлекательных мероприятий.
Свою историю Олеся Будникова рассказала в видеоинтервью — посмотрите, прежде чем углубиться в чтение.
— Приходят девочки ко мне и говорят: «Я танцую в стиле go-go. Но нет такого стиля. Есть танцевальные направления: вог, стрип, данс-холл, хип-хоп. Go-go — это форма работы: выход на сцену, когда играет диджей, а go-go создает и поддерживает атмосферу, помогает народу раскрепоститься. Это дэнс-поддержка, свободные неподготовленные танцевальные движения. Один выход длится 10–15 минут, и таких выходов может быть несколько. Можно всё время танцевать активно, можно какое-то время переминаться с ноги на ногу в ритм, зависит от танцовщицы, ее навыков и возможностей, — объясняет Олеся Будникова.
«Иди, ты же любишь танцевать»
В клубную тусовку и в сферу гоу-гоу Олеся попала в 2005 году. Девушка пришла в клуб Rock City — страшно популярный в те годы, увидела танцующую у колонки девушку латино-американской внешности в ярком костюме и подумала: «Вот это круто!»
— У меня, кстати, получилось всё наоборот, не так, как у других девчонок, которые хотели танцевать гоу. Я начинала как организатор мероприятий, в газете «Молодость Сибири», у нас был отдел праздников. Как-то к нам приехали ребята из Москвы — организаторы вечеринок, они набирали девочек, и мои руководители сказали мне — иди, ты же любишь танцевать, — вспоминает Олеся.
Танцевальный опыт у нее уже был — с детства Олеся занималась разными направлениями танцев, поэтому работать ее взяли без труда, но некоторым танцевальным навыкам всё же пришлось научиться.
Олеся попала в клуб Base, где протанцевала довольно долго. У молодой танцовщицы была напарница — вместе они были единственной парой гоу-гоу в городе, которые танцевали под сложную музыку drum&bass не только на каблуках, но еще и в кроссовках и даже в чешках. После был и Rock City, а потом Олесе предложили должность помощника организатора в клубе «Дождь». По ночам Олеся танцевала в клубах, утром шла на работу в газету и параллельно ходила на пары в университет — получала экономическое образование.
Костюмы для выступлений танцовщица шила сама, некоторые были сделаны чуть ли не из колготок — их она до сих пор нежно любит, потому что они первые. За ночь бывало по 17 выходов на сцену, Олеся вспоминает, что домой приезжала без ног. Платили тогда немного, 1000 рублей за смену.
— Я танцевала не ради заработка, а потому что мне нравилось, танец — это проявление любви к музыке, — считает Олеся.
В то время был расцвет клубной жизни, в городе открывались новые заведения, были популярны рейв-вечеринки.
— Я работала на толпу 8 тысяч человек, это не передать словами, ревущая толпа, от которой ты заряжаешься, танцуешь и не можешь остановиться, выход на 10 минут, а ты танцуешь по полчаса. Мне посчастливилось оказаться на одной сцене вместе с крутыми мировыми звездами, например, Лирой Торнхилл — диджеем, который работал с группой The Prodigy, Ферри Корстен, Aphrodite, — перечисляет Олеся.
Фрик-шоу и безумные образы
Однажды старший брат спросил у Олеси: «Ты всю жизнь будешь танцевать?» — и предложил создать агентство по организации мероприятий в клубной сфере, обучил сестру экономическим и управленческим навыкам, помог создать проект Event Evolution. Постепенно на работу к Олесе начали устраиваться девочки, желающие работать в сфере go-go.
— Мне всегда было интересно самой что-то создавать, а для этого нужно управлять. Очень помогло экономическое образование. Отправной точкой стало мое сотрудничество с клубом «Дождь». Мне говорили — нужно собрать девочек для выхода на сцену, я обзванивала, собирала. Клубам стало удобно со мной работать — через расчетный счет, с самозанятыми много нюансов. По сути, всё упирается в регламентированные вещи, везде есть свои подрядчики. Клубам проще обратиться ко мне и быть уверенными в том, что услуга будет оказана в полной мере. Я несу ответственность за танцовщиц, за их поведение, за внешность, за то, что и как они делают, — объясняет Олеся Будникова.
Однажды Олеся уехала работать в Яровое, где познакомилась с Константином Семеновым, харизматичным ведущим мероприятий и владельцем фрик-театра Happy End. У Константина были актеры, а у Олеси — танцоры. Взгляды двух творческих людей сошлись, и они решили вместе вести бизнес: актеры научились танцевать, а танцоры активно осваивали актерские навыки. Шесть лет их творческий тандем проработал в Яровом, где они организовывали фееричные танцевальные фрик-шоу, а потом Олеся внедрила идею в заведения нашего города: девочки начали танцевать go-go в совершенно немыслимых костюмах, чем приводили публику в восторг.
— Аналогов Event Evolution по Сибири нет. У нас костюмов куплено больше чем на 6 миллионов. Константин все свободные деньги тратит на костюмы, он не покупает машины, дорогие вещи. Он Безумный Шляпник, который любит свое дело. Сейчас у нас одна костюмерная в Новосибирске и три в Барнауле, — рассказывает Олеся.
Танцовщица признается, что ей нравится работать в жанре фрик.
— Я могла быть не только секси-фрау, но и неким необычным существом. Я и девочек подбираю — универсалов, потому что это круто, когда человек не боится показаться смешным, это раскрепощает. Девочки приходят такие секси, а я их наряжаю в костюм бакса, они сразу раскрываются совершенно по-другому, это кайф — они чувствуют себя свободно в этом костюме и не думают: как повернуться, как сесть, чтобы выглядеть на сцене привлекательно, — объясняет Олеся.
Возьмите меня танцевать, я красивая
Сейчас у Олеси команда из 25 человек. Своих девчонок она считает семьей, говорит, что очень ценит каждую и старается поддерживать благоприятную атмосферу в коллективе. У Олеси работают танцовщицы разного возраста, у некоторых уже есть семьи, дети.
— Приходят девочки молодые, говорят — возьмите меня, я красивая, но танцевать не умею. У меня девчонки работают по 10–15 лет, они потратились на костюмы, на внешность, долго шли к результату. Хотите развиваться — я возьму, но прежде походите на занятия, многие мои танцовщицы преподают разные направления танцев — стрип, пол-дэнс, вог. Я сама раньше учила. Мне нужны девчонки-универсалы, с желанием выходить на сцену. Те, кто приходит только за заработком, в коллективе не приживаются, у меня остаются творческие люди, которые любят то, чем занимаются, — говорит Олеся.
Основной критерий — опыт работы на сцене, база костюмов, танцевальные навыки, с нуля в Event Evolution не попасть. Помимо работы go-go, танцовщицы работают аниматорами, участвуют в постановочных номерах, ездят на гастроли, часто выступают на корпоративах.
— Когда ко мне приходят и говорят: «Хочу только go-go», — нет. Такого человека в коллективе мне держать неинтересно. Мне нужны разносторонние личности, которые умеют делать шоу, — объясняет свою позицию Олеся.
Сфера работы go-go с годами поутихла и видоизменилась. Вместо клубов появились бары, где точно так же можно встретить танцующих на сцене девчонок, правда, количество выходов заметно сократилось — до утра больше не танцуют. В среднем девушки зарабатывают около
«Невозможно и танцевать, и организовывать — где-то будет плохо»
Выделить минусы своей деятельности Олесе затруднительно, но один она всё же назвала, и весьма существенный: говорит, с возрастом стала ощущать, что не спать ночью — тяжело.
— Одно дело, когда ты раз в месяц пришел потанцевать, а когда ты не спишь каждые выходные — так нельзя. Кто бы что ни говорил: «Я ночной житель», — ночью человек должен спать. Я стала уставать, и больше даже от мозговой деятельности, когда у меня было по 4 клуба за ночь — было проще. Организационная работа эмоционально тяжелая, нужно всё проконтролировать, бывают разные заказчики, часто люди не понимают, что они хотят — психологический прессинг, — делится Олеся.
С января Олеся перестала танцевать и полностью ушла в руководящую деятельность.
— Невозможно и танцевать, и организовывать — где-то будет плохо, человек не может разорваться, — считает Олеся.
Девушка признается, что скучает по танцам, но недавно она начала работу с ночным клубом Alpen Grotte, где ей дали полную свободу самовыражения, чего нельзя сказать про другие заведения, где свои взгляды на то, каким должно быть шоу.
Несмотря на то что танцевать Олеся перестала, работы не убавилось. Бывает, что девушка спит по 4 часа, и признается, что ей тяжело.
— Я черпаю энергию из духовных практик, занимаюсь йогой, играю на глюкофоне, увлеклась эзотерикой. Это помогает мне защитить себя от перенапряжения на работе. Я читаю правильные книги, смотрю правильные передачи, общаюсь с правильными людьми — это мой островок, — откровенничает собеседница.
Если бы не клубы и танцы, Олеся бы шила одежду. Свои творческие порывы она выплескивает на костюмы для своих танцовщиц, может всю ночь расшивать стразами корсет. Иногда она шьет и повседневную одежду, даже мечтала запустить свой бренд, но посчитала, что еще слишком рано, да и времени не хватит.
— Я думаю, что всем людям стоит задуматься о том, чем они занимаются. Если вы любите свою деятельность, то вы счастливо проживете жизнь, а если вы как на каторге, то это и внешне будет сказываться, и на нервах, и на здоровье, на личной жизни — нужно свое найти место. Наша сфера для многих тоже каторга — чувствуете дискомфорт, уходите, — считает Олеся. — Мне никогда не хотелось уйти, просто хотелось поспать, я сильно не высыпалась. На Новый год тащу 18 сумок с костюмами, могу сказать — устала, но мне всегда помогут и мои девочки, и мой муж.
С мужем Денисом Олеся познакомилась — что логично — на работе. Девушка приехала на гастроли в Красноярск, а Денис был арт-директором популярного на тот момент бара, где они и встретились: Олеся была в костюме Пьеро и в железной маске. Впоследствии завязалась переписка, и в итоге Денис переехал в Новосибирск. Сейчас пара работает вместе.
Сегодня Олеся Будникова развивает новое направление — перформанс, где девушки не только танцуют, но и что-то рассказывают, показывают, например рисуют картину. По словам организатора, просто танцы в откровенной одежде давно перестали быть интересными для публики.
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